Aumentos: cuáles son las nuevas tarifas de noviembre para los subtes, colectivos y peajes
Noviembre llega con un nuevo aumento en las tarifas de los colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto a los peajes de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El incremento del 4,1% impactará en las 29 líneas del primer grupo que circulan únicamente en el distrito porteño, al igual que aquellas que prestan servicios en el Conurbano bonaerense. Mismo escenario se reiterará para el premetro, conforme al guarismo resultante del valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) más un 2% en relación a la tarifa anterior.
¿Cuáles son las líneas de colectivos de CABA que aumentarán el valor de sus boletos desde el 1° de noviembre?
Las siguientes 29 líneas de colectivos que circulan en CABA aumentarán el valor de sus boletos:
- Línea 4
- Línea 7
- Línea 12
- Línea 23
- Línea 25
- Línea 26
- Línea 34
- Línea 39
- Línea 42
- Línea 44
- Línea 47
- Línea 50
- Línea 61
- Línea 62
- Línea 64
- Línea 65
- Línea 68
- Línea 76
- Línea 84
- Línea 99
- Línea 102
- Línea 106
- Línea 107
- Línea 108
- Línea 109
- Línea 115
- Línea 118
- Línea 132
- Línea 151
¿Cuánto saldrá el boleto de colectivo desde el 1° de noviembre en CABA?
La tarifa mínima plena en las 29 líneas de colectivos de CABA pasarán de $ 546,54 a $ 568,82.
- Tramos de 0-3 km: $ 568,82
- Tramos de 3-6 km: $ 633,67
- Tramos de 6-12 km: $ 682,49
- Tramos de 12-27 km: $ 731,34
Aumento del boleto de colectivos de la provincia de Buenos Aires
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó el aumento de 4,1% de las tarifas de colectivos que circulan en el Conurbano bonaerense, por lo que desde el 1° de noviembre el boleto mínimo pasará de $ 550,30 a $ 573,09 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.
¿Cuánto saldrá el boleto de colectivo desde el 1° de noviembre en el Conurbano bonaerense?
- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $550,30 a $573,09.
- Tramo de 3 a 6 km: $638,42;
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: $687,60;
- Viajes de 12 a 27 km: $736,83;
- Tarjeta SUBE sin nominalizar: de $911,21 hasta $1249,29.
¿Cuánto saldrá el boleto del subte y premetro en noviembre 2025?
La Secretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio a conocer los valores actualizados del boleto de subte y premetro que regirá desde el 1° de noviembre.
- Pasaje de subte: pasa de $1.112 a $1157,59.
- Tarifa del subte sin SUBE registrada: valdrá $1839,63.
- Premetro: pasa a $405,15.
- Tarifa del premetro sin SUBE registrada: $643,87.
Tarifa de subte y premetro con beneficios sociales:
- Tarifa Social: $404,95.
- Tarifa Estudiantil: $161,98.
Peajes: ¿cuánto saldrán los peajes de acceso a CABA desde noviembre 2025?
El Cuadro Tarifario Único de los peajes en la Ciudad de Buenos Aires de noviembre 2025 quedaron establecidos de la siguiente manera:
Motos
- AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $1.384,71 en horario no pico y $2.215,81 en horario pico.
- AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $830,97 en horario no pico y $996,93 en horario pico.
- Peaje Alberti: $830,97 en horario no pico y $1.107,91 en horario pico.
- Paseo del Bajo: $7.353,94 (sin banda horaria).
Vehículos Livianos
2 ejes
- AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $3.323,63 no pico / $4.710,13 pico.
- AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $1.384,71 no pico / $1.958,18 pico.
- Peaje Alberti: $1.052,56 no pico / $1.329,34 pico.
- Paseo del Bajo: $7.353,94.
3 ejes – con remolque
- AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $5.262,25 no pico / $7.754,88 pico.
- AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $2.492,60 no pico / $3.600,52 pico.
- Peaje Alberti: $1.938,89 no pico / $2.492,60 pico.
- Paseo del Bajo: $7.353,94.
Vehículos Pesados
2 ejes
- AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $5.262,25 no pico / $7.754,88 pico.
- AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $2.492,60 no pico / $3.600,52 pico.
- Peaje Alberti: $1.938,89 no pico / $2.492,60 pico.
- Paseo del Bajo: $8.089,41.
3 ejes
- AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $6.713,45 no pico / $18.002,46 pico.
- AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $3.323,63 no pico / $8.585,76 pico.
4 ejes
- AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $10.247,49 no pico / $25.757,25 pico.
- AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $3.916,20 no pico / $9.416,51 pico.
5 ejes o más
- AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $14.679,11 no pico / $32.681,32 pico.
- AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $5.816,33 no pico / $16.340,73 pico.
- Paseo del Bajo: $9.560,23.
