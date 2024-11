Sin Milei ni Caputo, arrancó la conferencia de la UIA con reclamos al Gobierno: “El Estado debe nivelarle la cancha a la industria nacional”

Los discursos de apertura de la 30° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) dejaron fuertes mensajes para el gobierno nacional en medio de una tensión creciente por el nivel de apertura de la economía y por el desplante del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes optaron por declinar la invitación a participar del encuentro.

Las primeras palabras fueron las del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, que arrancó con palabras irónicas acerca de la presencia en la sala central del Centro de Convenciones de Buenos Aires.

“Estoy mirando los presentes y veo que a veces la prensa se equivoca porque decían que ‘nos vaciaron’. Estamos vacíos de algunas cosas, pero plenos de representación empresaria, y estamos contentos de que el jefe de Gobierno, Jorge Macri pueda ver el compromiso, la presencia, y la necesidad de futuro de la industria”, lanzó el líder industrial.

Funes de Rioja enfatizó que “Estamos comprometidos con el país y con el futuro. Tenemos intereses y puntos de vista y pasiones, pero nuestra pasión más grande es el país”.

Luego fue el turno del presidente de Conferencia, Martín Rappallini, quien tras describir la coyuntura envió un mensaje directo al Gobierno nacional: “Los industriales, no hemos tenido, no tenemos ni pedimos privilegios. No pedimos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir”.

Y añadió: “Es ante la falta de igualdad que necesitamos una defensa, defensa del ataque de países que subsidian la producción, los insumos y las exportaciones. Países y sistemas que no cumplen con las reglas de comercio internacional establecidas”.

Rappallini remarcó que “el Estado debe nivelarle la cancha a la industria nacional y el tiempo es un factor clave en este proceso de integración”.

“Escuchamos muchos ataques injustos al empresariado nacional Hoy quiero reivindicar al industrial, que es un sobreviviente a un constante proceso de cambio. Somos nosotros los empresarios, que generamos empleo y pagamos los impuestos y sostenemos el Estado. Queremos respeto”, lanzó en tono enfático.

Además, dejó un mensaje velado a la eterna dicotomía campo-industria: “La industria aporta el 30% de la recaudación y es el sector que agrupa la mayor cantidad de trabajo formales”.

“Estamos de acuerdo con el presidente que el sector privado es el motor del país y el sector privado somos nosotros; es con nosotros”, enfatizó.

Un reclamo reiterado

La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) ya había advertido días atrás que no se puede abrir el comercio internacional sin igualar las condiciones para las industrias nacionales para evitar seguir perdiendo empleos. Dijo que la carga fiscal y la falta de infraestructura son “las principales barreras contra la competencia”.

La UIA pidió avanzar en una agenda de mejora de la competitividad y desarrollo industrial del país, en paralelo a las medidas de apertura del comercio internacional.

Durante la reunión de Junta Directiva, los representantes sectoriales y regionales analizaron el impacto de las medidas anunciadas con relación a la importación.

Al respecto, resaltaron que la apertura al comercio internacional debe desarrollarse conjuntamente con una agenda concreta para mejorar la competitividad y bajar el costo argentino, de forma que no se resientan las cadenas de valor, la generación de empleo y la recuperación de la actividad industrial.

Las autoridades coincidieron en que, si no se resuelven los problemas de competitividad del país, desde la baja de impuestos, las mejoras en infraestructura y conectividad, la promoción de inversiones nacionales y la modernización de los regímenes laborales, avanzar solo con políticas de apertura comercial está teniendo consecuencias negativas, especialmente a las PyMEs, y también en el empleo donde se perdieron más de 30 mil puestos de trabajo industriales desde agosto del 2023.

Queja por los juicios laborales

Las autoridades también manifestaron gran preocupación por el crecimiento de la judicialización en el ámbito productivo, específicamente en casos vinculados con accidentes laborales. Según el informe, en octubre se notificaron a las ART 11.851 juicios acumulando 105.960 nuevos juicios en el año.

De esta manera, se observa que hubo un aumento del 14,3% respecto de Octubre/23 (10.366 juicios), y un aumento del 7,6% respecto del acumulado del año 2023 (98.484 juicios).

Por otro lado, se destacó que los índices de siniestralidad se encuentran en mínimos históricos, en gran medida gracias a los esfuerzos conjuntos de empleadores, trabajadores y el Estado para reducir los factores de riesgo, a pesar de que los litigios han subido un 25%.

Ante esta problemática, los miembros de Junta Directiva señalaron la importancia de avanzar en medidas integrales para contener el incremento de la litigiosidad y el consiguiente ajuste de las alícuotas.

En este sentido, remarcaron la necesidad de establecer cuerpos médicos forenses a nivel provincial y nacional, un punto estipulado en la Ley 27.348, sancionada en 2017.

La creación de estos cuerpos médicos es el último elemento pendiente en la implementación de la Ley de Riesgos del Trabajo, aún sin concretarse en la mayoría de las provincias y en la justicia laboral nacional.

“Cumplir con esta normativa es esencial para consolidar los esfuerzos del sector orientados a la mejora de las condiciones laborales, la promoción de una cultura de la prevención virtuosa y la previsibilidad en los litigios judiciales ya que el aumento de la litigiosidad viene generando un incremento de las alícuotas, lo que afecta los costos de producción”, indicó la UIA.

Para Jorge Macri, hay que “festejar el éxito del privado”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, agradeció este martes a los empresarios presentes en la Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) “por no aflojar” porque “invertir y generar empleo es para patriotas”.

En su discurso de apertura, señaló que los ciudadanos argentinos, en diciembre del año pasado, optaron “por un cambio” en el que prevaleció “la libertad” y donde, simultáneamente, comenzaron a mirar al privado “sin desprecio”.

“El país necesita que le vaya bien y, además, tenemos que recuperar, como cultura, festejar el éxito del otro y, sobre todo, el éxito del privado. Festejar y aprender de ese éxito”, indicó.

Por otra parte, aseguró que en el país estamos viviendo “la baja de la inflación y el riesgo país” y que hay mejoras “desde la macroeconomía”; a pesar de que, todavía, hay sectores “postergados”, hay otros “que están mejorando”.

Paralelamente, hizo hincapié en que uno de los objetivos de la Ciudad es “gobernar sin déficit fiscal” porque es una política “constante” la de “no gastar más que lo que entra”: “No somos una isla, sabemos que estamos mejor que el resto del país. Siempre vamos a desafiarnos para que la Ciudad dé más”, añadió.

“Tenemos que trabajar para que los perdedores sean los menos y los ganadores sean los más. Estamos ante una revolución tecnológica como es la inteligencia artificial y la industria debe ser complementaria”, manifestó.

Seguido a estas declaraciones, el jefe de Gobierno aprovechó a destacar el modelo de aprendizaje innovador en tecnologías creativas, llamado TUMO, que se implementó este año y está destinado a la formación de estudiantes secundarios que deseen ampliar sus conocimientos en horarios fuera de la escuela. “Estamos potenciando el talento que nos distingue en programas como TUMO, insertándolos en el mundo que se viene”, remarcó.

Para finalizar, expresó que poder “estar todos unidos” es lo que va a permitir “sortear” esta situación económica “de la mejor manera posible” y, para ello, desde la Ciudad se enfocan en el “capital humano de calidad”, en la gente que tenga “la voluntad de aprender todos los días”, para encarar un mejor futuro.

“El motor del progreso que hace grande a esta Ciudad es el privado que emprende y agrega valor. Ser el jefe de Gobierno es poner también la mirada en el sector privado y que les vaya bien. Quitar las regulaciones que ponen obstáculos para los que quieren invertir lo puedan hacer sin complicaciones, como también encarar la ley de simplificación para eliminar más de 30 trabas administrativas. Eso nos lleva a decir que sin privados no hay Estado posible. Queremos una Ciudad y un país pujante donde los industriales puedan dar más empleo con libertad para trabajar juntos y de manera articulada. Una tierra de libertad, progreso y prosperidad”, finalizó.

La agenda de la Conferencia Industrial

El encuentro se realiza en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires desde las 9.30 y la apertura estuvo a cargo del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri y del presidente de la Conferencia, Martín Rappallini,

Luego habrá dos paneles destinados a “El Potencial industrial” y “Cambios Globales y Competitividad”, para luego dar paso a un tercer escenario orientado a “Tecnología e innovación”.

Antes del almuerzo será el turno de Pazo que hablará de la “Hoja de Ruta Productiva 2024-2027.

Acto seguido será el turno de gobernadores. Se anuncia la presencia de Martín Llaryora de Córdoba, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Marcelo Orrego de San Juan y Carlos Sadir, de Jujuy.

Más tarde se hablará de “Entornos competitivos para pymes”, “La industria como integrador social”, para cerrar con una charla sobre “Los nuevos drivers para consolidar el crecimiento”.

El cierre del evento estará a cargo del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

La semana pasada la UIA emitió un comunicado en el que pidió que se discuta la agenda de competitividad en la Argentina.

Los industriales temen que la apertura que está propiciando el presidente impacte en forma negativa en sus empresas y reclaman medidas que les permitan competir.

Con información de agencias.

IG