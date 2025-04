Quién es quién en el escándalo que desató una crisis en San Lorenzo y tiene como eje a Marcelo Moretti

El presidente en licencia de San Lorenzo, Marcelo Moretti, quedó en el ojo de la tormenta luego de que se publicara una cámara oculta en la que recibió US$25.000 para fichar a un jugador de las inferiores.

En su defensa, Moretti aseguró públicamente que se trató de una donación, aunque en su auto-denuncia habla de “transacciones”.

Sin embargo, este argumento hace agua por todos lados, ya que ese monto no aparece en las donaciones que se encuentran en el balance de mediados de 2024 del club, pese a que la entrega de este dinero haya sido antes.

Y, en caso de que haya sido una donación, hay una parte de la cámara oculta que expone a Moretti, ya que la mujer que le entrega los dólares le exige que fiche a su hijo.

Por el momento, Moretti pidió licencia en el cargo y se hizo una auto-denuncia, mientras que los hinchas ya se reunieron para pedir por su renuncia.

Quién es quién en el escándalo de San Lorenzo

Marcelo Moretti : el presidente en licencia de San Lorenzo está en la cuerda floja luego de la cámara oculta en la que recibe un fajo importante de dólares. Los hinchas no quieren saber nada con su continuidad en el club. Niega que se haya tratado de una coima y habló de “donaciones” y “transacciones”. Es abogado de profesión y ya había integrado comisiones directivas anteriores representando distintos espacios políticos dentro de San Lorenzo. Formó parte de la Subcomisión del Hincha, una agrupación que tuvo fuerte protagonismo en el proceso de recuperación de los terrenos de Avenida La Plata, y en 2023 se presentó como candidato por el frente “Boedo en Acción”. Ganó las elecciones con una plataforma que hacía eje en la regularización financiera del club, la transparencia institucional y el regreso definitivo de la institución azulgrana a Boedo mediante la construcción del nuevo estadio. Su propuesta incluía también el fortalecimiento del fútbol profesional, el desarrollo de las divisiones inferiores y la modernización de las instalaciones sociales y deportivas.

Simón Coronel : es el hijo de Scottini. Su madre le pidió a Moretti que lo fiche luego de la “donación”.

Qué pasó

Moretti quedó envuelto en un escándalo luego de que una cámara oculta mostrara cómo recibía coimas para fichar a un jugador de las inferiores.

En el video, que fue publicado por Canal 9, se ve cómo Moretti habría recibido US$25.000 por parte de la madre de un juvenil, a mediados del 2024.

En la primera parte del informe se escucha la charla entre la madre del jugador y Moretti, donde ella le dice que entregarle la suma de dinero “no es chocante para mí, vos con eso podés hacer lo que vos quieras. A mí no me interesa, no es mi tema”.

Luego, le ofrece pagarle primero US$10.000, a lo que Moretti contesta tajante: “25 mil… La idea es que estén antes”. La madre del chico acepta, pero le insiste: “Al chico fichámelo”.

Después está la parte de la cámara oculta, que es la reunión entre la madre del jugador y Moretti en una oficina.

En ese momento se realiza la entrega de US$20.000 que Moretti guarda rápidamente en su saco pese a la insistencia en que cuente los billetes.

Finalmente, el presidente de San Lorenzo pregunta “cómo está el nene” y charla sobre las restricciones que se ponen los jugadores con el objetivo de rendir para el equipo.

