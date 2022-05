Martín Guzmán respondió las críticas de Cristina y señaló los “problemas de consistencia” de su modelo

Asediado por las críticas de sectores internos a la propia coalición de Gobierno, y luego de que la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se explayara el viernes sobre las fallas del rumbo económico actual, el ministro Martín Guzmán salió este lunes a defenderse.

Cristina revolucionó el Chaco de Capitanich y aprovechó un auditorio fiel para su duro discurso contra el Presidente

Saber más

En diálogo con María O'Donnell, en la radio Urbana Play, insistió en su decisión de aumentar las tarifas de los servicios públicos, discusión que se dará en tres audiencias públicas a partir de mañana. La vicepresidenta cuestiona esa decisión y considera central “alinear tarifas, salarios y jubilaciones”.

“Uno se pregunta en qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social tener subsidios energéticos por 3 o 4 puntos del producto”, lanzó Guzmán. “¿En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente, por la inflación, empieza a dejar de querer? No hay evidencia, ni ninguna articulación teórica que diga que eso funciona”, sumó.

Por otra parte, el ministro consideró que durante el gobierno de Cristina hubo una protección social muy activa y una fuerte recuperación de los ingresos de las jubiladas y los jubilados. “Hubo logros importantes, pero también hubo problemas de consistencia macroeconómica”, apuntó.

De acuerdo con el ministro, que desde el kirchnerismo duro señalan como un “académico” sin el registro necesario de las discusiones políticas, “para que todos esos logros se puedan sostener en el tiempo tiene que haber consistencia macroeconómica”. En ese sentido, dijo que lo que el presidente Alberto Fernández y él intentan hacer es “unir el corto con el mediano plazo para que los logros se sostengan en la Argentina”.

En su repaso histórico, Guzmán también señaló que durante el gobierno de Cristina “hubo una evolución en la cual, parte de lo que hoy se discute fue dañado”. “Por ejemplo, hubo una pérdida muy fuerte de reservas. También hubo algo muy bueno: una reestructuración profunda y necesaria de la deuda, que le dio al país espacio para desarrollarse. Pero después tuvimos una situación en la cual la dinámica externa no era sostenible”.

El ministró tomó uno de los puntos que señaló la vicepresidenta en el discurso del viernes en Chco, y dijo que “si decimos que hay bimonetarismo, al mismo tiempo tenemos que ser cuidadosos con la emisión”. “Y si no abunda el crédito, hay que tener cuidado con lo fiscal y elegir dónde se utilizan los recursos”.

En línea con esto, Guzmán explicó que cuando un país lleva mucho tiempo con inflación de dos dígitos, se tiende a generar una desconfianza en la moneda. “No es consistente pensar que el Estado puede vivir de vivir prestado o emitir una moneda que la gente quiere menos”, precisó.

Para el ministro, hay un “objetivo absolutamente compartido” por todas las personas que forman parte del gobierno del Frente de Todos: “que el salario real debe crecer”. En esa línea, dijo que “están las condiciones dadas para que se vayan fortaleciendo los salarios reales y la dinámica sea menos heterogénea que el año pasado” y anticipó que “mantendrán la discusión en el Consejo del Salario, apuntando a que el salario mínimo, vital y móvil crezca en términos reales”.

Justamente, el viernes pasado el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto para adelantar las cuotas de aumento dispuestas en marzo para el salario mínimo y llegar al 45% previsto inicialmente para todo el año en agosto.

“Es fundamental cuando pensamos todo el esquema de políticas mirar el conjunto y decir dónde invierto los recursos. Los invierto en lo que me va a dar trabajo, divisas, valor agregado en la economía y no en cosas que no terminan ayudando al funcionamiento de la economía, como por ejemplo los subsidios energéticos que, no segmentados, favorecen a los ricos”.

DT