Aumentos: cuáles son las nuevas tarifas de noviembre para los subtes, colectivos y peajes

Noviembre llega con un nuevo aumento en las tarifas de los colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto a los peajes de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El incremento del 4,1% impactará en las 29 líneas del primer grupo que circulan únicamente en el distrito porteño, al igual que aquellas que prestan servicios en el Conurbano bonaerense. Mismo escenario se reiterará para el premetro, conforme al guarismo resultante del valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) más un 2% en relación a la tarifa anterior.

¿Cuáles son las líneas de colectivos de CABA que aumentarán el valor de sus boletos desde el 1° de noviembre?

Las siguientes 29 líneas de colectivos que circulan en CABA aumentarán el valor de sus boletos:

Línea 4

Línea 7

Línea 12

Línea 23

Línea 25

Línea 26

Línea 34

Línea 39

Línea 42

Línea 44

Línea 47

Línea 50

Línea 61

Línea 62

Línea 64

Línea 65

Línea 68

Línea 76

Línea 84

Línea 99

Línea 102

Línea 106

Línea 107

Línea 108

Línea 109

Línea 115

Línea 118

Línea 132

Línea 151

¿Cuánto saldrá el boleto de colectivo desde el 1° de noviembre en CABA?

La tarifa mínima plena en las 29 líneas de colectivos de CABA pasarán de $ 546,54 a $ 568,82.

Tramos de 0-3 km: $ 568,82

Tramos de 3-6 km: $ 633,67

Tramos de 6-12 km: $ 682,49

Tramos de 12-27 km: $ 731,34

Aumento del boleto de colectivos de la provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó el aumento de 4,1% de las tarifas de colectivos que circulan en el Conurbano bonaerense, por lo que desde el 1° de noviembre el boleto mínimo pasará de $ 550,30 a $ 573,09 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

¿Cuánto saldrá el boleto de colectivo desde el 1° de noviembre en el Conurbano bonaerense?

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $550,30 a $573,09.

Tramo de 3 a 6 km: $638,42;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $687,60;

Viajes de 12 a 27 km: $736,83;

Tarjeta SUBE sin nominalizar: de $911,21 hasta $1249,29.

¿Cuánto saldrá el boleto del subte y premetro en noviembre 2025?

La Secretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio a conocer los valores actualizados del boleto de subte y premetro que regirá desde el 1° de noviembre.

Pasaje de subte: pasa de $1.112 a $1157,59.

Tarifa del subte sin SUBE registrada: valdrá $1839,63.

Premetro: pasa a $405,15.

Tarifa del premetro sin SUBE registrada: $643,87.

Tarifa de subte y premetro con beneficios sociales:

Tarifa Social: $404,95.

Tarifa Estudiantil: $161,98.

Peajes: ¿cuánto saldrán los peajes de acceso a CABA desde noviembre 2025?

El Cuadro Tarifario Único de los peajes en la Ciudad de Buenos Aires de noviembre 2025 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Motos

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $1.384,71 en horario no pico y $2.215,81 en horario pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $830,97 en horario no pico y $996,93 en horario pico.

Peaje Alberti: $830,97 en horario no pico y $1.107,91 en horario pico.

Paseo del Bajo: $7.353,94 (sin banda horaria).

Vehículos Livianos

2 ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $3.323,63 no pico / $4.710,13 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $1.384,71 no pico / $1.958,18 pico.

Peaje Alberti: $1.052,56 no pico / $1.329,34 pico.

Paseo del Bajo: $7.353,94.

3 ejes – con remolque

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $5.262,25 no pico / $7.754,88 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $2.492,60 no pico / $3.600,52 pico.

Peaje Alberti: $1.938,89 no pico / $2.492,60 pico.

Paseo del Bajo: $7.353,94.

Vehículos Pesados

2 ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $5.262,25 no pico / $7.754,88 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $2.492,60 no pico / $3.600,52 pico.

Peaje Alberti: $1.938,89 no pico / $2.492,60 pico.

Paseo del Bajo: $8.089,41.

3 ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $6.713,45 no pico / $18.002,46 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $3.323,63 no pico / $8.585,76 pico.

4 ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $10.247,49 no pico / $25.757,25 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $3.916,20 no pico / $9.416,51 pico.

5 ejes o más

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $14.679,11 no pico / $32.681,32 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $5.816,33 no pico / $16.340,73 pico.

Paseo del Bajo: $9.560,23.

