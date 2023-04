Inflación en alerta, ¿cómo impacta el salto del dólar en los precios?

La corrida cambiaria iniciada durante la semana pasada hizo que el dólar blue acumule una suba de entre el 20 y 25% en lo que va del mes y del 36% desde que comenzó el año. El número supera con creces el 21,7% de inflación acumulada entre los primeros tres meses del año. El súbito aumento del tipo de cambio informal impulsó una nueva remarcación de precios y la inflación en abril podría superar el 7,7% alcanzado en marzo.

Por motivos estacionales, marzo, suele ser el mes con mayor inflación del primer semestre: el cambio de estación y la vuelta a clases provocan, generalmente, aumentos tanto en indumentaria como en los productos y servicios ligados a la educación. No obstante, la corrida cambiaria de estos últimos días, sumada a una fuerte suba en los alimentos durante las primeras semanas del mes, hizo que las principales consultoras -que días atrás proyectaban un incremento de precios ligado al 7%- comiencen a revisar sus estimaciones.

Según Guido Lorenzo, economista y director ejecutivo de la consultora LCG (Labour, Capital & Growth), “abril viene alto, esperamos que el índice ronde el 8.5%. La inercia era alta y sobre eso la suba del dólar libre llevó a la inflación a un piso del 8% que va a ser difícil de bajar. Alimentos y bebidas posiblemente lo veamos cerca de los dos dígitos. Regulados ayudarán a que el dato no sea tan malo”.

La economista de Eco Go, Marina Dal Poggetto, en su Informe preliminar sobre el relevamiento semanal de precios minoristas actualizado hasta la tercera semana de abril, proyecta una inflación levemente superior al 7%. “Si bien es probable que la cuarta semana de abril tenga un salto con respecto a la semana anterior, el dato del mes es promedio, por lo que no debería cambiar demasiado. Sin embargo, sí deja un arrastre alto para mayo”, opinó.

En cambio, fuentes de la Secretaría de Comercio argumentan que, sobre un universo total de casi 25 mil productos de supermercados que están dentro de Precios Justos, tan solo 3 mil o 4 mil están aumentando por encima de la pauta del programa -3,2%- con incrementos del 6,5% promedio.

¿Por qué el aumento del dólar blue impacta en los precios?

Si bien el tipo de cambio blue es informal y no se usa -en teoría- para pagar importaciones, su escalada afecta a los dólares financieros -MEP y CCL- los cuales sí son utilizados -por quienes no tienen acceso al dólar oficial- para pagar compras provenientes del exterior. En este contexto, el aumento del blue es un disparador del incremento de los otros tipos de cambio, con lo cual, el impacto en los precios es directo.

La remarcación de precios evidenciada en abril no tiene que ver, solamente, con un aumento del costo de los productos importados. La divisa paralela es una referencia para la gran mayoría de los comercios y su repentino incremento genera intranquilidad e incertidumbre en torno a los costos de reposición. De esta manera, muchos comercios buscan remarcar intentando cubrirse de futuros aumentos de sus proveedores.

En esta situación, la brecha cambiaria se ubica en el orden del 110% y si bien el gobierno está acelerando el crawling peg -depreciación progresiva de la moneda controlada por el Banco Central- con el objetivo de achicarla, las expectativas de devaluación del tipo de cambio oficial crecen. Un salto cambiario del dólar oficial sería el tiro de gracia para una espiralización inflacionaria.

Sin embargo, el dato de inflación no es lo único relevante en este contexto. La falta de certidumbre está impactando tanto en la demanda de productos como en su abastecimiento.

¿Qué pasa en la calle?

En Once, un barrio mayoritariamente comercial, los locales comienzan a estar vacíos. Los empleados comentan, con resignación, que la suba del dólar blue impactó fuertemente en las ventas y las consultas. No solo esto, muchos proveedores llamaron a los locales para comunicar que, dadas las circunstancias, suspendían entregas hasta nuevo aviso.

Jorge es dueño de un bazar. Dice que, durante los últimos días hubo diversos comportamientos ya que “las pymes medianas que tienen contacto directo con sus clientes atenuaron los aumentos por un tema de continuidad, mientras que las grandes suspendieron ventas. Esta situación hace que al consumidor se le haga un poco más difícil todos los días”.

“Los precios, esta semana, aumentaron, aproximadamente, un 10% en términos generales. Quizás los nacionales todavía no remarcaron del todo, pero a la brevedad se vienen los aumentos”, agrega Fabiana, dueña de otro comercio en el mismo barrio. “Durante los primeros días del lío, los proveedores frenaron todo, pero después remarcaron listas y volvieron a entregar normalmente”, comenta.

Por el lado de los supermercados e hipermercados, el foco está mas orientado hacia los problemas de abastecimiento. Un referente del sector asegura que “está cada vez más difícil conseguir mercadería de casi todos los rubros. Esto es algo que se viene dando desde hace tiempo y cada vez se ha ido complejizando más”. Si bien la situación general es difícil, “algunos rubros quizás se complican más, por ejemplo, los que tienen insumos importados en su composición o bien en su proceso de producción: piezas de máquinas”.

Sin embargo, otras voces del sector reconocen que “la situación del dólar no ha impactado mucho en el abastecimiento ya que sigue siendo igual de malo. Esto responde a la brecha de precios entre canales: el almacén chino, el autoservicio, el comercio de barrio no tiene ningún tipo de control ni programa en curso. En promedio, los productos en los supermercados chinos están 40% más caros que en los supermercados”. A su vez, agregan que “hay aproximadamente 1300 productos que están congelados y el resto tiene una pauta fija de aumento del 3,2%. Los proveedores no vinieron a buscar una diferencia ni nada por el estilo. Lo que sí tuvimos fue, en productos de electro y juguetería, frenos en las órdenes de compra porque no podían establecer precios.”

Alberto, dueño de un corralón ubicado en Almagro asegura que el mayor problema que está viviendo está relacionado con el cambio de precios. “Esta semana hubo un aumento promedio del 8% en los precios de lista, y el 2 de mayo va a haber otro. Arena, cemento, cal y pegamento son los productos que más aumentan”. Según él, “no hay problemas de abastecimiento, en términos generales. Puede haber algunos inconvenientes con los productos de ferretería como el hierro y la chapa, pero son casos puntuales”.

En lo que coinciden todos los referentes de los diversos rubros es que, durante las últimas dos semanas, las ventas se han frenado porque la aceleración inflacionaria que se vive está erosionando, cada vez, más el poder de compra.

IC