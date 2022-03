Dos tercios de un PBI: hay US$ 323.000 millones sin declarar en el exterior

“Se robaron un PBI”, suele ser el reproche de militantes antikirchneristas contra los K, aunque las múltiples causas de corrupción que involucraron a ex funcionarios difícilmente alcancen esa suma, que ahora representa US$ 455.000 millones. Los que sí “se robaron” dos tercios de un PBI son los argentinos que mandaron sus capitales al extranjero y los mantienen allí en negro, sin declarar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En 2019 había US$ 431.267 millones de activos de residentes argentinos en el exterior, según el cálculo que elaboró la contadora y profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Magdalena Rua en un artículo publicado en noviembre pasado en El Cohete a la Luna. Pero ese monto incluye el dinero declarado.

Senadores del FdT presentan un proyecto para "recuperar dinero de la evasión y pagar la deuda con el FMI"

Por eso, habría que descontar los US$14.370 millones en el extranjero registrados hasta 2010, según el trabajo “Argentina. Fuga de capitales (2002-2012)”, de Rua, el economista Jorge Gaggero y su hijo Alejandro, sociólogo, como también los US$ 93.300 millones del blanqueo de capitales del gobierno de Mauricio Macri en 2016 y 2017. Quedarían entonces 323.597 millones en el exterior sin declarar, el 70% del total de lo que hay afuera.

“¿Van a empezar con Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Julio De Vido, Roberto Baratta?”, ironizó Maximiliano Ferraro, presidente Coalición Cívica ARI, sobre el empresario y los ex funcionarios kirchneristas ante la propuesta de un nuevo blanqueo que formulan ahora los senadores del Frente de Todos para pagar al Fondo Monetario Internacional (FMI). En el llamado “sinceramiento fiscal” de 2016/2017 entre los que más fondos en negro reconocieron estuvieron empresarios como Alfredo Coto, Marcela Rocca (prima de Paolo), Javier Madanes Quintanilla, Marcelo Mindlin, Gianfranco Macri -ahora investigado por la Justicia porque presuntamente blanqueó fondos de su madre, Alicia Blanco Villegas, impedida de hacerlo por su lazo familiar directo con el entonces presidente- y Nicolás Caputo, según la lista que publicó Horacio Verbitsky en Página/12 y, tras su inmediata desvinculación del diario, en El Cohete a la Luna. La revista Noticias también reveló que entonces blanquearon fondos el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, los banqueros Sebastián y Matías Eskenazi, otra prima de Rocca y 11 ejecutivos del grupo Techint. Pero todos ellos ya blanquearon. El nuevo proyecto de ley apunta a los 323.597 millones de dólares que permanecen ocultos.

