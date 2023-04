El Gobierno analiza suspender la Ley de alquileres, que moderó las subas pero disparó los precios de los nuevos contratos

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, almorzaron ayer para desterrar recientes recelos entre ambos, preparar las medidas que se anunciarán mañana sobre los nuevos dólares para el agro y para diversas importaciones, y de paso se les ocurrió apuntar contra la Ley de alquileres que el Frente de Todos y la mayoría de Juntos por el Cambio aprobaron en 2020. Se han convencido de que alargar los contratos de dos a tres años y actualizarlos sólo una vez por año según el índice de contrato de locación (ICL), que combina la inflación y la evolución salarial, ha dejado disconformes no sólo a los propietarios, que siempre criticaron la norma, sino también a los inquilinos, cuyas agrupaciones la apoyaron y aún la defienden. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, apunta a que Fernández y Massa apuntan a satisfacer una supuesta demanda del Fondo Monetario Internacional (FMI): “El FMI no quiere que se regulen los precios de los alquileres como no quiere que se jubile la gente sin aportes”.

El “efecto Airbnb”: pocas viviendas en alquiler, precios caros y escasa regulación

Más

Vayamos a los datos. Desde que entró en vigencia la actual ley de alquileres, en julio de 2020, la inflación ascendió a 290%. El ICL, en cambio, se elevó menos: el 245%. Incluso, el valor de los alquileres medidos por el Indec se encarecieron aún en niveles inferiores: 222%. Más de un inquilino le pidió al propietario que no le aumente como dice la ley porque no le alcanza el sueldo. Igualmente, tampoco festeja que le hayan más que triplicado el alquiler en casi tres años: no hay bolsillo que aguante, y menos los de los trabajadores informales, que en muchos casos son los que justamente carecen de vivienda propia y deben pagar por vivir en la de otro.

Lo que sí aumentó más que la inflación es el alquiler requerido en los avisos clasificados: 375% desde julio de 2020, según el índice del portal Zonaprop. Aunque los contratos se rijan en teoría por el ICL o incluso suban menos, algunos propietarios no los respetan y otros muchos aprovechan la renovación contractual cada tres años para en ese momento pegar el salto en lo que pretenden cobrar. Y es sabido que, a diferencia de los vendedores de departamentos y casas, que hoy en día deben bajar mucho sus pretensiones entre el aviso y la realidad del precio de venta, en los alquileres el inquilino enfrenta mucha competencia y debe aceptar rápido lo que el propietario desee o resignarse a quedarse sin nada. O a mudarse a un barrio más barato. Encima, enfrenta cada vez más la rivalidad de los turistas extranjeros que buscan alquileres temporarios en plataformas como AirBNB, un fenómeno que se repite en todo el mundo pero que en ciudades desarrolladas empiezan a regular. Las autoridades porteñas ni se lo plantean.

AR