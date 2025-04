Aceiteras y fabricantes de artículos de limpieza quieren aumentar 10%, pero los súper se resisten para seguir vendiendo

El presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, su viceministro, José Luis Daza y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, entre otros funcionarios, se fotografiaron este lunes festejando como un gol la salida del cepo cambiario para personas, la misma que provocó una suba del dólar oficial del 12%, menor al 27% al que podía llegar por el tope de la nueva banda de flotación. Si bien la devaluación del peso fue menor a la temida, el traslado de precios comenzó. Y no es motivo de celebración por parte de los consumidores. Al menos, la depresión del consumo masivo evitó que el impacto inflacionario del incremento de la divisa fuese mayor.

A última hora de lunes hubo amagues verbales de las aceiteras como Molinos Río de la Plata (marcas Cocinero e Ideal), Molino Cañuelas (Cañuelas y Pureza) y Aceitera General Deheza (Natura, Mazola, Cada Día) de que aumentarían alrededor del 9%, pero sin mandar lista, según cuentan fuentes supermercadistas. Entre los grandes proveedores de productos de consumo masivo, la empresa de limpieza e higiene Unilever dejó de tomar órdenes de compra, avisó que sólo entregará las hechas la semana pasada y anunció que vendrá una lista la próxima semana con un alza del 10% promedio, según los mismos informantes. En ninguna de las cuatro empresas mencionadas respondieron la consulta de elDiarioAR.

“En las cadenas hay consenso en no convalidar aumentos especulativos”, agregan los supermercadistas. En la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que reúne a los grandes, reconocen que las ventas cayeron 7% en marzo, con respecto al mismo mes de un 2024 que a su vez bajó respecto de 2023. Es decir, se bajó del primero al segundo subsuelo, mientras la inflación del mes pasado repuntaba al 3,7% y en alimentos tocaba el 5,9%. Ante el aumento de la luz, el gas, el agua potable, la telefonía, la medicina prepaga y los alquileres, el gasto se recorta en el changuito.

Por eso, por más que la devaluación encarezca los costos de los insumos importados y dolarizados como las materias primas, los fabricantes o los supermercados no siempre pueden trasladar el impacto al consumidor y lo absorben. “Hay listas, pero no las tomamos. No vamos a tomar listas especulativas”, ratifican en una de las grandes cadenas. En otra aseguran que no han recibido listados con incrementos por ahora.

En otros rubros, los propios fabricantes se reprimen de remarcar. “Recién estábamos viendo impacto: siempre una devaluación impacta en los costos dolarizados, pero nosotros no aumentamos”, comentan en la cervecera Quilmes, que también embotella Pepsi. En su competidora CCU tampoco aumentan: “Nada por ahora. No hay mucho espacio tampoco. El consumo está muy deprimido”.

En la láctea Danone niegan incrementos “por ahora”. Las mismas dos palabras mencionan en Coca-Cola. En la azucarera Ledesma y la alimenticia Nestlé tampoco se suben a los incrementos.

En la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), que preside Adrián Kaufmann Brea (Arcor) y en la que también hay dirigentes de Mondelez, Lheritier, Georgalos, Nestlé, Unilever, Molinos, PepsiCo, Bimbo, Ferrero, La Virginia, Bonafide, Cabrales, Mc Cain, Morixe y Molino Cañuelas, entre otras firmas, se reunieron este lunes y se comentó el impacto de la devaluación en los precios. Ninguno reconoció haber mandado nuevas listas de valores a los supermercados. Es más, afirmaron que no había intención de enviarlas en los próximos días porque las ventas están muy frenadas.

No por nada proliferan los descuentos del 50% en la compra de la segunda unidad. En una cadena admiten que el viernes próximo pondrán los huevos de Pascua en dos por uno ante el frío del consumo. “Hubo algunos aumentos de precios, pero también más ofertas. La gente estaba asustada y pensaba que había que llenar la alacena, pero no pasó nada”, comentan en una cadena de supermercados. Un distribuidor de artículos de limpieza tampoco ve ajustes mayores a los que venían ocurriendo: “Los hay todos los meses. La mayoría a la par de la inflación. Otros suben cada tres meses. Este lunes una marca aumentó 10%, pero no subía desde diciembre”.

AR/MG