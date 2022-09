Por el nuevo cepo al dólar, hubo una baja masiva del registro para solicitar subsidios

Sobre el cierre de la semana pasada, luego de que se confirmara que aquellas personas que vivan en hogares que reciben subsidios del Estado en alguno de sus servicio públicos no podrán acceder al dólar oficial ni al mercado de títulos, la Secretaría de Energía registró una estampida. 9.400 personas que habían llenado el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) solicitando la ayuda estatal o simplemente acreditando su situación de ingresos decidieron volver a la página web oficial y eliminar su aplicación.

Según información a la que accedió elDiarioAR correspondiente al cierre de la semana pasada, en total se ingresaron 9.791.151 solicitudes al RASE desde el 15 de julio. De ese total, 191.507 fueron modificadas para rectificar datos y 88.139 fueron directamente dadas de baja. De las 88.139 bajas, 9.400 sucedieron entre el jueves y el viernes pasado, luego de conocida la disposición oficial. Para eliminar la solicitud es necesario tener a mano el número de gestión del trámite, que el sistema envío por mail al completar el formulario.

El directorio del Banco Central informó el jueves pasado que quedarán excluidas del mercado legal de cambios las personas que vivan en hogares con subsidio en uno o más servicios, ya sea gas natural por red, energía eléctrica o agua potable. Tampoco podrán acceder al mercado oficial ni realizar operaciones con títulos y otros valores con liquidación en moneda extranjera. En total, son alrededor de 9,4 millones de hogares.

Esto quiere decir que los usuarios no solo no podrán acceder al cupo de US$200 mensuales a la cotización oficial del “dólar ahorro”, que este lunes es $249. Tampoco podrán comprar dólar MEP, que cotiza $293 y al que se accede mediante la compra de títulos en pesos y su venta en dólares. Para estas personas solo quedará el camino del blue, hoy en $277, que si bien actualmente es más barato que el MEP relega el dinero al circuito oficial.

El comunicado del Banco Central detalló que la restricción estará vigente “mientras” esas personas “reciban subsidio”, pero se sabe que el mecanismo para eliminar cepos es mucho menos ágil que el mecanismo para imponerlos. Por ejemplo, hay personas que no pueden acceder al dólar ahorro por haber cobrado, dos años atrás, parte de su salario con la ayuda del ATP.

Más allá de quien lo haya llenado, el formulario da información sobre todos los miembros del hogar que contribuyen a los ingresos, por lo que la restricción se hace extensiva a todas las personas activas del hogar.

No todos los usuarios que completaron el RASE estaban efectivamente solicitando un subsidio; el Gobierno informó inicialmente que todos los hogares del país debían aportar sus datos, más allá de que les correspondiera la ayuda o no. Si bien las bajas de los últimos días se explican sobre todo por personas que optaron por tener acceso al mercado del dólar antes que tener sus consumos energéticos subsidiados, hay otros usuarios que se dieron de baja preventivamente aun cuando el sistema ya les había asignado el segmento de ingresos “alto”, al que no le corresponde subvenciones.

