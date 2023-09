Rigau y diez dueños de tarjetas con las que extraía dinero aportaron a Massa 2013

Julio Rigau, alias Chocolate, puntero del PJ platense y empleado de la Legislatura bonaerense, no sólo usaba las tarjetas de débito de 48 compañeros de trabajo para retirar sus sueldos. Él y diez de los titulares de esos plásticos aportaron a la campaña de Sergio Massa como candidato a diputado por el Frente Renovador en 2013, cuando se distanció del kirchnerismo para armar su propio partido.

En el Informe Final de Ingresos y Egresos de Campaña presentados por el Frente Renovador ante la Cámara Nacional Electoral hace diez años, figura Rigau con $ 5.000 de aportes, el equivalente a $ 267.000 actuales si se los ajusta por la inflación que corrió desde entonces. Lo mismo contribuyeron otros diez empleados de la Legislatura cuyo salario retiraba Rigau: Ramón Alberto Sosa, Raúl Horacio Boragina, Cecilia Nora Raimondo, Rosana Delgado, Agata Solange Plana, Ramiro Alberto Pascual, Rubén Alberto Mendivil, Ernesto Fabián Crivaro, Juan José Tocci y Mónica Patricia Caberta. Sus nombres figuran en la frustrada citación testimonial de los diez por la causa de Rigau, que aquí adjuntamos, y en la rendición de aportes y gastos de la campaña del massismo en 2023, que también presentamos abajo.

El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, apeló este viernes el fallo que declaró nula la investigación por el uso de tarjetas bancarias de empleados de la Legislatura bonaerense por parte de Rigau, según informó la agencia NA. La decisión del fiscal es contra la resolución que tomó la Cámara de Garantías de La Plata y ahora será Casación la que decidirá si reabre o no el caso. Mientras tanto, la investigación esta trunca por la nulidad decretada. En paralelo, los dos camaristas que votaron por la nulidad fueron denunciados penalmente. Además se discute si Rigau debe o no volver a quedar detenido.

El 9 de septiembre pasado, el puntero fue detenido en un cajero automático del Banco Provincia en La Plata con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura Bonaerense y poco más de $1 millón, que fue lo que había sacado esa tarde antes de ser detenido. Pero los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo declararon nula la investigación al considerar que la Policía al arrestarlo lo hizo sin previa autorización judicial, y sin objetivo fijado a la hora de llevar a cabo esa aprehensión. También señalaron que la fuerza policial le dio tardía intervención a la Justicia. En cambio, el magistrado Fernando Mateos avaló la detención, confirmó la validez de la investigación, pero quedó en minoría en su tribunal.

Tras el cierre de la causa, tres dirigentes de Juntos por el Cambio, el diputado Ricardo López Murphy, María Eugenia Talerico y el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, presentaron una denuncia judicial. Allí señalan que “se nombra en la Legislatura a empleados que no cumplen la tarea para la que según los papeles fueron designados y que su sueldo se destina, en realidad, en todo o en parte para alimentar cajas de la política”. “Creemos que resulta evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizaron para defraudar al Estado. Teniendo en cuenta cómputos razonables a todas luces simples, hay por lo menos $ 53.640 millones de dudosa aplicación presupuestaria. Cabe la pregunta: ¿estamos ante un posible caso de corrupción de más de 50.000 millones al año? ¿Es este caso puntual de ”Chocolate“ Rigau apenas la punta del iceberg?”, se preguntan López Murphy, Talerico e Iguacel, en la presentación adjunta. Mientras tanto, la causa amenaza con enlodar no sólo a Massa y al peronismo sino también a partidos de la oposición con representación en la Legislatura.

AR, con información de NA.