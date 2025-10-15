La Justicia selló el escenario: La Libertad Avanza refuerza su campaña bonaerense con Santilli a la cabeza y presencia en el conurbano

La campaña bonaerense de La Libertad Avanza acaba de entrar en su fase más incierta y, a la vez, más decisiva. La Justicia confirmó que no se reimprimirán las boletas y que el nombre y la cara de José Luis Espert seguirán figurando en la papeleta. Sin embargo, en el oficialismo dieron vuelta la página a la fuerza: redoblaron la apuesta por Diego Santilli, el candidato que emergió del escándalo y ahora encarna la última esperanza de Javier Milei para recortar la distancia con el kirchnerismo en el principal distrito del país.

En lugar de complicar la recta final, en el campamento libertario se consideró el fallo del juez Alejo Ramos Padilla como un punto de partida: les queda asumir la anomalía y reforzar la exposición de Santilli, el dirigente que tomó el lugar de Espert luego del escándalo por sus vínculos con el empresario narco Federico “Fred” Machado, tal y como reveló en un comienzo elDiarioAR.

“El daño iba a ser mayor si había que reimprimir todo”, reconoció un referente libertario del conurbano, que intenta quitarle dramatismo al episodio. “Que vayan todos con una fibra roja, le pinten la capocha a Espert y ya está”, bromeó, en una muestra del pragmatismo con que en La Libertad Avanza buscan atravesar el tramo final de la campaña rumbo a las legislativas nacionales del 26 de octubre.

La estrategia de relanzamiento se completó con un toque de humor explícito: en un video difundido por redes sociales, Santilli y su compañera de lista, Karen Reichardt, aparecen frente a una mesa con los colores de La Libertad Avanza y un cartel que reza “Para votar al Colorado, marcá al Pelado”. El lema, tan jocoso como insólito, no es más que un intento de convertir el tropiezo de las boletas en consigna electoral y de reforzar la alianza entre los mundos violeta y amarillo.

Este lunes, mientras aún no se conocía la decisión judicial, el armador bonaerense Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y el propio Santilli se reunieron durante más de una hora en Casa Rosada para ajustar la estrategia. Según trascendió, acordaron “profundizar la campaña y dejar claro que, aunque la boleta diga Espert, el candidato es Diego”. En la práctica, eso significa empapelar la provincia con su imagen y ordenar los actos bajo un único mensaje: Santilli como rostro bonaerense del proyecto libertario.

Una fuente del comando electoral describió un viraje táctico: la campaña dejará de girar sobre los nombres y se enfocará en las reformas del Gobierno. “Tenemos que traducir mejor para el conurbano los cambios que hizo Milei. La gestión es el mensaje”, resumió otro dirigente de La Libertad Avanza.

El primer spot de Santilli, lanzado el fin de semana, reflejó ese giro. “Hay que hacer las reformas que nos hacen falta para que el país crezca como nunca antes”, dice el exvicejefe de Gobierno porteño en el video que comparte pantalla con Milei. El Presidente, por su parte, promete “reformas profundas, eliminar impuestos, crear empleo genuino y terminar con los privilegios de los jefes sindicales”. El formato, diseñado por el equipo del asesor Santiago Caputo, busca recrear la estética de campaña de 2023, con tono épico y estética digital.

Recorrida quilmeña

Este lunes, Santilli tuvo también su primer acto oficial como candidato en Quilmes, bastión kirchnerista de la Tercera Sección. Eligió ese distrito, gobernado por Mayra Mendoza, para dar una señal política de amplitud y territorio. Durante dos horas recorrió el centro de la ciudad, se reunió con vecinos, habló con trabajadores de deliverys y cerró la jornada en un local comercial. En el encuentro, Santilli repasó los logros del Gobierno nacional —la baja de la inflación y de la pobreza— y llamó a “votar con esperanza” para sostener el rumbo. “Si gana la apatía y la indiferencia, perdemos”, dijo ante los militantes, que le respondieron con un cántico espontáneo: “Santilli sí, otro no”.

El desembarco tuvo sello propio y estilo macrista, casi en línea con la estética de la exitosa campaña de Santilli de 2021, cuando logró superar a la otrora candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz. “Todo esto se hizo con el esfuerzo de ustedes”, repitió el candidato ante los presentes, reivindicando el ajuste y la baja de los “gerentes de la pobreza”. En paralelo, se diferenció de la gestión anterior: “Por primera vez, el Presidente está haciendo algo distinto”.

Después de su charla con vecinos, que no estuvo exenta de incidentes, Santilli caminó unos metros hasta el local partidario que en Quilmes manejan Las Fuerzas del Cielo, la agrupación juvenil referenciada en Santiago Caputo que comenzó a tener cada vez mayor presencia en los actos de La Libertad Avanza tras la derrota del 7 de septiembre. Allí se fotografió con militantes y con el secretario de Culto y Civilización Nahuel Sotelo, referente del sector. Además, habló con un canal de streaming libertario. “Amarillos y violetas, territoriales y fuerzas del cielo, tenemos que estar todos juntos”, les dijo el candidato, en un mensaje de unidad interna tras las turbulencias.

Este miércoles, en tanto, se espera que “el Colo” encabece un encuentro con concejales y legisladores del PRO en La Plata, una actividad pensada para mostrar cohesión interna tras el escándalo. Y no se descarta una escala posterior en Berazategui o Florencio Varela, donde los libertarios locales reclaman mayor protagonismo territorial.

Es que el fallo judicial que confirmó que no habrá reimpresión de boletas reactivó el espíritu proselitista y aceleró la convergencia entre libertarios y macristas. Pareja y Ritondo, socios en la mesa bonaerense, definieron que la prioridad será mostrar territorialidad: Santilli en el conurbano, el PRO en el interior, y un mensaje unificado que insista en los logros del Gobierno y en la confrontación directa con el kirchnerismo. Las menciones al resto de las fuerzas políticas —como Provincias Unidas— quedaron descartadas: cualquier referencia, admiten, solo fragmentaría el voto opositor. En los equipos libertarios se repite una máxima: la elección se gana “por identidad, no por dispersión”.

Según pudo saber elDiarioAR, el cierre bonaerense será el miércoles 22 de octubre en Ezeiza, en un acto conjunto entre Milei y Santilli que servirá como clausura simbólica de la campaña nacional. La Libertad Avanza entra en su recta final con una mezcla de urgencia y cálculo. Santilli intenta ordenar una campaña que empezó entre la confusión y el desgaste, mientras Milei apuesta a que la épica vuelva a pesar más que los tropiezos.

En el conurbano, el mensaje es simple: mostrar gestión, disciplinar al voto libertario y evitar fugas. Pero debajo de la superficie, la elección en “la madre de todas las batallas” será algo más que un test electoral: será la primera radiografía concreta del poder real del Presidente. Si la ola se sostiene, confirmará su centralidad. Si no, dejará expuesta la fragilidad del experimento libertario fuera del hechizo de su líder.

