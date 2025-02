La economía cayó 1,8% en 2024, menos de lo previsto por el fuerte rebote de fin de año

El rebote de la economía en diciembre le permitió al Gobierno cerrar el 2024 con una economía retríada en 1,8%, pese al fuerte ajuste de la motosierra de Javier Milei. El saldo del año pasado se conoció este martes, luego de que el Indec informara el dato de la actividad económica de diciembre: ese mes hubo un crecimiento del 5,5% interanual. Además, ese indicador mejoró 0,5% respecto de noviembre en la medición desestacionalizada.

Las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual del Estimador mensual de actividad económica (EMAE) en diciembre de 2024 revelan algunas de las prioridades económicas de la gestión libertaria, como son las finanzas.

Con relación a igual mes de 2023, nueve sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre, entre los que se destacan Intermediación financiera (+18,0% ia) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (7,4% ia).

A nivel internual, a su vez, la actividad Industria manufacturera (6,7% ia) fue la de mayor incidencia positiva en el EMAE, seguida por Comercio mayorista, minorista y reparaciones (7,4% ia).

Por su parte, seis sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Pesca (-25,0% ia) y Construcción (-7,2% ia).

En los rojos de la actividad económica se revela la motosierra que Milei aplicó al Estado en todas sus facetas: desde la promoción de la obra pública al cierre de un sinfín de dependencias púbicas. Por eso, las actividades de Construcción (-7,2% ia) y Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-2,5% ia) son las de mayor incidencia negativa. Le restaron 0,34 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Caída del turismo internacional

El Indec publicó hoy también la cantidad de turistas internacionales que ingresaron a la Argentina en enero. Se registró una baja del 20,1% interanual, mientras que las personas que salieron del país registró una suba del 73,2% interanual, dato que revela el dólar “barato” que promociona el Gobierno.

En enero del corriente año ingresaron al país 1.040.600 visitantes no residentes, que son aquellas personas que provienen de otro país y no tienen residencia en Argentina, por todas las vías de acceso. De ese número, 672.400 fueron turistas (visitantes que pasan al menos una noche en el lugar) y 368.100 fueron excursionistas (visitantes que no pasan al menos una noche en el lugar). La mayor parte de los turistas no residentes llegaron desde Brasil (20%), Europa (18,8%) y Chile (14,4%).

En cuanto a salidas al exterior, 2.599.600 fueron visitantes residentes, personas que residen en el país, por todas las vías internacionales. Un total de 1.927.300 fueron turistas y 672.300 excursionistas. En cuanto al turismo emisivo, el 87,5% se dirigió hacia los países limítrofes: Brasil (32,8%), Chile (22,9%) y Uruguay (16,3%).

