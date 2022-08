Dos de los economistas que le dijeron no a Massa trabajan para Manes 2023

Sergio Massa sigue sin encontrar viceministro de Economía dos semanas después de asumir en el cargo. En el extendido casting que debió improvisar para sumarse a ese y otros puestos de un gobierno en crisis, llamó a dos con los que suele dialogar pero que están involucrados en la candidatura presidencial del médico y diputado radical Facundo Manes, Marina Dal Poggetto y Martín Rapetti. Dal Poggetto fue jefa de asesores del ex viceministro de Economía Miguel Bein en el gobierno de la Alianza, después trabajó con él en su consultora y finalmente fundó la propia, Eco Go. Rapetti es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), pero además cofundó el año pasado una consultora, Equilibra, con Diego Bossio, Lorena Giorgio, Lorenzo Sigaut Gravina y Gabriel Delgado.

Dal Poggetto es la economista de cabecera de Manes. Se reúnen de manera sistemática. Él le presentó el libro que ella escribió con el politólogo Daniel Kerner, Tiempo Perdido: La herencia, el manejo de la herencia, y el manejo de la herencia de la herencia, en el que critican a los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Allí, ella aboga por la estabilización macroeconómica, pero también por el desarrollo productivo interno, lo que sintoniza con el anhelo del neurólogo de agregar valor a las exportaciones argentinas a través de la inversión en educación, ciencia y tecnología.

Rapetti es el otro economista de más relación con Manes. El médico valora su visión neodesarrollista. También la apreciaba en el ex ministro de Economía Martín Guzmán. Rapetti es uno de los economistas que comían asados con Massa, pero finalmente no entraron a su equipo económico, como también sucedió con Martín Redrado, Miguel Peirano y Bossio.

El diputado de la UCR bonaerense también dialoga con habitualidad con Redrado, que está concentrado en su trabajo en la Fundación Capital y conversa con un arco tan amplio de dirigentes que van desde Macri y Horacio Rodríguez Larreta hasta gobernadores y Cristina Kirchner. Manes presentó también el último libro del ex presidente del Banco Central, Argentina primero.

El diputado habla además seguido con Carlos Melconian, que en la Fundación Mediterránea ha preparado un plan económico para ofrecérselo a quien gane en 2023, como hizo esa entidad con Domingo Cavallo entre 1977 y 1987, antes de que el cordobés entrara al gobierno de Carlos Menem. Sin embargo, el radical de Salto (provincia de Buenos Aires) no tiene la intención de comprar un programa llave en mano. Ni Melconian ni Redrado integran el equipo de Manes, aunque los frecuente.

Carlos Palotti, que fue director general de Argencon, la entidad que representa a la economía del conocimiento, coordina los planes de gobierno del diputado radical junto con el médico Carlos Regazzoni, ex jefe del Plan de Atención Médica Integral (PAMI) en el gobierno de Macri y actual concejal en Almirante Brown. Palotti integra un grupo apartidario que se llama Con Argentina, donde están Manes, su hermano Gastón, Dal Poggetto, María Eugenia Estenssoro, Eduardo Levy Yeyati, Eduardo Reina, los hermanos tecnólogos Augusto y Mateo Salvatto y Marcelo Scaglione, entre otros.

Manes no solo valora a Guzmán. También al ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Por eso se encontraron en mayo pasado en Barcelona, cuando Kulfas aún integraba el gabinete de Fernández. No era para conspirar. Se juntan con frecuencia desde hace años. Pero el ex ministro, que fue despedido del Gobierno tras su último choque con el cristinismo, no ha vuelto a encontrarse con el diputado radical desde entonces, alguna veces conversa con él por WhatsApp, pero prefiere mantenerse dentro del peronismo.

Claro que el médico y diputado quiere ampliar Juntos por el Cambio con más peronistas no solo para las elecciones sino para un eventual gobierno y por eso tiende lazos con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, pero también con otros que están dentro del Frente de Todos, como el sanjuanino Sergio Uñac. No busca romper con el PRO, pero se molesta porque Macri critica sus movidas para sumar justicialistas cuando el ex presidente también pesca en ese espacio a dirigentes como Miguel Ángel Pichetto. Le critica a Macri su falta de visión desarrollista y su abuso del marketing, pero comparte con él lo que la oposición llama “valores republicanos”, una posición de política exterior alineada con Occidente y el deseo de derrotar al kirchnerismo. En las filas de Schiaretti, pero también de otros gobernadores que ahora están en el oficialismo prevalece la idea de evitar que la opción electoral de 2023 esté digitada por Macri o Cristina Kirchner, pero no está claro si la alternativa cuajará dentro de Juntos por el Cambio, con el PRO relegado, o con una alianza aparte sin ese partido de centroderecha.

Por lo pronto, Manes quiere ir primero a una interna radical y después a la primaria abierta simultánea y obligatoria (PASO) con el candidato del PRO ya sea Macri, Larreta o Patricia Bullrich. Busca resucitar a la UCR, como lo hizo Tony Blair con el laborismo británico o Bill Clinton con los demócratas de Estados Unidos en los 90. Para eso apuesta a sumar gente nueva en la política y a una campaña más cercana a la ciudadanía. Por eso anda recorriendo plazas por estos días en Mendoza, San Juan y San Luis.

Pero ningún proyecto presidencial puede llegar al éxito sin dinero para la campaña. Manes conoce hace décadas a muchos empresarios poderosos porque son pacientes de él, pero una cosa es pagarle para curarse y otra fondearlo para convertirlo en jefe de Estado.

