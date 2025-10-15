Coloquio de IDEA: sin Javier Milei, empresario y políticos debaten las reformas urgentes y el rumbo económico del país

El 61° Coloquio de IDEA comienza hoy a partir de las 14, en Mar del Plata, con la presencia de empresarios, gobernadores, funcionarios nacionales y referentes de distintos sectores, que discutirán sobre la actualidad económica y política de la Argentina.

A días de las elecciones y tras el reciente salvataje financiero con EE.UU., el empresariado llega al tradicional encuentro con expectativas renovadas.

Durante la primera jornada del Coloquio, que se extenderá hasta el viernes, el vocero presidencial Manuel Adorni será el encargado de transmitir a los participantes un mensaje del presidente Javier Milei.

Si bien en principio estaba pautada la presencia del mandatario nacional, este lunes se confirmó que no asistiría. En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, participará de manera virtual.

En ambos casos, la Casa Rosada argumentó que estaban abocados a la agenda del viaje a los Estados Unidos, aunque el Presidente tenía previsto arribar este miércoles de regreso al país y su asistencia al evento en Mar del Plata estaba anunciada recién para el viernes.

“Tanto Javier Milei como Luis Caputo hicieron llegar su agradecimiento a los organizadores y su reconocimiento a la importancia del Coloquio como espacio de diálogo entre los sectores público y privado”, se informó.

“Juega Argentina”

Esta edición tendrá como título “Juega Argentina”, como un “llamado a la acción al sector empresario: a competir, producir, innovar”.

A lo largo de las tres jornadas, participarán funcionarios como Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; y Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

También integrarán los paneles de debate gobernadores de distintas provincias: Martín Llaryora (Córdoba); Ignacio Torres (Chubut); Alfredo Cornejo (Mendoza); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Marcelo Orrego (San Juan); y Leandro Zdero (Chaco).

“La competitividad será el eje principal que atravesará todo el Coloquio y queremos que el debate nos interpele a los empresarios en primer lugar. No se trata solo de pedir condiciones. Por nuestra parte tenemos la responsabilidad de innovar, de volvernos más productivos, de ser más eficientes y salir a competir en Argentina y en el mundo”, destacó Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio y co-fundador y CEO de Adecoagro.

Cronograma del jueves 16 de octubre

El jueves 16, la agenda se enfocará en la innovación y en el sistema tributario. El bloque tecnológico lo abrirá Daniel Rabinovich (COO de Mercado Libre), y también habrá un panel con ejecutivos de Bayer, Galicia, Tiendanube y el Instituto Zaldivar. En materia impositiva, expondrán Nicolás Braun (La Anónima), Andrés Cavallari (Raízen) y Gustavo Lopetegui (Pampa Cheese).

Ese día también dirán presente varios gobernadores, lo que promete abrir un capítulo político dentro de la agenda económica. Participarán Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco), con temas como fondos coparticipables y obras públicas.

Cronograma del viernes 17 de octubre

El viernes, Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, participará en forma virtual con una exposición sobre los desafíos globales. Luego intervendrá Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien abordará el proceso de reformas estructurales.

Aunque se especulaba con su presencia, el presidente Javier Milei finalmente no asistirá, pero estará representado por su vocero, Manuel Adorni.

NB con información de NA.