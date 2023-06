Programación de TV del sábado 24 de junio: Talleres buscará no perderle pisada a River

El sábado, habrá dos partidos pertenecientes a la fecha 21 del torneo de fútbol argentino.

Independiente, que busca hilar su segunda victoria consecutiva que lo aleje de los últimos puestos de la tabla de posiciones, visitará a Unión de Santa Fe, que tiene tan sólo una unidad más que el “Rojo”, pero que hace cinco partidos que no conoce la derrota.

Más tarde, Lanús se medirá ante Talleres en La Fortaleza. Los locales no pierden hace cinco jornadas y buscarán estirar su buen pasar. Los oriundos de Córdoba, por su parte, los únicos escoltas de River, tendrán que ganar si pretenden que los “millonarios” no se escapen.

En la Primera Nacional, habrá dos encuentros imperdibles:

Por el Grupo A, el líder se enfrentará contra su escolta. Agropecuario arriesgará la cima del grupo cuando reciba a Almirante Brown. Sólo un punto distancia a ambos equipos.

Por el Grupo B, el puntero Independiente de Rivadavia hará lo propio con Chaco For Ever, el último de la tabla de posiciones.

Fútbol

17.00: Independiente Vs Unión Santa Fe (Torneo LPF) TNT Sports

20.00: Lanús Vs Talleres (Torneo LPF) TV Pública, ESPN Premium, ESPN

15.10: Agropecuario Vs Almirante Brown (Primera Nacional) Direct TV Sports

16.10: Independiente Rivadavia Vs Chaco For Ever (Primera Nacional) TyC Sports, TyC Sports Play