Dólar: un cambio de estrategia que llevó más incertidumbre a los mercados

Luego de apuntarles a los turistas como los responsables la disparada del Dólar Blue, que este miércoles tocaba un nuevo máximo histórico de $318, el Gobierno decidió cambiar de estrategia y anunció tras su reunión de Gabinete que habrá un nuevo dólar turista para extranjeros, una especie de sinceramiento con desdoblamiento explícito del cual dará a conocer detalles..

El apuro del Gobierno en calmar las aguas y la forma de comunicar la medida, desconcertaron aún más los mercados, que venían alterados, y saben que este tipo de anuncios se hace cuando la medida está “cocinada”, lo que aquí no ocurrió.

Además, consideraron que el dólar turista es un mercado muy chico que no solucionará la falta de dólares, lo cual reforzó el nerviosismo en la city, ya que no se vislumbran medidas contundentes para atacar el problema.

Pasado el mediodía a primera hora de la tarde, las pizarras marcaban el dólar CCL (que se pacta implícitamente a través de la compra-venta de bonos) con subas moderadas respecto de ayer a 310 pesos y el dólar MEP, o dólar Bolsa, en torno a los 300 pesos.

En tanto se recalentó nuevamente el dólar blue, que alcanzaba otro máximo histórico y cotizaba a $315.

A falta de medidas concretas y con anuncios políticos sin sustancia, el nerviosismo se agudizó en los mercados y las operaciones que comenzaron a realizarse por fuera de la pantalla se pactaban a $ 315 y a $320, confiaron desde las mesas de operaciones.

Distintos operadores de mercado calificados confirmaron el elDiarioAR que el BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) viene solicitando desde ayer, a través de llamados telefónicos, que se frenen las operaciones de contado con liquidación, o que eventualmente se hagan fuera se pantalla. Se convirtió así en una especie de mensajero de los deseos oficiales.

El mercado del contado con liquidación a través de BYMA mueve entre 50 millones y 60 millones de dólares diarios.

“Las operaciones de CCL no son un mercado muy grande, pero lo que pasó es que tres semanas después de la suba del CCL se despegó el dólar blue y ahora en el Gobierno están nerviosos, porque es el dólar del ciudadano, de los votos, del ahorrista”, explicó un operador de la mesa de dinero.

La misma fuente explicó que el CCL se movió poco en relación al blue porque “en realidad al estar apagada la pantalla no hay precio, el precio de la pizarra de hoy no es el real, ya que ahora se están haciendo las operaciones por fuera y se pone un precio que no baja de 315 y 320 pesos”, confía la fuente.

“Hoy está todo explotando”, gráfico otra fuente de la City, que admitió llamados desde el BYMA, y otras dependencias oficiales como el mismo BCRA.

“Aún no apareció ninguna circular; lo que hacen es llamar para que no se operen bonos contra dólares y pidieron listas de nombres”, explicó otro operador pendiente de que podría salir una nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para limitar la operatoria de CCL, según los rumores.

Fuentes muy allegadas al Banco Central confirmaron a elDiarioAR que mañana en el Directorio se tratará el tema y que aún se están puliendo los detalles de la nueva medida para paliar la emergencia de la balanza turística, que se está coordinando en conjunto con Turismo y Economía. Uno de los impulsores del nuevo dólar turista es el director Agustín D’Atellis.

Desdoblamiento

Si bien aún no se conocieron detalles de cómo sería el nuevo dólar turista , el mercado considera que lo que se anunció fue “un desdoblamiento explícito, y que son medidas que van contramano de las recomendaciones del FMI”, explica Mauro Mazza, De Bullmarket Brokers.

Mazza al igual que otros operadores observaron que si bien la nueva medida oficial podría incentivar a turistas a usar la tarjeta de crédito y la ventanilla de los bancos, le ven poca efectividad y opinan de que se trata de una cuenta muy chica.

El mes pasado los pagos con tarjetas de créditos de turistas argentinos en el exterior totalizaron 270 millones de dólares, cuando los turistas en la Argentina no gastaron más de 100 millones de dólares con tarjeta, según datos del mercado.

El economista Pablo Besmedrisnik, Director de VDC Consultora observó que “el contado con liquidación se está transformando con más fuerza en la referencia de empresas, va ganando volumen, y es un determinante de las expectativas de los agentes económicos”, algo que se observa con nitidez desde la salida de Martin Guzmán del Gobierno.

Por otro lado, el consultor de empresas opinó que “el sinceramiento de la ministra Batakis de la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales y la eventual voluntad de ejecutar políticas de fondo, tiene dos graves obstáculos: el escaso soporte político y el momento. Sin soporte y consenso político no hay medidas efectivas”.

Así las cosas, continuó Besmedrisnik, “se llegó a una situación extrema, con necesidades de caja y escasez de dólares que son problemas de cortísimo plazo, el abanico de instrumentos de política económica es muy restringido al igual que su eficiencia. En este contexto se enmarca el desdoblamiento o eventual sinceramiento cambiario para los turistas extranjeros”.

“Sería interesante que mientras se instrumentan políticas de cortísimo plazo destinadas atenuar los efectos de una crisis importante, se trabaje en un programa económico de mediano y largo plazo con consenso político”, completó.

CC