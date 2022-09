Carlos Castagneto, jefe de AFIP: “Tenemos que fiscalizar la actividad bursátil para cuidar sobremanera el tema del dólar”

Carlos Castagneto, ex arquero de Gimnasia y Esgrima de La Plata y contador, tiene la difícil tarea de atajar la evasión tributaria. El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es consciente de que, en la medida en que todos paguen, los cumplidores pagarán menos. Sostiene que busca “cazar fuera del zoológico”, es decir, presionar a los evasores, no a los contribuyentes respetuosos de la ley. Por eso, el político cristinista, que reemplazó a Mercedes Marcó del Pont en medio de los cambios del Ministerio de Economía, se entusiasma al recibir este viernes a elDiarioAR en su despacho, con un escrito titulado “Controles en empresas de servicios bursátiles”, que cuenta que la AFIP inició 25 fiscalizaciones integrales a las principales sociedades que operan con el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) y contado con liquidación (CCL) por presunta evasión y lavado de dinero.

-¿Qué son los controles en empresas de servicios bursátiles?

-Estamos saliendo a ver distintas actividades. Como podrás haber visto, fuimos al tema granos. Por otro lado, encontramos más de 200 empresas que no habían hecho declaración jurada de Ganancias. Y después empezamos a tener una matriz de riesgo en función de la cual en distintas actividades empezamos a realizar investigaciones y fiscalizaciones: en la actividad pesquera, en criptomonedas, en la construcción. Hacemos operativos en conjuntos tanto de DGI (Dirección General de Impuestos) como con Seguridad Social. Y por otro lado también estamos ajustando y haciendo un trabajo muy fuerte entre DGI y Aduana. Llegamos también a las mineras. Estamos haciendo una fiscalización muy importante a lo largo y a lo ancho del país, teniendo en cuenta la idiosincrasia, las culturas y las actividades primordiales de cada región. Seguimos el tema de la trata laboral con operativos en Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Hoy también hemos hecho operativos muy fuerte con los talleres textiles clandestinos.

-¿Pero de qué se trató lo de las sociedades de bolsa?

-Lo que pasa es que también dentro de la matriz de riesgo tenemos que fiscalizar la actividad bursátil, porque primero tenemos que cuidar sobremanera el tema del dólar. Por otro lado, estamos articulando mucho con el Ministerio de Economía y el Banco Central.

-¿Y qué buscaban? ¿Hay maniobras de evasión y lavado de dinero?

-Exactamente.

-¿Con la compraventa de bonos para comprar o vender dólares?

-Sí, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, el otro día también fuimos con el tema de monotributistas y vimos 500 casos...

-Que se van al Mundial...

-El Mundial. Nosotros tenemos sistemas de alerta cuando surge que el consumo no da con respecto a la categoría del monotributo. Compraron packs turísticos que superaban totalmente el monto de facturación factible y la capacidad de ahorro que ellos tenían. Entonces yo digo que en este organismo actuamos tanto con fiscalizaciones presenciales como sistémicas, y hay una matriz de riesgos donde se cruzan distintas bases de datos. Por eso en las distintas bases de datos saltan alarmas cuando se detectan irregularidades en la facturación. Por ejemplo, empezamos en un operativo en La Plata de criptomonedas porque saltó una actividad económica donde el gasto en consumo no era acorde con su actividad económica. Y fuimos.

-¿El gasto en consumo eléctrico?

-Claro, el consumo eléctrico. Cuando fuimos a fiscalizar la actividad, nos encontramos clandestinamente con más de 170 máquinas que estaban actuando en forma permanente con el tema de criptomonedas.

-¿Y en las sociedades bursátiles encontraron algo?

-Estamos en la etapa de fiscalización. Después, después de los análisis, salen los resultados.

-¿Por qué eligió esas 25 fiscalizaciones?

-Son las de más actividad.

-¿Cómo fue que buscaron a los que viajan al Mundial?

-No, eso es porque saltaron las alarmas. Nosotros no vamos a la búsqueda de nadie.

-¿No pidieron la lista de todos los que iban a viajar?

-Saltó el cruce porque compran con tarjeta paquetes.

-Y citaron a esta gente para que explique...

-Se hace por sistemas o se citan a las regionales, según el caso, para que puedan explicar cómo si sos monotributista y no tenés en el banco, ni tenés dólares, no hay forma de que vos puedas justificar. Siempre se le da la posibilidad porque puede haber una mala interpretación que se haya hecho a través de los sistemas. Muy raro, pero puede ocurrir.

-¿Se trata de gente con buenos ingresos que subfactura o de barras bravas?

-Tendrán que justificar de dónde sacaron los fondos y si no, cae la multa.

-¿Pero no se sabe qué tipos de casos son?

-No te lo puedo decir, pero ya se tiene identificadas a las personas.

-¿Puede haber barras bravas o no?

-No, es secreto fiscal.

-¿Cuánta evasión ya encontró en granos en 45 días de gestión?

-Me parece que hemos superado las 30.000 toneladas de grano no declarado. En muchos casos hemos encontrado que ese grano iba para feed lot. Otra cosa no menor, que quizá no tiene impacto para todos, pero sí para ese sector, es que, además de la factura electrónica, sacamos el remito electrónico para el tema cárnico.

-Tengo entendido que hay importantes dirigentes rurales con fuertes deudas con la AFIP...

-¿Deudas? Sí, sí, sí. Te digo que estamos fiscalizando empresas importantes. Digo, las 222 empresas que no han pagado. Son de distintos rubros, muchas agropecuarias.

-Pero yo hablo de líderes de la Mesa de Enlace... Me imagino que no se puede dar nombres...

-Y si yo te digo Juan, Pedro, Susana...

-Lo rajan.

-No me rajan pero recibo una denuncia por incumplimiento de funciones.

-¿Y cuánta evasión encontraron en granjas de criptomonedas, sobrefacturación de importaciones, importadores que metieron cautelares para conseguir importar?

-Hay 4.000 empresas que estamos analizando con respecto a las cautelares. Y también hay algunas personas físicas que han adquirido dólares y también estamos haciendo una investigación para luego hacer una fiscalización en el caso que corresponda.

-¿A través del MEP?

-No, del año 17 a la fecha estamos haciendo un rastreo. En ese momento no había este cepo.

-¿Compraron los dólares y después no los declararon?

-Declarados. Lo que pasa es que cuando la persona física se presenta, tenés que ver su actividad económica. Entonces hay algunas incompatibilidades que estamos viendo con respecto a la adquisición. Pero es un trabajo de investigación muy fuerte. No es de un día para otro.

-Me imagino que están hablando de gente con mucha capacidad de compra de dólares.

-Sí, pero hay que analizar la presentación de los balances, la distribución de dividendos y cuánto esta persona compró dólares en el momento en que se podía.

-¿Y el tema de criptomonedas?

-En diez días, nosotros hemos realizado controles de seis empresas de granjas de minería de criptomonedas en La Plata, Córdoba, San Juan, Santa Fe y Mar del Plata. Más o menos detectamos inversiones superiores de 3,2 millones de pesos. En algunos casos fueron realizadas por monotributistas.

-Quería preguntarle por el nuevo blanqueo que aparece en el proyecto de presupuesto.

-Siempre hay un incentivo. Digo, este año se sacó un incentivo para la construcción desde cero o para comprar fondos donde hay una construcción en la que queda un 50% de la construcción.

-Eso fue prorrogado este año.

-Claro, porque al principio se dio tarde la reglamentación y estuvo 20 días. Hoy son 360. Es un año donde ese incentivo se va acomodando con distinta alícuota cada trimestre.

-Quedan 11 meses. Recién arranca.

-Recién el mes pasado.

-¿Y cómo va ese blanqueo en cuanto a adhesiones o se espera que recién adhieran al final?

-Hasta ahora viene bien.

-¿Se puede saber cuántos millones entraron?

-El número no lo tengo ahora. Si querés, te lo averiguo. Pero la vez anterior había tenido una buena repercusión. Lo que pasa es que fueron 20 días solos. Ahora se tiene un año. Igualmente, se va generalmente la expectativa nuestra a los últimos dos trimestres.

-¿Cuánto esperan recaudar?

-No, ese número no lo tengo. Sí tengo un número aproximado: si se puede llegar a firmar el convenio con Estados Unidos, como mínimo estamos hablando de 100.000 millones de dólares. Hoy tenemos un convenio firmado que te piden por una persona, un punto a punto. Esto va a ser automático.

-Sé que la parte técnica está, falta la decisión política.

-Ya está conversado en principio. Ahora lo tiene la AFIP de Estados Unidos. Nosotros mandamos el convenio ya conversado y en principio tenemos mucha esperanza que se firme a la brevedad. Yo creo que está la voluntad de ambas partes. Del Gobierno también.

-¿Y por qué Estados Unidos, que antes se mostraba renuente a esto, ahora se muestra a favor?

-Lo que pasa es que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que es un organismo que centraliza todas las políticas internacionales tributarias, está avanzando mucho con la articulación de los distintos países con respecto a la información tributaria y también porque se ha detectado que hoy a nadie le convienen los paraísos fiscales, esa plata que anda boyando, que no se sabe quién es y nadie tributa. Y otro tema que se está debatiendo a nivel internacional son las plataformas digitales.

-¿De criptomonedas?

-No, las plataformas digitales, porque nosotros en algunos casos estamos cobrando y hay fallos en otros países. Son las Glovo, Uber. Primero por la relación laboral y, segundo, por dónde tributan.

-Pero antes de entrar en ese tema, ¿por qué se amplía el blanqueo para la compra de viviendas usadas y para importación de insumos productivos?

-La verdad es que no miré mucho, pero es el artículo 71 y 72 del presupuesto. El fondo no declarado para comprar vivienda usada es el artículo 71. Y el artículo 72: de manera voluntaria puedo declarar la tenencia en moneda extranjera en el país y en el exterior de la fecha de entrada en vigencia y durante 360 días corridos a la AFIP y depositar en una cuenta especial de depósito y cancelación de la inversión. Y nosotros lo que tenemos que ver es la capacidad económica, financiera y la afectación específica.

-¿Por qué lo hacen?

-Hay mucha economía informal en la Argentina. Entonces lo que estamos tendiendo es a que haya menos economía informal y que el valor de la valuación de los bienes también sea acorde a lo real.

-Claro, hay gente que quizá desista de entrar al blanqueo porque va a tener que escriturar al valor real y no podrá subdeclarar, como suele hacer.

-Nosotros vamos firmando convenios porque la valuación fiscal de los inmuebles es potestad de las provincias. Porque el balance de los bienes hace que el valor fiscal a veces queda tan atrasado que hay gente que le correspondería entrar en Bienes Personales y no entra.

-¿Por qué se hace este blanqueo de propiedades usadas y de dólares para comprar insumos productivos?

-La verdad es que fue una decisión más de (Ministerio de) Economía.

-Si se termina de implementar ese acuerdo con Estados Unidos, puede ser un incentivo para que mucha gente entre en estos blanqueo? O entran o corren el riesgo de ser detectados.

-El que tiene una propiedad afuera no declarada no va a poder entrar a ningún lugar. ¿Y los que tienen plata afuera? Hoy estamos en una crisis mundial, con inflación para todo el mundo. Vos mirás las noticias, tenemos países que están en guerra. China no sabe qué va a pasar con Taiwán. Inundaciones en Italia, hay 50 grados en Canadá. Entonces lo que estamos haciendo es en algunas cosas dar una oportunidad. Nosotros queremos que paguen lo que deben pagar. Y, por otro lado, pescar afuera de la pecera, buscar aquellos contribuyentes que no están inscriptos y que tienen que estar inscriptos. Y en este caso te estamos dando una oportunidad de que inviertas. Si no invertís, nosotros vamos no solo a ajustar, como estamos hasta ahora, sino que vamos a intensificar lo que estamos haciendo. Estamos terminando la digitalización satelital de todo el país.

-Hoy en día en el mundo existe esta polémica de que las grandes empresas tecnológicas, no solamente las plataformas, también las Google, Apple, Facebook, que ahora se llama Meta, Amazon o Booking son empresas que terminan tributando en países donde no pagan nada.

-Entre nosotros hay empresas que ya están tributando.

-¿Se puede mencionar cuál es? ¿Uber?

-Sí.

-Esa fue demandada por la AFIP.

-Están tributando. Aparte, estamos en una pelea legal con respecto a cómo es la relación laboral de la gente que trabaja, como Glovo, por ejemplo, a la que nosotros le pusimos un embargo preventivo desde Seguridad Social.

-¿Y cómo se puede hacer para que tributen más? Porque mientras son los grandes ganadores de la economía actual, las que más ganan, también son las que más capacidad tienen para evadir o eludir.

-En el mundo, la tecnología va a ritmo tan avanzado que las legislaciones salen después. Por ejemplo, en España pusieron sobre las plataformas digitales una ley, tanto laboral como impositiva, y no lo pudieron poner en marcha por las protestas, en un mundo donde también el nivel de desocupación cada vez es más grande. La Argentina sobre derecho y seguridad social es una de las pioneras en el mundo. Y ahora voy a un congreso internacional a exponer sobre este tema.

-Este impuesto a las ganancias globales que querían implementar todas las grandes potencias del G20 se va retrasando en su implementación...

-Sí, nosotros también hemos intensificado sobre el impuesto sobre las grandes fortunas. Fuimos sobre aquellos que no habían pagado y hemos tenido resultados.

-¿Se puede saber sobre quién?

-Lo de Susana Giménez sí se supo, tuvo estado mediático porque fue una denuncia penal...

-¿Pero cuánta gente que no pagó terminó pagando?

-Más o menos 50 personas hemos conseguido que paguen.

-¿Por qué no se difunden más los nombres de los evasores, como hace en España, con las Shakira o los Messi? Difundir esos nombres muestra que los poderosos también están en la mira...

-Cuando llega a la Justicia, el juez, cuando te pide información sobre una persona, hace levantar el secreto fiscal.

-¿Hay empresarios importantes investigados y en qué situación están?

-Yo quiero que quede claro: nosotros investigamos en función de una matriz de riesgo, no es que vamos a buscar grandes empresarios, grandes artistas, grandes deportistas.

-Pero cuando empieza a buscar cuentas en Estados Unidos, se termina encontrando con grandes fortunas.

-O cuentas o depósitos no de grandes fortunas. Eso no quita que tenemos sorpresas. Claro que no son grandes fortunas tampoco. Capaz que un monotributista tiene más plata afuera que acá. También eso pasa. ¿Puede ocurrir esto? Mucho, mucho, mucho. Declaran poco acá y mucho afuera.

-Por el cepo cambiario, hay muchos exportadores de bienes y de servicios aún más que facturan una parte o todo afuera y acá declaran poco o nada...

-Pero ahí tenés una doble imposición. Por ejemplo, vos tenés muchos profesionales que prestan servicio en el exterior, tienen cuenta en el exterior, cobran en el exterior y tienen retención en el exterior. A ver, cuando yo jugué al fútbol en el exterior, yo tributaba en el exterior. Eso sí, cuando vine acá declaré ganancia de fuente extranjera, claro.

-¿Van más a buscar a los ricos o a la clase media?

-Me parece que todos tienen que pagar y tenemos que fiscalizar tanto a la clase media como a los ricos. A veces hay que ver cómo es la actividad de cada uno. A mí no me gusta hablar de clases. Cada uno tiene derechos y obligaciones. Algunos tributan más, otros tributan menos. A veces encontrás monotributistas que están escondidos en otras cosas, grandes empresarios que son fieles cumplidores y otros grandes empresarios que no. Hay justos y pecadores por todos lados.

-Pero para constituir un delito con pena de prisión, hay que evadir mucho.

-Estamos hablando con los distintos sectores. Vamos a hacer una trazabilidad de algunos productos porque en algunos lugares en efectivo hay 20% de descuento sin factura. Y son comercios chicos y grandes. Entonces sobre eso también vamos a ir. Vamos a ir a todos los sectores: comercio, industria. Queremos ser justos y equitativos.

-Muchos dicen por qué me buscan a mí y no buscan a grandes contribuyentes...

-Por eso digo vamos a buscar a todos los sectores: grandes, medianos y chicos. Yo no quiero que ocurra lo que ocurrió en este organismo de 2015 a 2019, que se perseguía. Nosotros no vamos a perseguir a nadie. Desarrollamos matrices de riesgo y vamos a hacer fiscalizaciones presenciales y fiscalizaciones sistémicas. A todos por igual.

-¿Cuánta gente está pidiendo que le devuelvan el impuesto de las ganancias por comprar dólares?

-Nosotros el mes pasado devolvimos a 41.000 personas y de acá a fin de año vamos a devolver a todos los que pidieron del año pasado y no pagan Ganancias ni Bienes Personales. Tiene un montón de requisitos la devolución. El mes pasado, apenas llegué a la institución, empezamos a devolver. Vamos a seguir de acá hasta fin de año, no tengo el número final, pero a todos los que presentaron les vamos a devolver. Estamos devolviendo un promedio de más de 2.500 millones de pesos por mes.

-¿Y cuántos que compraron dólares desgravaron de Ganancias y Bienes Personales?

-Es muy difícil poder determinar la cantidad de personas que lo deducen.-

-¿En qué quedaron las investigaciones a partir de los Pandora Papers?

-Estamos en plena investigación. Las investigaciones, para que sean buenas y no solo mediáticas, tienen que ser profundas. Hay investigaciones que son más cortas y hay investigaciones que llevan más tiempo por la complejidad. Son entramados que hay que estudiarlos bien. Por eso las fiscalizaciones no son de un día para otro.

-Apelaron contra el blanqueo de Gianfranco Macri, hermano del ex presidente...

-Nos presentamos de nuevo como querellantes porque la declaración de Gianfranco tiene una ilegalidad: ha declarado parte de los bienes de su madre. En primera instancia se revocó y nosotros nos presentamos de nuevo, apelamos al fallo en segunda instancia porque está la documentación más que concreta. Hemos presentado al juzgado la documentación completa sobre la investigación que se ha hecho.

