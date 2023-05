El dólar blue subió y quedó más cerca de su nivel récord

El dólar blue siguió en alza y cerró en $487 para la compra y $492 para la venta, el valor más alto desde el 24 de abril cuando alcanzó el récord de $495. La nueva cotización aumenta la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial al 109%.

Los tipos de cambio financieros acompañaron el incremento de este martes. El dólar contado con liquidación se acercó a su récord nominal y cerró en $481,11. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial alcanzó un 104,8%. El dólar MEP, por su lado, que venía con dos días de tendencia a la baja, presentó una suba que llevó su valor a $466,76 y la brecha al 98,7%.

El dólar Qatar y el dólar turista o tarjeta, que se aplica sobre los consumos en el exterior, también escalaron: cerraron a $490,90 y $429,54, respectivamente. El ahorro o solidario trepó a $404,9 y el mayorista regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) también operó en los $234,95.

Este martes, el BCRA logró comprar U$S 14 millones en el mercado, lo que le permitió alcanzar un acumulado de adquisiciones netas mensuales de U$S 196 millones. Además, realizó pagos de importación de energía por U$S 50 millones y, a cuatro días hábiles del fin del dólar soja 3, las liquidaciones fueron de U$S 66 millones de dólares.

ACM con información de NA