Comienzan a mover el dinero ganado con $LIBRA y expertos sospechan lavado de dinero

El ingeniero argentino Fernando Molina, experto en criptomonedas que trabaja en Estados Unidos en una organización llamada Blockworks y que viene investigando el criptogate, difundió este miércoles por la red social X que ayer “unas de las wallets (billeteras) del equipo asociado al lanzamiento de $LIBRA movió parte del dinero (US$4,5 millones) 'de la Argentina' a una wallet nueva”. “Es la primera vez que vemos movimientos desde el 14 de febrero”, se refirió Molina al día en que $LIBRA fue creada, promocionada por Javier Milei, el día en que subió 4,5 veces su valor y después derrapó 80%. Lo de llamarlo “de la Argentina” es una ironía de Molina porque el creador de $LIBRA, la criptomoneda promocionada por Milei, el joven norteamericano Hayden Davis, declaró después del escándalo que se había quedado en su poder con US$100 millones, pero que le pertenecían al país, y no a él, y prometió que los entregaría. ¿Estará incumpliendo? Molina sospecha que sí.

“El movimiento que vimos hoy de una de las billeteras de $LIBRA posiblemente sea parte de una operación más grande para lavar dinero de los insiders”, dijo este ingeniero, en alusión a los que tenían información confidencial sobre la criptomoneda y fueron los primeros que la compraron, 22 segundos antes de la promoción de Milei.

Molina fue uno de los expositores este martes en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados sobre el criptoescándalo presidencial. “Cómo expliqué ayer en el Congreso, la operación de trading (comercialización) de memecoins (criptomonedas inspiradas en memes o tendencias virales de internet) es un juego de suma cero donde para que uno gane, otro tiene que perder. Simulando operaciones de compra/venta con otras memecoins, están lavando el dinero ganado ganado con $LIBRA y $Melania”, apunta Molina, dado que Davis reconoció que también había adquirido apenas lanzada la criptomoneda de la esposa del presidente de Estados Unidos, Melania Trump. Este ingeniero con estudios en las universidades Tecnólogica Nacional (UTN) y la Di Tella trabajó antes en el banco JP Morgan y en Pan American Energy (PAE).

En las últimas semanas, Molina estudió los movimientos de $LIBRA y explicó en la red X el minuto a minuto de su lanzamiento. El Día de los Enamorados a las 18:38:02 hora argentina se crearon 1.000 millones de $LIBRA. El pool de liquidez para comprar y venderlas se generó a las 18.51:47, es decir, a esa hora “ya estaba disponible para que la gente pudiese comprarlo, pero no tenía precio”, aclara Molina. “A las 19:01:00 comienzan las primeras compras de $LIBRA. Recordemos, Milei aún no había tuiteado y la gente estaba comprando un token que no tenía valor. Hubo 87 transacciones desde 74 wallets (billeteras) diferentes que compraron un total de US$13,5 millones”, recuerda el experto que trabaja en el portal sobre criptoactivos Blockworks.

Esos insiders también eran snipers (francotiradores), que usan bots para comprar rápidamente las cripto recién lanzadas. Como se ve, las criptofinanzas tienen una profusa jerga. “Milei tuitea sobre $LIBRA a las 19:01:22. De las 74 wallets, 62 ganaron dinero y 12 perdieron. El top 3 de estos insiders (personas con información confidencial) está dentro de las cuatro billeteras que más dinero ganaron comprando y vendiendo (US$8,5, 6,5 y 5,5 millones, respectivamente). Es curioso el caso de una wallet que compró muy temprano como insider y vendió muy tarde. Perdió US$1,1 millones”, analiza Molina. A diferencia de operaciones bancarias, las de criptomonedas son todas públicas dentro de su blockchain (cadena de bloques) y se pueden conocer todas las transacciones, pero el problema es que las billeteras que operan tienen nombres de fantasía, nadie deja expuesto su nombre y apellido para identificarlo. Es parte de la gracia de estos activos libres de control estatal, veneradas por los libertarios y usados por evasores fiscales de mayor o menor monta, mafiosos, narcos y terroristas.

Los creadores de $LIBRA se quedaron con el 82% de las monedas y sólo pusieron a la venta el 18%, según explica Molina. Ese 18% fue lo que se comercializó tanto en todo el mundo a partir del mensaje inicial de Milei en redes que 43 minutos después, a las 19.44, lo que antes valía cero pasó a cotizarse a US$4,55. Pero a la hora los expertos en criptomonedas comenzaron a darse cuenta de la concentración de las $LIBRA en pocas manos y empezaron a advertir sobre la presunta estafa. Entonces se concretó el llamado rug pull (correr la alfombra). ¿Qué significa? Que los dueños del 82% de $LIBRA vendieron sus tenencias aprovechando que había multiplicado su valor de US$0 a 4,55, lo que derrumbó 80% el precio a eso de las 20 del Día de los Enamorados. Fin del romance, para desgracia de los seguidores libertarios de Milei en la Argentina y el resto del planeta.

Dos billeteras compraron $LIBRA a las 19:01 y se vendieron a las 19:44, obteniendo US$$5,4 millones en ganancias totales, advierte el portal especializado en criptos Nansen Research. “Los datos muestran que el 86% de los traders perdieron US$ 251 millones, mientras que los ganadores restantes obtuvieron US$180 millones en ganancias”; concluye el experto Nicolai Søndergaard en Nansen.

En el Congreso, Molina dijo este martes en teleconferencia desde EE UU que el el 85% de los token (activos) de $LIBRA estaba en manos de diez wallets (billeteras) y empezaron a comprar la criptmoneda desde por 1 centavo de dólar hasta por un dólar. Después Molina contó que 74 billeteras adquirieron el criptoactivo 22 segundos antes de que Milei lo promocionara por las redes el pasado viernes 14 a las 19.01. Negó la comparación de Milei de este negocio con apostar en un casino: “No es un casino sino una partido de póker o truco... el problema es que jugás contra gente que sabe las cartas que van a salir”. “Se crearon 1.000 millones de unidades de $LIBRA, el 50% quedaron en una especie de bóveda hasta 2027. Sólo circuló el 50%. Hay algo raro detrás de este token”, alertó el ingeniero.

