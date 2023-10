Paula Cristi, de Despegar: “En cada elección se anticipan compras de turismo”

Paula Cristi, gerenta general del portal Despegar para Argentina y Uruguay, fue una de las expositoras del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en Mar del Plata. Despegar fue uno de los unicornios (compañías tecnológicas que valen más de US$1.000 millones) nacidos en Argentina, que después se expandió por el resto de Latinoamérica y que tras la pandemia cotiza a menos que ese nivel, a US$446 millones. Cristi habló en un panel sobre los sectores económicos con potencial de crecimiento en un país en crisis. Ella se explayó sobre turismo, otros lo hicieron de economía del conocimiento, litio, campo e hidrocarburos, ninguno de industria. Pero en el medio de un coloquio titulado con esperanza mundialera “Argentinos: volvámonos a ilusionar”, los dólares paralelos subían y los argentinos con capacidad de ahorro y compra se volcaban a las divisas, el stockeo de productos durables o los pasajes al exterior.

-¿Cómo ve la situación de Argentina ahora con el dólar tan alto, con gente que sale a comprar dólares, latas de atún, desodorantes o viajes? -le preguntó elDiarioAR a la ejecutiva.

-Nosotros lo vemos cada vez que hay elecciones presidenciales, no solo en Argentina, sino en el resto de los países donde operamos: hay un cambio en el comportamiento del consumo asociado a turismo como una anticipación de compra diferente a un contexto de no elecciones. Lo que estamos viendo ahora en Argentina pasó antes de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), después un poco la curva fue hacia abajo y está sucediendo ahora otra vez. Cuando mirás el año completo se termina equilibrando. Versus un año sin elecciones, 2022, la penetración de la semana pre PASO creció un 17% en 2019 y un 35% en 2023. En cambio, la semana post PASO cayó un 11% en 2019 y un 21% en 2023.

-¿Ustedes tienen problemas para acceder a las divisas para pagar esos viajes?

-El sistema está funcionando de la misma manera que viene funcionando hace varios años.

-O sea que ustedes no tienen los mismos problemas que las industrias para acceder a los dólares y que acumulan deudas con el exterior por US$20.000 millones.

-Hay controles, un proceso de justificación de lo que se necesita para acceder al dólar, pero no hemos tenido mayores trabas. La aerolínea es la responsable de acceder. En realidad, nosotros somos intermediarios.

-¿Y cómo ve esta situación económica de gran incertidumbre, de un dólar a $983 en el caso del contado con liquidación?

-Nosotros estamos corriendo varios escenarios. La verdad es que no tendría mucho para compartirte justamente por esto que vos decís, la incertidumbre. Creo que estamos todos en la misma. Prefiero tener cautela respecto de mi opinión sobre lo que se viene después. Me parece que hay que esperar un poco. Nosotros tenemos un proyecto de largo plazo, operamos en 22 países de Latinoamérica, independientemente de que hay elecciones y distintos ciclos en todos los países, independientemente de cambios de gobierno. Jugamos un poco calibrando en función a lo que va pasando en cada una de las geografías.

-¿Qué cambiaría para ustedes si se dolariza?

-Hay que ver cómo se implementa. Estamos corriendo distintos escenarios, pero seguimos con el foco de largo plazo, trabajando en eso. Más allá de este contexto, vamos a abrir cinco tiendas de acá a fin de año. Son las primeras en Argentina. Uno de nuestros pilares estratégicos es la omnicanalidad. Lo que estamos buscando es ofrecer a todos los viajeros de Latinoamérica que contraten sus viajes de la manera que les resulte más conveniente. Entonces, si querés llamar al call-center, si querés hacer una cita, te ofrecemos asesor virtual, ahora vamos a agregar tiendas físicas, por supuesto está nuestro site desde los inicios y la app, que está creciendo muchísimo. Es una de las apps más descargadas en toda la región, no solo en la industria de travel (viajes), sino de todas las industrias. Estamos abriendo tiendas en Brasil. La omnicanalidad es algo que definimos prepandemia y por eso adquirimos Viajes Falabella, que en Chile, Perú y Colombia complementa muy bien nuestra estrategia del mundo on line con sus tiendas físicas. Compramos también, en México, Best Day, que también tiene además fuerte presencia física.

-¿Qué porcentaje del negocio es Argentina hoy en día para Despegar?

-Los tres mercados más relevantes son Brasil, México y Argentina. En algún momento, cuando nosotros hablamos allá por 2021, creo que era Colombia el tercero porque se había recuperado más rápido. Pero hoy es Argentina, por supuesto muy despegado Brasil y México por un tema de tamaño. Así que es súper relevante Argentina y va a seguir creciendo.

-Pero me imagino que este negocio está muy vinculado al tipo de cambio real multilateral. O sea, si un país tiene un dólar muy barato, la gente puede viajar más y si está el dólar muy alto, la gente puede viajar menos, ¿o no necesariamente?

-No, porque a veces hay incentivos como el PreViaje o el Travel Sale, que permiten profundizar la propuesta. Tiene que ver un poco con la capacidad que exista de la industria, las líneas aéreas operando y qué tarifas ofrecen en ese mercado. Hay mucha actividad promocional cuando la demanda baja. Para una línea aérea no es rápido y sencillo dejar de operar en un mercado u operar en un mercado. Por eso suben y bajan los precios. Hoy en todo Latinoamérica la oferta no está recuperada versus 2019 a nivel capacidad aérea. Es un tema que sucede mundialmente. En realidad, un montón de líneas aéreas decidieron durante la pandemia renovar sus flotas y todavía no lograron recuperar las que tenían en 2019. La consecuencia que tiene es que hay menos oferta. A nivel mundial y en Latinoamérica sucede lo mismo hay una demanda que sí se está recuperando, hay como un buen balance entre la oferta y la demanda y los vuelos están operando con alta ocupación. Si la ocupación empieza a bajar, se hacen más promociones, bajan los precios. Cada línea aérea que decide operar en un mercado necesita el turismo emisivo y el receptivo. En Argentina llevamos a argentinos al exterior y extranjeros viniendo a la Argentina. Las dos patas se equilibran. Muchas veces tenés una tarifa más alta en función a la demanda y la situación que tenga el país de origen.

-¿El turismo interno y emisivo de Argentina ya se recuperó de la pandemia?

-El turismo interno, sí. El internacional todavía no.

-¿El turismo interno supera al de 2019?

-Está parejo.

-¿Y lo del turismo emisivo tiene que ver con el menor poder adquisitivo?

-Tiene que ver también con la oferta de líneas aéreas operando, que muchas dejaron de volar o redujeron su frecuencia. Ahora van incorporando en la medida en que recuperan flota.

-Justo este año entrevisté al presidente de Aerolíneas y me decía que las líneas en el mundo están demandando aviones y la industria fabricante están demorando la entrega...

-Diría que tiene que ver con dos cosas. Hay un tema de capacidad que sí es real, que existe en la región, pero después nosotros tenemos la carga impositiva. En el panel en el que participé en el coloquio dejé un poco este mensaje: la presión impositiva sobre los vuelos internacionales. Para ser más competitivos y que más líneas decidan venir a la Argentina, hay una distorsión que nos crea a nosotros y a las líneas aéreas la carga impositiva. Tenemos el impuesto PAIS, percepciones, el impuesto a los débitos y créditos. Eso se traslada al final al sector. Además están los costos de procesamiento de la tarjeta de crédito. Todo esto distorsiona un poco la capacidad de potencia.

-Pero si se liberalizara el tipo de cambio, desaparecerían los impuestos, pero el dólar oficial subiría hasta el nivel del paralelo, con lo cual para el cliente sería igual de caro...

-Deberías pensar que el ingreso del sector es mediado de esos impuestos y de los costos asociados. Entonces lo que busca es rentabilizar cada uno de los mercados y va un poco ajustando la tarifa base.

.¿Por eso hay gente que dice que es mejor ir a Uruguay o a Brasil y ahí sacar el pasaje a Estados Unidos o a Europa, porque es más barato?

-Esto puede pasar en dólares.

-¿Cómo es operar en mercados dolarizados como Ecuador o El Salvador?

-En El Salvador no tenemos. En Ecuador operamos, pero es chiquito para nosotros.

-Hay muchos turistas extranjeros desde el año pasado en Argentina. Ustedes captan a los latinoamericanos, pero no a los norteamericanos y los europeos, ¿no?

-Una parte te diría que sí porque tenemos un sitio en Estados Unidos, es una operación chiquita, pero sí los latinoamericanos principalmente. Nosotros promocionamos a Argentina. Argentina es el destino número uno para los brasileros

-Que puedan pagar al dólar MEP me imagino que los habrá favorecido...

-Se implementó en noviembre del año pasado y mejoró muchísimo nuestra capacidad de atraer turismo internacional. Antes la operación era en...

-Efectivo.

-Claro.

-¿Por qué aún no recuperaron la cotización para volver a ser unicornio?

-Reportamos en el segundo trimestre de 2023 seis trimestres consecutivos de resultados positivos y este fue récord: 165 millones de dólares. Estamos súpercontentos y seguimos trabajando justamente en esta dirección. ¿Cuándo vamos a hacer volver a ser unicornios? No tenemos una fecha. Somos número uno en Latinoamérica. Trabajamos más en el largo plazo. Creemos que en la medida en que sigamos con estos resultados de manera sostenida, va a recuperarse (el rótulo de unicornio).

-Uno de los candidatos presidenciales cuestiona la veracidad de que las mujeres ganan menos en el mismo puesto de trabajo, ¿cuál es su experiencia?

-Es sabido y hay un montón de estudios de que existe una brecha. Se está trabajando no solo en el sector privado, sino en el sector público. Tenemos una oportunidad y desafíos a nivel sociedad para que esas brechas desaparezcan. Es algo que se trabaja muy de largo plazo. Hubo un recorrido súperinteresante de ponen mucho foco a esto y hablar del tema me parece súperpositivo. Desde nuestros sectores trabajamos justamente para eliminar esas brechas.

-¿En su carrera profesional vio esa brecha?

-Sí, en el pasado. No sólo en las empresas donde yo trabajé sino en la industria, en familiares, amigos. Lo bueno es que ya somos todos conscientes. Antes quizás no se hablaba tanto. Incluso hace unos años tenemos un indicador de que hacemos para asegurar que no haya diferencias.

AR