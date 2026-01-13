Inflación 2025: precios suben 2,8% en diciembre y acumulan 31,5% en el año

El INDEC informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre registró un aumento de 2,8%, con lo que la inflación acumulada en 2025 alcanzó 31,5%. El dato se ubicó en línea con las proyecciones privadas, que anticipaban un alza interanual superior al 30%. Si bien el Gobierno destacó que es el nivel más bajo de los últimos ocho años, se trata del séptimo mes consecutivo de incremento,=.

Rubros y efectos en la economía

Los sectores que más influyeron en la suba de diciembre fueron transporte (4,0%), seguido de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) y comunicación (3,3%). A nivel regional, alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron la mayor incidencia en la variación mensual. En la Ciudad de Buenos Aires, el IPC del mes fue de 2,7%, acumulando 31,8% anual, el mismo nivel que en septiembre.

Según especialistas, el indicador es clave porque activa ajustes automáticos sobre ingresos, impuestos, tarifas y contratos. Impacta directamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, que se actualizan mensualmente con dos meses de rezago, e incluye haberes de ANSES, AUH, AUE y seguro por desempleo.

Además, redefine el esquema impositivo: ajusta topes y cuotas del Monotributo, el piso del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Combustibles, con efecto en el precio de la nafta y el gasoil. En vivienda y servicios, el IPC sirve como referencia para alquileres, cuotas de créditos UVA y tarifas de luz, gas y agua, y también incide sobre el dólar oficial, plazos fijos UVA, deuda pública y ajustes en prepagas, colegios privados y consumo.

Evolución de la canasta básica y alimentaria

El INDEC informó que la canasta básica, utilizada para calcular la pobreza, subió 4,1% en diciembre, acumulando un aumento de 27,75% en 2025. Por su parte, la canasta alimentaria, que mide la indigencia, también se elevó 4,1% en el mes y acumuló un alza del 31% en el año.