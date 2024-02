En medio del caos por el registro de la tarjeta SUBE, el Gobierno reduce los subsidios a las empresas de colectivos

El Gobierno disminuirá el subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transportes de pasajeros de jurisdicción nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), informó hoy la Secretaría de Transporte. La decisión se tomó, cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei.

“En esta dirección, en primer término, la Secretaría de Transporte ha decidido terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de jurisdicción nacional, otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar”, señaló el área dependiente del Ministerio de Infraestructura en un comunicado. Agrega que “esta medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas”.

De igual manera, a partir del corriente año, se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del AMBA.

Transporte subrayó que “estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores provinciales y gobierno nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”.

Por otra parte, aclaró que “las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el atributo social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE”.

“Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público”, precisó la Secretaría, que destacó que “la decisión del Estado nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”.

Un sinfín de problemas para registrar la SUBE: largas filas y sistema colapsado

Desde que el Gobierno anunció que los pasajeros que registren su tarjeta SUBE pagarán menos el boleto de trenes y colectivos, se generaron largas filas en las terminales, se cayó el sistema y hubo enojo y reacción entre los usuarios.

En la estación Once, por ejemplo, se formó casi 200 metros de cola en el andén número 7 para vincular de forma presencial el Sistema Único de Boleto Electrónico al DNI. Lo mismo se replicó en varios puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta despertó las críticas de personas públicas como Juan Grabois. “No hay un p*** kiosco que te cargue la SUBE porque se cayó el sistema... ya bastante jodida tenemos la vida con el aumento de todo para que estos idiotas que juegan con la gente no pueden arreglar ni esto. Es el piquete mas grande de la historia, un paro total de transporte decretado por el gobierno inepto, nadie puede viajar mientras Milei twitea boludeces... ¿sabes por qué se cayó el sistema? Por el colapso que generaron al obligarte a registrar con tu nombre la tarjeta si querés que te afanen un poco menos con las tarifas ¿sabes para que lo hacen? Para conocer tus movimientos porque no son liberales, son totalitarios y vigilantes, son el Gran Hermano ¿sabes a quién le van a dar tus datos? A los reyes de Galperonia, porque los datos personales son el oro del siglo XXI del que se alimentan los algoritmos de las grandes plataformas. Todo con la tuya: tu tiempo, tu sueldo, tus datos”, escribió.

No hay un p*** kiosco que te cargue la SUBE porque se cayó el sistema... ya bastante jodida tenemos la vida con el aumento de todo para que estos idiotas que juegan con la gente no pueden arreglar ni esto. Es el piquete mas grande de la historia, un paro total de transporte… — Juan Grabois (@JuanGrabois) 8 de febrero de 2024

Desde este martes ambos medios de transporte aumentaron luego del anuncio de la Secretaría de Transporte. Los usuarios, si no tienen nominalizado el plástico, a partir del 1° de abril deberán abonar $430 para viajar en colectivo y $420 en el caso de los trenes. Actualmente, el boleto mínimo de colectivo cuesta $270, mientras que el de los ferrocarriles sale $130.

Los nuevos valores del colectivo

El boleto mínimo de colectivo, para viajar hasta 3 kilómetros, pasó el martes pasado de $72,92 a $270. La tarifa que le sigue, de tres a seis kilómetros, subió de $85,96 a $300,78, y la siguiente, de seis a doce kilómetros, trepó a $323,95 desde los $92,29 actuales. En tanto, que las dos más caras, de 12 a 27 kilómetros y de más de 27, tendrán un calor de $347 y $370 respectivamente.

Dichos valores se aplican en caso de contar con tarjeta SUBE registrada a su nombre. De no ser así, el precio se encarece un 60% más, por lo que el boleto parte de los $430 para el tramo más corto y llega a los $589,54 para el más largo. Estos últimos valores empezarán a regir recién desde abril próximo.

Los valores actualizados en el tren

Con la actualización tarifaría del transporte, el pasaje mínimo de tren pasó a costar $130 (frente a, por ejemplo, los $48,38 que salía anteriormente en la Línea Mitre), mientras que el siguiente tramo escaló a $169 y el boleto más caro subió a $208.

En caso de realizar dos viajes por día, el gasto por mes sería de $5.720 en el tramo 1, $7.436 en el tramo 2 y $9.152 en el tramo 3. Por lo tanto, si se suma el gasto promedio en colectivos, el costo era transporte en el AMBA puede ser de $18.954, $20.670 y $22.386 por mes.

MM

Con información de agencias Télam y NA.