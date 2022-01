Los detalles del acuerdo con el FMI que reveló Guzmán

Falta conocer aún el texto completo del acuerdo que logró el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el jefe del Palacio de Hacienda ofreció algunos primeros detalles del pacto, a saber:

-Se trata de un convenio de fondos de facilidades extendidas (EFF, según sus siglas en inglés), es decir, que reprograma por diez años los vencimientos del acuerdo stand by que había suscripto Mauricio Macri en 2018 y cuyo préstamo récord de 44.500 millones de dólares debía devolverse sobre todo entre 2022 y 2023.

La Argentina recibirá ese mismo monto en los próximos dos años y medio para repagar todos los vencimientos venideros y para recuperar los US$ 5.000 millones que se abonaron en 2021. Estos US$ 5.000 millones irán a reforzar las reservas del Banco Central. A su vez, el desembolso de los US$ 44.500 millones será gradual, cada tres meses y condicionado al cumplimiento de un programa económico fijado para este periodo de dos años y medio.

-El punto más discutido del plan consiste en reducir el déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 3% que se logró en 2021 con el aporte extraordinario de grandes fortunas al 2,5% en 2022, 1,9% en el 2023 electoral y 0,9% de en 2024, con el próximo gobierno.

En el presupuesto 2022 que Guzmán había presentado en septiembre pasado se hablaba de un rojo del 3,3%. elDiarioAR le preguntó cómo hará para bajar el déficit en 0,8 puntos respecto de lo previsto originalmente y el ministro respondió que la actividad económica y la inflación han resultado mayores a lo presupuestado, lo que supone, según admitió, “una situación más ventajosa para la reducción del déficit”.

“Hacia adelante, una expansión moderada del gasto real (ajustado por inflación) que no frene el crecimiento económico y un fortalecimiento de la recaudación impositiva por el crecimiento económico y la mejora de la administración tributaria”, explicó. Es decir, no habrá fuertes aumentos de las erogaciones y queda por verse si eso afecta al elevado incremento que se preveía en la obra pública en el presupuesto 2022. También habrá más lucha contra la evasión impositiva, sobre todo de los grandes contribuyentes, y contra el lavado de dinero, según precisó el ministro.

-No se prevén mayores aumentos de tarifas de luz y gas que el 20% anunciado, según aclaró Guzmán. No obstante, aún no queda claro cómo se segmentará la tarifa y a partir de eso cuántos usuarios dejarán de recibir subsidios y pasarán a pagar con un fuerte aumento que llegaría a los tres dígitos.

-Periodo de gracia: el nuevo préstamo para repagar el anterior se devolverá a partir del cuarto año y medio de su primer desembolso, es decir, desde 2026 y hasta 10 años después, es decir, en 2032.

-El financiamiento monetario del déficit fiscal será gradual, del 3,5% del PBI en 2021 al 1% en 2022, 0,6 en 2023 y 0% en 2024. Guzmán espera que eso reduzca la presión sobre el tipo de cambio y la inflación.

-La tasa de interés subirá a nivel positivo, es decir, por encima de la inflación, para alentar la inversión en pesos e impulsar la estabilidad cambiaria y la inflación.

-La inflación se atacará por varios canales: con promoción de sectores exportadores, reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria, suba de tasas, acuerdos de precios para los próximos 2 años y medio y mejora paulatina del salario.

-Se descarta una devaluación brusca del peso, un salto del dólar oficial. Sí se fija un objetivo de acumulación de reservas, de 5.000 millones de dólares en 2022, que el ministro espera lograr con superávit comercial, sin la necesidad de pagar deuda al FMI y con la devolución de lo abonado en 2021. Seguirá el cepo cambiario y a largo plazo se irá facilitando el ingreso de inversión real, pero no la especulativa, como ocurrió en el gobierno de Macri.

-Las reformas estructurales típicas de los EFF esta vez no incluirán la laboral, la jubilatoria y la privatización de empresas.

-Habrá reformas pro exportaciones, industria y tecnología, otras para desarrollar el mercado local de capitales y las que combatan la evasión.

