El Tesoro de EE.UU. volvió a comprar pesos y Bessent afirmó que el salvataje total será de US$40.000

El Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir este miércoles en el mercado argentino con la compra de pesos, de acuerdo con información de agencias internacionales.

El secretario de Tesoro estadounidense, Scott Bessent, informó que la operación se realizó por la mañana en el mercado abierto. Además, aseguró que el salvataje total a la Argentina alcanzará los u$s40.000 millones y será respaldado con DEG.

En una conferencia de prensa, el funcionario estadounidense dijo: “Estamos trabajando en una facilidad de 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda. Eso totalizaría 40.000 millones para (la) Argentina”.

Además, sostuvo que la Argentina tendrá el respaldo los Estados Unidos mientras desarrolle “buenas políticas” y que la victoria electoral de la Libertad Avanza “fortalecería” la capacidad del gobierno argentino de “vetar malas políticas”.

Consultado sobre si el Tesoro norteamericano comprará deuda argentina, Bessent respondió que “podrían”, sin dar mayores precisiones.

Con información de la agencia NA