Caputo, a los bancos: “No habrá gradualismo. No pediremos plata al FMI”

No está formalmente confirmado, pero actúa como futuro ministro de Economía. Luis Caputo, el economista que logró desplazar al dolarizador Emilio Ocampo del Banco Central del gobierno libertario, se reunió este viernes con los banqueros de las asociaciones ABA, los de capital extranjero, y Adeba, los de origen nacional. Nada de bancos públicos. Sólo habló Toto, como lo llaman.

“La totalidad de nuestro programa está basado en el equilibrio fiscal. La prioridad es establecer un ancla fiscal fuerte”, arrancó Caputo. “No puedo dar detalles del plan. El equilibrio fiscal debe empezar recortando 2 puntos del PBI. El día uno arrancamos con las medidas”, anunció. Sin embargo, ese sería sólo el inicio. El presidente electo, Javier Milei, habla 5% del PBI.

“Es posible hacer el ajuste aunque tengamos el Congreso en contra”, desafió el futuro ministro. “La emisión monetaria, el gasto público y tipo de cambio están descontrolados. Habrá un ancla fiscal y monetaria al mismo tiempo. Nuestro approach (abordaje) es shock fiscal y monetario desde el primer día. La hoja de ruta es muy ortodoxa y sin locuras. No hay espacio alguno para el gradualismo. No es la misma situación de 2015. Ni el Estado tiene plata ni la gente tiene ganas de esperar, a diferencia de la época macrista”, continuó. No obstante, aclaró: “No podemos sacar el cepo el día uno, la demanda de dinero está muerta. Tenderemos hacia la unificación cambiaria”.

La hoja de ruta es muy ortodoxa y sin locuras. No hay espacio alguno para el gradualismo. No es la misma situación de 2015. Ni el Estado tiene plata ni la gente tiene ganas de esperar, a diferencia de la época macrista Luis Caputo — exministro de Finanzas de Mauricio Macri y posible ministro de Economía de Javier Milei

Caputo no descartó la dolarización, pero no de inmediato, como quería Ocampo, que había concedido demorarla del 10 de diciembre a marzo o abril, pero no mucho más. “No se va a hacer una dolarización para estabilizar. El que piensa eso se equivocó. Es al revés, primero se va a estabilizar y luego avanzar en la dolarización. No hay que estar a favor ni en contra. La dolarización solucionará el problema de la demanda de dinero, la volatilidad del tipo de cambio y el financiamiento. Es una herramienta para usar el el futuro, no ahora. Escribí un informe de dolarización y se lo entregué a Javier, así empezó nuestra relación. Yo pienso igual que Javier desde el día uno”, se refirió al paper que le entregó en mayo pasado y que publicó elDiarioAR.

En ese documento se habla de pedir dinero al Fondo Monetario Internacional (FMI) y de ajustar el gasto 7% del PBI para dolarizar, pero por ahora Caputo no planea recurrir al Fondo, donde guardan una mala imagen de su gestión como presidente del Banco Central en 2018. Sucede que la prioridad es el ajuste fiscal, ya no dolarizar pronto. “El objetivo es no pedir plata nueva al FMI ni a nadie para financiar el programa (fiscal). El programa no implica pedir dinero pero si llega, veremos”, dijo a los banqueros.

“Los bancos son el primer sector con que me reúno, el Gobierno va a necesitar a los bancos para la gobernabilidad”, les explicó a los banqueros. Sucede que Milei quiere reestructura las Letras de Liquidez (Leliq) y demás deudas del Banco Central con las entidades financieras, que a su vez le prestaron con el dinero de los ahorristas en plazos fijos. “No va haber ninguna sorpresa, ni plan Bonex, ni dolarización asimétrica. Nada disruptivo, ni reperfilamientos ni nada raro, sólo ortodoxia económica sin sorpresas”, pero no aclaró cómo reestructurá las Leliq y compañía. “Fuimos más a escuchar”, dijo un banquero nacional.

No va haber ninguna sorpresa, ni plan Bonex, ni dolarización asimétrica. Nada disruptivo, ni reperfilamientos ni nada raro, sólo ortodoxia económica sin sorpresas Luis Caputo — exministro de Finanzas de Mauricio Macri y posible ministro de Economía de Javier Milei

“Fue una reunión en la cual intercambiamos opiniones sobre los desafíos de la economía y su forma de abordarlos”, sostuvo el presidente de Adeba, Javier Bolzico, tras el encuentro. “Fue muy positiva, Caputo puso énfasis en el equilibrio fiscal como base del modelo y un abordaje integral y de mercado de los pasivos remunerados del Banco Central. La visión de Caputo nos transmitió tranquilidad y confianza”, celebró Bolzico. En un banco extranjero destacaron que “la idea fue llevar tranquilidad y que las soluciones que aparezcan serán de mercado”, es decir, nada compulsivo ni confiscatorio de los plazos fijos.

“No quería volver al sector público, esto es por patriotismo”, soltó el ex ministro de Finanzas y ex presidente del Central ante los banqueros. Y eso que Milei decía en campaña: “¿Ustedes creen que una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre?”.

AR/JJD