Tras una semana de furia, y en medio de controles oficiales, el dólar blue bajó de $1.100 a $980

La Dirección General de Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Policía Federal Argentina (PFA) y otras fuerzas de seguridad continuaban realizando este jueves, último día hábil antes del fin de semana largo, un conjunto de operativos para detectar operaciones ilegales realizadas con divisas de denominación extranjera.

En ese marco, el dólar blue operaba con una baja de $30 y se vendía a $980 en el mercado paralelo. De esta manera, la brecha entre el billete informal y la cotización oficial cayó al 168%. Fue después de que en la semana el blue llegó a $1.100, lo que significó una brecha del 201%. En otras palabras, el dólar blue llegó a valer tres veces la cotización del dólar oficial.

Además, en el mercado bursátil, el dólar MEP cayó a $874,56, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) operó en alza, a $965,81. Por otra parte, el dólar oficial se mantiene, por decisión del Gobierno, en $365,50 y el dólar mayorista en $350, desde el 14 de agosto, el día siguiente a las elecciones PASO, cuando dispuso una devaluación del 22%. En tanto, el dólar para ahorro y consumo con tarjetas, terminó la jornada de este jueves en $734.

Ante la consulta de elDiarioAR, un “cuevero” de la city porteña explicaba la caída de la divisa paralela: “No hay operaciones, está lleno de policías y la AFIP y las empresas tienen que hacerse de pesos para cubrir los pagos”. En cuanto a los controles, la fuente dijo que por ellos “no hay mercado” y que “prácticamente no hay nadie”.

Operativos oficiales en cuevas

En las últimas horas, las autoridades allanaron las oficinas de Nimbus, considerada como “la mayor cueva de la city porteña”, donde encontraron evidencia incriminatoria. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había autorizado los procedimientos a cargo de la PFA y de la Aduana en la calle San Martín 140, piso 19.

“Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites”, aseguraron fuentes del Ministerio de Economía. Señalaron que “las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades”.

“También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como 'fachada' para girar dólares al exterior”, agregaron desde el Palacio de Hacienda.

“El nombre que surgió detrás de las oficinas de Nimbus fue el del 'croata' Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la city”, detallaron los voceros al indicar que “la puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. 'El Croata' anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. Entonces PFA volteó la puerta”.

Este mediodía, la AFIP comunicó este mediodía a la Dirección Nacional de Migraciones el “Alerta de salida del país” de Rojnica. En una nota dirigida a María Florencia Carignano, directora de Migraciones, la AFIP también le solicitó que de aviso “en forma inmediata” a la directora de Coordinación y Evaluación de Operativa Aduanera, María Luisa Carbonell.

Las fuentes precisaron que dentro de las oficinas de Nimbus se “encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño vacíos, valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida”.

Un punto que llamó la atención a los investigadores fue “una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior”, destacaron, ya que “por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la Fincen, el organismo antilavado de Estados Unidos”.

Por otro lado, indicaron que “se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia”.

Otro de los elementos encontrados en las mencionadas oficinas fueron fajas “para permitir adherir al cuerpo los billetes”, siendo las mismas “que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos”, señalaron.

Se refirieron de esa manera al operativo que se registró ayer miércoles en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano, donde la PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china. Al ser requisadas, se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos, por unos US$700 mil.

Los tres detenidos serán indagados por el juez De Giorgi. En principio el delito imputado es “lavado de activos”. Según explicaron fuentes del caso, la intención es que las declaraciones indagatorias se concreten hoy jueves o a más tardar mañana viernes, porque se aguardaba la llegada del sumario policial y también se solicitó un traductor del idioma chino.

El magistrado evaluará si indaga a los detenidos de manera presencial o virtual en la causa que está bajo secreto de sumario.

Uno de los objetivos de los procedimientos es identificar puntos clandestinos de cambio de divisas como las denominadas “cuevas” o los “arbolitos” que operan con el dólar blue. Con ello, se pretende frenar las operaciones en el mercado informal de divisas, en medio de la tensión por la suba de la moneda estadounidense.

LC con información de agencia Télam

