Empresarios repudian el ataque a Cristina Kirchner y llaman a terminar con las “antinomias”

Empresarios de todos los sectores reaccionaron este viernes con repudios al intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Algunos de ellos llamaron a terminar con las “antinomias”. Es el caso de la Unión Industrial Argentina (UIA), que hoy celebra el Día de la Industria y planeaba un acto en Neuquén con Alberto Fernández, pero esta mañana emitió un comunicado. La UIA “manifiesta su más enérgico repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta” y agrega: “Los industriales argentinos ratificamos nuestro compromiso con la paz, el diálogo y los consensos básicos que permitirán al país salir adelante. Es por eso que hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad a terminar con las antinomias y a mantener los debates dentro del marco de la democracia”.

Fernando André Sabag Montiel, brasileño, de 35 años: el hombre detrás del arma que gatilló contra Cristina Kirchner

Saber más

En la medianoche, la Federación Agraria Argentina (FAA) reaccionó rápido: “Desde FAA repudiamos el atentado perpetrado esta noche contra la vicepresidenta. Abogamos por el pronto esclarecimiento de este hecho tan repudiable y contrario a los principios democráticos. Como entidad creemos fervientemente que la violencia debe cesar inmediatamente y asegurarse la paz social”. Aún no se han pronunciado las otras tres entidades de la Mesa de Enlace, de histórico enfrentamiento con el kirchnerismo.

Desde FAA repudiamos el atentado perpetrado esta noche contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner. (Hilo) — Federación Agraria Argentina (@fedeagraria) 2 de septiembre de 2022

Quién sí se expresó fue el presidente de una de ellas, la Conferación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, con repudios al ataque pero también al feriado que decretó Alberto Fernández como reacción al intento de magnicidio: “La gravedad del ataque a @CFKArgentina no tiene precedentes en #Argentina. La violencia NUNCA es la salida. El feriado tampoco, en un país donde a diario matan a trabajadores. Tenemos que asegurar la paz social con responsabilidad, respeto y cautela”.

La gravedad del ataque a @CFKArgentina no tiene precedentes en #Argentina. La violencia NUNCA es la salida. El feriado tampoco, en un país donde a diario matan a trabajadores. Tenemos que asegurar la paz social con responsabilidad, respeto y cautela — Carlos Iannizzotto (@c_iannizzotto) 2 de septiembre de 2022

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se manifestó esta mañana: “IDEA, en nombre de todos sus empresarios socios, repudia enérgicamente el ataque en contra de la señora vicepresidenta y se solidariza con ella y su familia. Estos actos de violencia son inaceptables y contrarios al país en que todos los argentinos queremos vivir. Confiamos en que la Justicia actúe con decisión para el pronto esclarecimiento de los hechos e invitamos a todos a abocarnos a la pacificación de la sociedad”. IDEA suele distinguirse por sus mensajes críticos al Gobierno.

IDEA, en nombre de todos sus empresarios socios, repudia enérgicamente el ataque en contra de la Señora Vicepresidenta de la Nación y se solidariza con ella y su familia. Estos actos de violencia son inaceptables y contrarios al país en que todos los argentinos queremos vivir. — IDEA (@IdeaArg) 2 de septiembre de 2022

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) declaró que “repudia enérgicamente el violento atentado contra la vida de la vicepresidenta”. “Asimismo, Camarco manifiesta solidaridad con la vicepresidenta e insta a la sociedad a preservar la paz, cuestión imprescindible para la vida y la democracia”.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) repudia enérgicamente el violento atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.



Asimismo, CAMARCO manifiesta solidaridad con la vicepresidenta e insta a la sociedad a preservar la paz, — Cámara Argentina de la Construcción (@CamarcoArg) 2 de septiembre de 2022

También las pymes, de buena relación con el kirchnerismo, manifestaron su rechazo al intento de magnicidio. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sostuvo que “el odio y la violencia solo destruyen, y nos alejan del camino que todos los argentinos queremos construir”. “Desde CAME y nuestras más de 1.500 entidades asociadas manifestamos nuestra solidaridad a la vicepresidenta y repudiamos enérgicamente lo sucedido”.

El odio y la violencia solo destruyen, y nos alejan del camino que todos los argentinos queremos construir. Desde CAME y nuestras más de 1500 entidades asociadas manifestamos nuestra solidaridad a la Vicepresidenta de la Nación @CFKArgentina y repudiamos enérgicamente lo sucedido — CAME (@redcame) 2 de septiembre de 2022

La Confederación General Económica de la República Argentina (CGERA), otra representante de las pymes, declaró: “Repudia enérgicamente el atentado a la vicepresidenta. En la democracia que supimos construir no pueden permitirse este tipo de hechos, nunca más nuestro país debe recorrer el camino de la violencia. Sembrar odio tiene estos resultados. Las discusiones del modelo de país que queremos deben darse en el ámbito de la política. En la historia argentina, el poder económico concentrado no ha dudado en utilizar cualquier medio para imponer sus ideas. Lo que subyace a las agresiones que viene sufriendo la expresidenta es la discusión del proyecto de desarrollo colectivo que queremos para nuestra patria, que se refleja en los 12 años de crecimiento industrial y de distribución de la riqueza. El intento de asesinato a la vicepresidenta es un hecho sin precedentes en la historia democrática argentina y no puede volver a repetirse. Las empresarias y empresarios nacionales nos solidarizamos con Cristina Fernández de Kirchner y no vamos a dudar en seguir defendiendo los proyectos que tengan como eje la producción y el trabajo. La violencia no puede ser parte de la vida política argentina. También depende del compromiso del empresariado pyme argentino que estos hechos no vuelvan a suceder”.

Los Industriales Pymes Argentinos (IPA) “condenaron el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y alertaron por un ataque contra la democracia”. El presidente de IPA, Daniel Rosato, y la comisión directiva de la entidad en su conjunto, “convocó a todos los integrantes de la sociedad, especialmente a aquellos que tienen cargos de representación dirigencial, a reflexionar sobre la importancia de esquivar los discursos de confrontación y sumarse a los llamados al diálogo sincero y sin medias tintas”. “La angustia que vivimos los argentinos al ver las imágenes de violencia, ante el intento de magnicidio de la vicepresidenta, es inadmisible en un estado democrático. Los industriales pymes queremos expresarle a la expresidenta nuestro acompañamiento total ante esta situación, al mismo tiempo que condenamos de manera enérgica este grave hecho de violencia, que no es uno más, sino que atenta contra la democracia en su conjunto”, sostuvo Rosato. Y agregó: “El mundo de las pymes industriales, que incluye a empresarios, cooperativas, organizaciones sociales y sindicatos, convive en el diálogo, a pesar de las tensiones lógicas que se puedan suscitar ante reclamos o posturas encontradas. Es la manera que la democracia nos enseñó para convivir, y la que defendemos todos los días. Todo lo que esté por afuera, es un error que es urgente condenar. Por eso, llamamos a todos los dirigentes del país a que se sumen al diálogo sincero y sin medias tintas”. El presidente de IPA reclamó un “pronto esclarecimiento del hecho” y llamó a que se aplique una condena ágil y ejemplar contra el autor material del intento de asesinato contra la vicepresidenta, al mismo tiempo que bregó por una investigación judicial que esclarezca toda la situación“.

AR