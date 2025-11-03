El Gobierno autorizó subas de 3,6% para Edenor y 3,53% para Edesur

Noviembre comienza con un doble golpe al bolsillo para los usuarios de Edesur y Edenor: el Gobierno oficializó un nuevo aumento en las tarifas de electricidad y, al mismo tiempo, aprobó un cambio total en la forma de medir el consumo y facturar.

El aumento en las tarifas

A través de las resoluciones 744/2025 y 745/2025 publicadas en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dispuso los nuevos cuadros tarifarios que rigen desde el 1 de noviembre:

Edenor: Aumento del 3,6% respecto a octubre.

Edesur: Aumento del 3,53% respecto a octubre.

Las subas impactan en todos los usuarios residenciales, sin importar el nivel de segmentación (N1 -altos ingresos-, N2 -bajos ingresos- y N3 -ingresos medios-).

Adiós a la lectura bimestral: el nuevo modo de facturación

El cambio más profundo viene de la mano de la Resolución 730/2025. El ENRE autorizó a Edesur y Edenor a modificar el período de facturación para todos los usuarios residenciales (Tarifa 1).

Cómo era hasta ahora: Las empresas medían el consumo cada dos meses, pero dividían ese total en dos facturas mensuales. Esto, según el ENRE, generaba “confusión” y un “desfase temporal” entre el consumo real y el cobro.

Cómo será ahora: Se pasa a un sistema de lectura y facturación mensual. Es decir, la factura que llegue a fin de mes corresponderá exactamente al consumo de ese período.

Suben gas y combustibles

La secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, dictó el pasado viernes las normas que rigen los aumentos y de acuerdo a lo expuesto las facturas de gas tendrán un alza de 3,8%.

Los aumentos previstos están por encima de la inflación proyectada de octubre que es de 2,5%. Además superan en promedio los ajustes salariales ya que la mayoría de los convenios vienen con paritarias por debajo de la inflación.

A esto se suma el ajuste en los combustibles, dado que se dispuso un alza parcial del impuesto que tienen incluido. Resta determinar qué decisión tomarán las petroleras para definir el alza.

Cabe recordar que el gobierno les quitó la obligación de comunicar mes a mes los porcentajes de ajuste.

De esta manera se licúa su efecto en la composición de costos que los registran a lo largo del tiempo y no se incluyen previamente en presupuestos o precios finales.

Aumentos en transporte

Noviembre llega con un nuevo aumento en las tarifas de los colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto a los peajes de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El incremento del 4,1% impactará en las 29 líneas del primer grupo que circulan únicamente en el distrito porteño, al igual que aquellas que prestan servicios en el Conurbano bonaerense. Mismo escenario se reiterará para el premetro, conforme al guarismo resultante del valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) más un 2% en relación a la tarifa anterior.

¿Cuáles son las líneas de colectivos de CABA que aumentarán el valor de sus boletos desde el 1° de noviembre?

Las siguientes 29 líneas de colectivos que circulan en CABA aumentarán el valor de sus boletos:

Línea 4

Línea 7

Línea 12

Línea 23

Línea 25

Línea 26

Línea 34

Línea 39

Línea 42

Línea 44

Línea 47

Línea 50

Línea 61

Línea 62

Línea 64

Línea 65

Línea 68

Línea 76

Línea 84

Línea 99

Línea 102

Línea 106

Línea 107

Línea 108

Línea 109

Línea 115

Línea 118

Línea 132

Línea 151

¿Cuánto saldrá el boleto de colectivo desde el 1° de noviembre en CABA?

La tarifa mínima plena en las 29 líneas de colectivos de CABA pasarán de $ 546,54 a $ 568,82.

Tramos de 0-3 km: $ 568,82

Tramos de 3-6 km: $ 633,67

Tramos de 6-12 km: $ 682,49

Tramos de 12-27 km: $ 731,34

Aumento del boleto de colectivos de la provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó el aumento de 4,1% de las tarifas de colectivos que circulan en el Conurbano bonaerense, por lo que desde el 1° de noviembre el boleto mínimo pasará de $ 550,30 a $ 573,09 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

¿Cuánto saldrá el boleto de colectivo desde el 1° de noviembre en el Conurbano bonaerense?

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $550,30 a $573,09.

Tramo de 3 a 6 km: $638,42;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $687,60;

Viajes de 12 a 27 km: $736,83;

Tarjeta SUBE sin nominalizar: de $911,21 hasta $1249,29.

La Secretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio a conocer los valores actualizados del boleto de subte y premetro que regirá desde el 1° de noviembre.

Pasaje de subte: pasa de $1.112 a $1157,59.

Tarifa del subte sin SUBE registrada: valdrá $1839,63.

Premetro: pasa a $405,15.

Tarifa del premetro sin SUBE registrada: $643,87.

Tarifa de subte y premetro con beneficios sociales:

Tarifa Social: $404,95.

Tarifa Estudiantil: $161,98.

El Cuadro Tarifario Único de los peajes en la Ciudad de Buenos Aires de noviembre 2025 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Motos

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $1.384,71 en horario no pico y $2.215,81 en horario pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $830,97 en horario no pico y $996,93 en horario pico.

Peaje Alberti: $830,97 en horario no pico y $1.107,91 en horario pico.

Paseo del Bajo: $7.353,94 (sin banda horaria).

Vehículos Livianos

2 ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $3.323,63 no pico / $4.710,13 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $1.384,71 no pico / $1.958,18 pico.

Peaje Alberti: $1.052,56 no pico / $1.329,34 pico.

Paseo del Bajo: $7.353,94.

3 ejes – con remolque

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $5.262,25 no pico / $7.754,88 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $2.492,60 no pico / $3.600,52 pico.

Peaje Alberti: $1.938,89 no pico / $2.492,60 pico.

Paseo del Bajo: $7.353,94.

Vehículos Pesados

2 ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $5.262,25 no pico / $7.754,88 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $2.492,60 no pico / $3.600,52 pico.

Peaje Alberti: $1.938,89 no pico / $2.492,60 pico.

Paseo del Bajo: $8.089,41.

3 ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $6.713,45 no pico / $18.002,46 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $3.323,63 no pico / $8.585,76 pico.

4 ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $10.247,49 no pico / $25.757,25 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $3.916,20 no pico / $9.416,51 pico.

5 ejes o más