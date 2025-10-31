Suben los precios de las entradas del fútbol argentino: la AFA oficializó los nuevos valores para todas las categorías

La AFA, (Asociación del Futbol Argentino) notificó los aumentos para muchas de las categorías del futbol local. Para la primera división, el aumento pasó de $23.000 a $30.000. La suba se dio a conocer a través del Boletín Nº6.781, emitido por la casa madre del futbol argentino.

Las tarifas se dividen en tres segmentos: entrada general, para jubilados y pensionados, y para menores. En la Primera División, el valor de una entrada general alcanza los $30.000, mientras que para jubilados y pensionados pasará de $11.500 a $15.000 y para menores, de $6.500 a $7.500.

Aumento de las entradas en el ascenso del futbol argentino

En la Primera Nacional , el segundo escalón del fútbol argentino, los precios pasarán de $18.500 a $24.000 para la general, de $9.000 a $12.000 para jubilados y pensionados, y de $5.000 a $6.000 para menores.

En el caso de la Primera B Metropolitana , las entradas costaban $15.000, $7.500 y $4.000, y pasaron a $20.000, $10.000 y $5.000, respectivamente.

Para la Primera C y el Fútbol Femenino , la AFA fijó valores idénticos: de $13.500 a $18.000 para la general, de $7.000 a $9.000 para jubilados y pensionados y de $4.000 a $4.500 para menores.

En cuanto al Futsal, los valores pasan de $9.000 a $11.000 para el público general, de $4.500 a $5.500 para jubilados y pensionados y de $4.000 a $4.500 para menores.

Desde la AFA argumentan que la actualización responde a la necesidad de “acompañar los costos operativos y de organización de los espectáculos deportivos”, en un contexto de alta inflación. Sin embargo, la medida generó debate entre los hinchas, que ya venían reclamando por los elevados precios de los abonos y el encarecimiento del acceso a los estadios.

El aumento se da en una semana en la que la Casa Madre del fútbol argentino celebra su Asamblea General, donde también se aprobaron balances, se presentaron nuevos proyectos de infraestructura y se debatió el esquema de competencias para la próxima temporada. La suba de las entradas, sin embargo, fue el punto que más repercusión tuvo fuera de las paredes de Viamonte.

En redes sociales, muchos simpatizantes expresaron su malestar ante lo que consideran un golpe al bolsillo popular, sobre todo en las categorías del ascenso, donde el público local representa la principal fuente de ingresos. Los clubes, por su parte, sostienen que el nuevo esquema de valores es imprescindible para sostener los gastos de seguridad, mantenimiento y traslados.

Con este ajuste, asistir a un partido del fútbol argentino vuelve a ser un lujo para muchos. Y aunque desde la AFA prometen que los recursos se redistribuirán en mejoras estructurales y organizativas, los hinchas tienen claro que, por ahora, el costo de la pasión será cada vez más alto.

