El riesgo país supera la barrera de los 1.900 puntos ante la incertidumbre sobre un acuerdo con el FMI

El riesgo país, índice que indica el peligro de impago de los títulos públicos de una nación, superó este martes la barrera de los 1.900 puntos básicos, al alcanzar los 1.905. Este indicador sube en la medida en que se deprecian los bonos. Superaba los 2000 puntos cuando el año pasado la Argentina estaba renegociando la deuda con el sector privado, pero después del acuerdo cono bonistas cayó a la mitad y ha vuelto a subir en la medida en que crece la incertidumbre sobre el pasivo que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El alza de esta semana responde a un agravamiento de la falta de certezas. Mauro Mazza, director de research (investigación) de la sociedad de bolsa Bull Markets, menciona varios factores. Por un lado, el mercado leyó la última carta pública de Cristina Fernández de Kirchner como un "lavado de manos" de la vicepresidenta respecto de la negociación con el FMI al señalar que el presidente Alberto Fernández es quien tiene "la lapicera". Pensar que en el oficialismo leyeron lo contrario: un apoyo de la vice al jefe de Estado. Por otro lado, los operadores financieros tampoco tomaron a bien que hoy se reuniera todo el gabinete económico para después anunciar el pago del vencimiento del capital de diciembre al FMI. "Esa reunión para decidir si pagaban o no sonó como incendiario. Hoy en el mercado especulan con que fue el último pago de capital que realizará la Argentina. Pagará renta, pero no más capital (que vuelve a vencer en marzo). Eso sonó fuerte", observó Mazza, pese a que en el Gobierno niegan que el encuentro fuera para confirmar este desembolso, que ya se daba por descontado. Tan descontado como que en marzo se asume que no se podrá seguir abonando y por eso se requiere un acuerdo previo. Por último, el analista de Bull Markets también reconoce que el contexto mundial, con el temor al rebrote del coronavirus por la variante ómicron, hundió a las acciones y bonos del planeta en general.

Pedro Siaba Serrate, estratega de renta fija de Portfolio Personal Inversiones, analiza que el incremento del riesgo país "refleja lo que está pensando el mercado sobre el futuro próximo: la falta de definiciones políticas y económicas". "Los precios de los bonos en mínimos posreestructuración (de 2020), las probabilidades de default a tres años están por arriba del 70% y a cuatro años, cerca del 87%. El mercado ve que la situación es crítica por la sangría de reservas del Banco Central, el acuerdo con el Fondo no parece tan próximo y no hay definiciones del Central sobre la evolución del tipo de cambio oficial, si van a acelerar el ritmo de devaluación o irán a un salto. Hay muchos problemas, una sensación de insostenibilidad y el mercado responde a través de los precios de los bonos", completa Siaba Serrate.

