Guzmán le respondió a Macri por su versión sobre el endeudamiento

El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a rechazar este jueves el argumento que los principales líderes de la oposición enarbolaron en los últimos días: que el gobierno de Alberto Fernández emitió más deuda, medido en promedio anual, que el de Mauricio Macri. En una detallada exposición en la Bicameral de Seguimiento de Deuda Externa llamó a tener una discusión "sensata", "que no genere confusiones" y volvió a poner el foco sobre el endeudamiento en moneda extranjera.

Cada cual la cuenta como quiere: qué gobierno endeudó más a la Argentina

"Ex dirigentes, incluyendo un expresidente (Mauricio Macri) y una exgobernadora (María Eugenia Vidal) han marcado que nuestra administración se está endeudando más y más rápido que la precedente. Eso no es así", dijo Guzmán. "La deuda en dólares bajo el gobierno anterior creció US$100.000 millones. Nuestro gobierno no se está endeudando en dólares; nuestro gobierno ha financiado déficit fiscales de la magnitud que eran necesarios en la pandemia en nuestra propia moneda y vía asistencia del Banco Central", precisó.

Los datos que utiliza Juntos suman al cálculo total la deuda en pesos del Tesoro y del Banco Central, además de otros conceptos diversos como deudas con el CIADI o vinculadas al Plan Gas. Según explican, si se toma el número bruto y se compara fines de 2020 con un año atrás el promedio de endeudamiento medido en dólares advierte "un ritmo de endeudamiento más rápido".

Guzmán explicó que los compromisos adquiridos en pesos fueron a financiar los mayores gastos de la situación excepcional de la pandemia. "No constituyen de modo alguna una endeudamiento deliberado", dijo, al señalar que se trata de la herramienta que tiene disponible el Gobierno, en la propia moneda que emite, en un contexto en el que el mercado de capitales local es muy pequeño.

"Cuando se dice que financiar ese déficit es una mala cosa, lo que se está pidiendo es un ajuste del gasto público", dijo el ministro, en un dardo a la oposición. "¿Y qué hubiese ocurrido en la Argentina sin el ATP, sin el Repro, sin el Ingreso Familiar de Emergencia, si no hubiese habido una expansión de la AUH, de la Asignación por Embarazo, de la Tarjeta Alimentar?¿Qué hubiese ocurrido en la Argentina si no se hubiesen protegido a l trabajo y la producción y a los sectores que recibieron un shock sin precedentes el la historia del capitalismo moderno?", enumeró.

Guzmán, que este jueves anunció también que se actualizaron las proyecciones del crecimiento del Producto Bruto Interno de 7% al 8% para 2021, aseguró que ese dato no refleja simplemente un rebote. "Para que rebote una pelota tiene que tener aire; si le sacamos el aire no rebota. Y en la Argentina se le mantuvo el aire: esas son las políticas públicas", dijo.

El diputado Luciano Laspina fue el primero en tomar la palabra tras la exposición del ministro y el encargado de retomar los números exhibidos antes por Macri y Vidal en los medios, que aseguran que el primer año de gobierno de Alberto Fernández se emitieron US$30.500 millones de deuda. Dijo que un "nunca más a la deuda" implica también un "nunca más al déficit fiscal"; lo que está detrás de su origen. Laspina identificó en el discurso de Guzmán un "concepto novedoso": "que hay un déficit bueno cuando el que gasta soy yo y un déficit malo cuando el que gasta es de otro color político".

Al momento de responder, Guzmán insistió en diferenciar los componentes que integran el resultado bruto: "Es muy importante distinguir lo que es un endeudamiento récord en moneda que no emitimos versus deuda en moneda que sí emitimos para financiar políticas públicas que sostienen a la gente".

El ministro llamó a "todas las fuerzas políticas a repasar números". "Quiero hacerlo en el mejor espíritu de tener una discusión sensata, bien fundada que cuide a los intereses de nuestro pueblo y que no engañe; que no genere confusiones porque son demasiado importantes estos asuntos", dijo.

La exposición en el Congreso coronó un día de mucha actividad para el ministro. Cerca de una elección en la que, como en tantas otras, pesará el bolsillo, el Frente de Todos decidió que el ministro de Economía juegue un rol central en la campaña. Guzmán estuvo el miércoles en un acto en salta y este jueves empalmó una actividad tras otra. Expuso primero en la reunión anual del Consejo de las Américas, luego en el Congreso de la Producción y el Trabajo realizado en el Museo del Bicentenario y cerró en la Bicameral de Seguimiento de Deuda Externa.

