La provincia de Buenos Aires deberá pagar US$ 124,8 millones por bonos en default

El gobierno de la provincia de Buenos Aires deberá pagar US$ 124,8 millones a dos fondos que la demandaron por el default de 2020, según un fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York

Los fondos Glacial Capital y TRSE Holdings le reclaman a la gobernación de Axel Kicillof el pago de US$ 27 millones. La demanda luego de que ambos no adhirieran al canje de deuda provincial impulsado en 2020. De hecho, forman parte del 2% que en ese entonces no aceptaron la propuesta bonaerense.

Fuentes de la provincia de Buenos Aires, ante la consulta del portal de noticias La Nación, dijeron: “Vamos a seguir trabajando para regularizar en un 100% de forma sostenible la situación de la deuda de una manera acorde al contexto económico provincial actual”.

En el 14 de mayo de 2020, Buenos Aires entró en un “evento de default” al decidir no pagar un vencimiento de US$ 115 millones. En ese momento, argumentó que había comenzado a negociar la reestructuración del total de deuda bajo legislación extranjera, que acumulaba US$ 7.148 millones.

Según afirma el Gobierno de Kicillof, solo dos fondos no aceptaron la propuesta de reestructuración de deuda bonaerense: Glacial Capital y TRSE Holdings, que son los que la demandaron.

“Desde el inicio de la gestión del Gobernador Axel Kicillof, la provincia viene trabajando de buena fe para regularizar en un 100% la situación”, indicaron.

CRM con información de la agencia NA