Guzmán anticipó que la inflación de mayo será menor a la registrada en abril

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este sábado que el Gobierno está “construyendo las condiciones” para que se produzca un descenso de la tasa de inflación mensual y anticipó que la inflación de mayo será menor a la registrada en abril.

El anuncio por Ganancias: un acto afuera de la Rosada, con Alberto Fernández arbitrando entre Guzmán y Massa

Saber más

“Estamos construyendo las condiciones para que la tasa de inflación mensual siga bajando”, dijo Guzmán en diálogo con la radio AM 750, al tiempo que indicó: “La economía creció más de 10% en 2021. Hoy la inflación es el principal problema del mundo. En la Argentina es más fuerte porque ya venimos con ese problema desde muchos años”.

Y puntualizó que la Argentina “transita una senda de recuperación económica muy fuerte con generación de empleo” y que “está resolviendo problemas muy graves que eran fundamentales de hacerlo para que podamos seguir en esta senda y también para poder atacar el problema de la inflación”.

En este sentido, el Ministro remarcó la “complejidad” de la coyuntura mundial con la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania , por lo que sostuvo que necesidad de “hacer ciertas cosas que son las que estamos trabajando para atacar esa problemática”.

“Por un lado, hay un componente interno y otro de inercia, por la costumbre en el proceso inflacionario que la propia dinámica económica le da persistencia al fenómeno y eso es lo primero que tenemos que romper”, dijo Guzmán. Para lograrlo, lo “más importante es tener una política macroeconómica consistente, lo que quiere decir que lo que hacemos desde la política fiscal y monetaria tiene que ayudar al país a juntar reservas, dólares, porque cuando faltan hay más inflación y no se puede sostener la recuperación”, enfatizó.

“Eso es fundamental y nosotros marcamos un absoluto compromiso con un programa económico que entre los objetivos a los que apunta está ese y que eso nos permita que en 2023 que la economía siga creciendo y generando empleo y que las expectativas se vayan calmando y la inflación reduciendo”, sostuvo.

Respecto a la asunción de Guillermo Hang como nuevo secretario de Comercio, Guzmán señaló que seguirán “llevando adelante una política de precios en la misma línea en la que se venía trabajando junto al secretario de Comercio anterior”.

Por otro lado, indicó que quienes pagan tarifa social de electricidad tendrán un aumento anual del “21 y algo por ciento” cuando el coeficiente de valuación salarial era del 40%; “por lo que hay una reducción del peso de las tarifas sobre los salarios”.

El segmento intermedio “que no paga tarifa social pero consideramos que no tienen capacidad económica para hacer frente al costo pleno de la tarifa”, la actualización dl coheficiente arroja un 80% pero se implementará un incremento del 42,7% “por debajo de los salarios”.

Agregó que “la segmentación se va a instrumentar mediante un decreto que determine que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía” oficina que “va a determinar los criterios específicos de la segmentación”.

El funcionario también rechazó “prohibir o afectar las exportaciones” al considerar que la Argentina “necesita que aumenten para poder transitar un sendero de crecimiento sostenido”.

En otro tramo de la entrevista, enfatizó que la interna dentro del Frente de Todos es un “debate que se volvió público”, pero -más allá de las diversas posiciones - “se ha avanzado sobre la base del programa económico que el Gobierno trazó, y se sigue avanzando en esa línea”. “Hoy no debería quedar ninguna duda de que ese es el camino”, remarcó.

Las principales definiciones de Guzmán: salarios, renta inesperada y política de ingresos

Inflación:

-“La inflación ha sido la problemática más compleja de la Argentina por muchísimo tiempo.”

-“Hoy lo que vemos es una economía que transita una senda de recuperación económica muy fuerte, con generación de empleo. En 2021 se crearon más de 1.200.000 puestos de trabajo.”

-“Es una economía que creció más de 10%. Esa recuperación sigue su curso. Este año la economía está resolviendo problemas que eran muy graves y que era fundamental resolver para que podamos seguir en la senda de recuperarnos generando empleo, y también para poder atacar el problema de la inflación.”

-“Hoy la inflación es el principal problema del mundo. En la Argentina es más fuerte porque ya venimos con ese problema desde muchos años. Para eso debemos hacer ciertas cosas que son en las que estamos trabajando para atacar esa problemática.”

-“Hay un componente interno muy fuerte en la Argentina. Hay un componente de inercia; hay tanta costumbre en el proceso inflacionario que la propia dinámica económica le da persistencia a ese fenómeno. Eso es lo primero que tenemos que romper.”

-“Eso se rompe con dos componentes. El primero es tener una política macroeconómica consistente. Quiere decir que lo que hacemos desde la política fiscal y monetaria tiene que ayudarle al país para juntar reservas. Cuando faltan dólares hay más inflación y no se puede sostener la recuperación.”

-“Nosotros hemos marcado un profundo compromiso con un programa económico que entre los objetivos a los que apunta incluye acumular reservas en el Banco Central y que eso nos permita que en 2023 la economía siga creciendo, siga generando empleo como lo está haciendo en 2022 y que las expectativas se vayan calmando y que la inflación se vaya reduciendo.”

-“El mes de marzo fue el más difícil de todo el año para la inflación. La tasa mensual de 6,7% fue una coyuntura en donde se juntó todo: la guerra en Ucrania con las dudas que surgieron acerca de si el programa económico se iba a implementar o no.”

-“Hoy estamos en una situación en la que obviamente sigue siendo compleja, pero es muy distinta que hace dos meses; se empezó a pegarle la vuelta a eso También fue alta la inflación de abril, pero fue menor que en marzo, 6%, y en mayo va a ser más baja que en abril.”

-“Estamos construyendo las condiciones para que esta tendencia siga en el tiempo y que la tasa de inflación mensual siga bajando.”

-“Lo más importante para atacar la inflación es la política macroeconómica. La política de precios es un elemento de la política económica que nos sirve también para tener referencias en precios que coordinen expectativas.”

-“Las expectativas también influyen en los costos. Por eso hay que actuar de una forma consistente. *Necesitamos calmar las expectativas para que ese componente de expectativas que genera inflación vaya desapareciendo.”

-“Con Guillermo Hang que es el nuevo secretario de Comercio seguiremos llevando adelante una política de precios en la misma línea en la que se venía trabajando junto al secretario de Comercio anterior.”

Recuperación económica:

-“No tiene sentido hablar de rebote; aquí no hay rebote, hay recuperación genuina. No hubiera sido posible que el país se recuperase como se recuperó si se hubiesen destruido los puestos de trabajo, las empresas en el contexto de la pandemia. Eso no ocurrió producto de las políticas públicas que adoptó el Gobierno Nacional.”

-“Necesitamos un país más productivo, que agregue valor, que tenga más productividad, y hay sectores que son claves para ello. Necesitamos una industria más fuerte, que requiere que haya mayor competitividad y, por ejemplo, que haya más producción de energía.”

Desarrollo energético:

-“La energía es un sector en donde hay muchísimas oportunidades. Se ha revertido el declino en la producción energética. Hay un sendero que le puede dar a la Argentina una transformación desde lo productivo, lo laboral y lo macroeconómico.”

-“Tenemos condiciones propias y enfrentamos condiciones internacionales que ponen a la Argentina frente a una grandísima oportunidad de acelerar el desarrollo energético.”

-“Esto que parece abstracto implica que en la Argentina haya mejores oportunidades de empleo y mejores condiciones para atacar la inflación.”

-“Nosotros vemos hoy una estructura productiva que se está modificando, una articulación desde el Estado Nacional de políticas y de integración internacional que hacen que la Argentina vaya a tener más fuerza.”

“Hubo un impacto en la guerra de los subsidios energéticos y esto implica que la velocidad en la cual se puede ir atacando la reducción de los subsidios es otra.”

-“El punto de las proyecciones de inflación, por supuesto habrá que revisarlas porque hubo también un impacto de la guerra y de la situación de las expectativas sobre la inflación.”

-“La situación se está calmando y la inflación del mes de mayo va a ser menor al mes de abril. Esto se viene viendo con mucha claridad.”

-“Cuando actualicemos el Presupuesto, que naturalmente habrá que actualizar, ahí revisaremos las proyecciones de inflación. Se sigue trabajando en el objetivo central de recuperar el poder adquisitivo de los salarios.”

Salarios:

-“Si uno mira lo que vino ocurriendo en la Argentina desde 2015 y 2016, nada es suficiente; cayó 20 puntos el poder adquisitivo del salario, y después tuvimos una pandemia con el producto de la economía cayendo 9,9% en 2020. Entonces, es desde ahí que se empiezan a recuperar los salarios.”

-“Si uno se pone desde la posición de hoy sin mirar desde dónde veníamos alguien puede decir ”no es suficiente“. Nada es suficiente, pero hay un claro progreso. Se han construido las condiciones para que no solamente la situación no haya empeorado, que podría haber empeorado, sino que haya mejorado un poco y tengamos condiciones para que siga mejorando.”

Programa económico

-“Es importante seguir en la línea de lo que hemos programado. Y ahora la verdad es que no debería haber dudas. Esto lo hemos tenido en diálogo con empresarios en estos días. Si en algún momento planteaban que había dudas sobre el programa económico, ahora que no quede ninguna duda. Todo lo que dijimos que íbamos a hacer lo venimos haciendo.”

Tarifas

-“Surgió toda la cuestión de las tarifas. Eso se resolvió de una forma que además protege el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores.”

-“Se hizo lo que se había anunciado en el programa económico que es tener un esquema en el que se segmentan las actualizaciones.”

-“Para un segmento intermedio, que no recibe la tarifa social, pero que tampoco consideramos que tenga capacidad económica plena para hacer frente al costo pleno de las tarifas, la actualización de todo el año es del 80% del coeficiente de variación salarial del 2021, lo cual da 42,7% en la suma entre marzo y junio.”

-“Hay un universo que tiene capacidad económica plena que quedará segmentado y esto se va a instrumentar vía un decreto que determina que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía con la conducción de Darío Martínez, va a determinar los criterios específicos sobre los cuales se implementa esta segmentación.”

Debate en el Frente de Todos:

-“Hoy estamos viendo una situación diferente al de algunas semanas. El debate se volvió público. Es conocido que esto se dio en la esfera púbica y cada quien manifestó sus posiciones, pero hay una realidad: se ha avanzado sobre la base del programa económico que el gobierno trazó, y se sigue avanzando en esa línea. Hoy no debería quedar ninguna duda de que ese es el camino.”

-“Lo que vemos es que la política económica que habíamos trazado se está implementando. Esa es la realidad. Y lo único que importa desde el punto de vista de la gestión es que se hagan las cosas que trazó en lo que es un esquema económico para apuntalar la recuperación, que la Argentina siga generando empleo y bajar la inflación. Eso está ocurriendo.”

Exportaciones:

“Sobre la pregunta de poner cupos o afectar a las exportaciones, tengamos en cuenta que la Argentina para bajar la inflación necesita dólares. Si nosotros restringimos las exportaciones vamos a tener menos dólares. Si tenemos menos dólares el tipo de cambio va a subir más y no solamente el precio de lo que tiene que ver con el agro va a subir sino el precio de todo. Nosotros de ninguna manera vamos a ir en la línea de prohibir o afectar las exportaciones. La Argentina necesita que aumenten las exportaciones para poder transitar un sendero de crecimiento sostenido.”

Renta inesperada:

-“Hay sectores o personas que se han beneficiado con las consecuencias de la guerra experimentando una ganancia que no tiene nada que ver con la inversión. Es una renta inesperada. La forma en la cual el Gobierno Nacional propone lidiar con esa situación que no es justa es creando un mecanismo para poder administrar o distribuir esa renta inesperada.”

-“En breve el Gobierno Nacional estará enviando un proyecto de Ley al Congreso de la Nación sobre el cual buscaremos el apoyo para poder lograr que el efecto de la guerra no sea regresivo y genere mayor desigualdad sino que podamos tener un crecimiento compartido.”

-“Si terminamos en 2022 habiendo acumulado reservas, que eso va a ocurrir, vamos a enfrentar condiciones para un tercer año consecutivo con una Argentina creciendo, generando empleo y pudiendo bajar la inflación.”

Política de ingresos:

-“Si no hubiéramos hecho una política de refuerzo de ingresos, hubiese habido un impacto en la pobreza.”

-“El Gobierno reaccionó con una política de precios e ingresos que ayuda a contener el impacto social negativo que tiene la guerra en Ucrania.”

MB