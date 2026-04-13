Murió Julio Ricardo, una de las voces icónicas del periodismo deportivo

El reconocido periodista deportivo Julio Ricardo López Batista murió este martes, luego de una extensa carrera que lo convirtió en una de las principales figuras de los medios audiovisuales. Tenía 87 años y estaba internado en la Clínica Zabala.

Julio Ricardo nació el 13 de enero de 1939 y comenzó muy joven su carrera periodística, ya que en la década del 50 realizó coberturas para Noticias Gráficas.

En la televisión tuvo periodos más que destacados, ya que se caracterizó por ser uno de los principales periodistas deportivos en programas de debate durante las décadas del 70 y del 80 en Canal 13 y Canal 9.

Además, estuvo en el icónico programa Tribuna Caliente, donde compartió pantalla con otras figuras como Ernesto Cherquis Bialo, Horacio García Blanco y Guillermo Nimo.

También fue uno de los comentaristas de Fútbol Para Todos entre 2009 y 2014, que se encargaba de la transmisión de todos los partidos de la Primera División del fútbol argentino.

Su carrera no solo se limitó a la televisión. Julio Ricardo también supo brillar en una emisora histórica como Radio Rivadavia, mientras que también pasó por Radio Nacional.

A lo largo de su trayectoria, participó en la cobertura de 11 Mundiales de la FIFA y en diversos Juegos Olímpicos.

La muerte de Julio Ricardo ocurre solo unas semanas después de los decesos de otros periodistas deportivos históricos, como lo fueron Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.

Su trayectoria

Su carrera empezó en 1957, en Noticias Gráficas, cuando todavía era maestro de escuela. Ese origen docente nunca lo abandonó: incluso en los momentos de mayor vértigo televisivo, su tono conservó algo de clase magistral, de explicación paciente, de pausa justa para que el oyente entendiera no solo qué pasaba, sino por qué.

En un ecosistema mediático que muchas veces premió el grito, Julio Ricardo eligió otro camino: el de la sobriedad. No necesitaba elevar el volumen para ganar autoridad. Le bastaba con una frase precisa, un análisis limpio, un castellano cuidado que parecía venir de otra época.

Fue comentarista de grandes relatores —José María Muñoz, Víctor Hugo Morales, Marcelo Araujo— y, sin embargo, nunca quedó a la sombra de ninguno. Su aporte era distinto: donde el relator ponía emoción, él ponía perspectiva; donde había vértigo, él aportaba equilibrio.

Su presencia en radio y televisión fue constante, casi inevitable. Pasó por los canales 9, 11, 13 y ATC, donde incluso fue interventor en 1990. En radio dejó huella en Colonia, Nacional y Continental, especialmente en el mítico equipo de Competencia.

En los 2000, cuando muchos de sus contemporáneos ya habían bajado el telón, vivió un renacimiento inesperado con Fútbol para Todos. Allí volvió a ser masivo, volvió a ser tema de conversación, volvió a ser referencia para nuevas generaciones que quizá no lo habían escuchado en su esplendor. Su estilo, lejos de quedar viejo, se volvió un refugio frente al ruido.

El último homenaje del Círculo de Periodistas Deportivos