La alemana Fendt llega a Argentina, con maquinaria inteligente para el agro

Fendt, la marca global de maquinaria agrícola inteligente del grupo AGCO, desembarca oficialmente en Argentina. Con 95 años de liderazgo en tecnología para el agro, inicia operaciones en el país con un portfolio integral de soluciones -que incluye tractores, pulverizadoras y cosechadoras- “diseñadas para potenciar la productividad, la eficiencia y la sustentabilidad en todo el ciclo de la cadena de valor”, citan desde la marca.

“Argentina es un mercado clave en la estrategia de crecimiento de Fendt en Latinoamérica. Llegamos con la convicción de estar cerca del productor para ofrecer soluciones que combinen innovación, servicio y rentabilidad. Nuestra red de concesionarios y equipos están preparados para garantizar un soporte técnico de excelencia y un seguimiento permanente. Estamos convencidos de que el progreso del agro se construye compartiendo conocimiento, impulsando la capacitación y fortaleciendo vínculos duraderos con quienes hacen posible esta industria”, destacó Marcelo Traldi, vicepresidente de Fendt y Valtra para Latinoamérica.

Argentina es una de las principales potencias agrícolas del mundo, con una industria que aporta aproximadamente el 23% a su PIB, según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Según datos de Mordor Intelligence, se prevé un crecimiento para 2025 y un entorno favorable para la inversión en maquinaria agrícola, que podría alcanzar los US$ 2.300 millones en 2030.

El porfolio de Fendt en Argentina

“Reconocida internacionalmente por sus altos estándares de desarrollo tecnológico, ingeniería de precisión y calidad constructiva, la marca Fendt es garantía de desempeño, conectividad y confort para acompañar a productores y contratistas del campo moderno”, destacan desde la compañía. El servicio de posventa, una de las fortalezas globales de la marca, incluye un Centro de Soluciones Integradas (CSI), preparado para acompañar al productor a lo largo de todo el ciclo productivo mediante asesoramiento técnico, telemetría, capacitación y optimización de la gestión de insumos, asegurando una experiencia diferencial en eficiencia y disponibilidad de equipos.

La maquinaria en Argentina también contará con el programa Fendt Gold Star, que ofrece una garantía de fábrica de tres años. “Además de ofrecer el período de garantía más extenso del mercado de maquinaria agrícola, el programa brinda un monitoreo continuo de la disponibilidad de las máquinas”, afirma el ejecutivo.

Una nueva era para el agro

“Fendt llega para potenciar ese desarrollo, elevando el estándar de la modernización agrícola con equipos de alto desempeño adaptados a las necesidades del productor local. Nuestro objetivo es contribuir con la evolución hacia una agricultura tecnológica, sostenible y a la altura de los desafíos y las oportunidades con una propuesta eficiente: más innovación, más precisión, más rentabilidad”, expresó Emiliano Ferrari, gerente Senior Ventas Fendt y Valtra Hispanoamérica.

Fendt inicia sus operaciones en Argentina en 2026 a través de los concesionarios Balcarce Maquinarias, que atenderá la región de Balcarce y también Tres Arroyos, ambas en Buenos Aires; Natural Argentina, en la región de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, y DeltaAgro, en la región de Armstrong, Provincia de Santa Fe.

El arribo de Fendt al país marca el inicio de una nueva etapa para el sector, donde la tecnología alemana se combinará con la pasión argentina por la excelencia productiva.

Entre los lanzamientos en el mercado local se encuentran:

● Fendt 728 Vario Gen7: tractor equipado con el potente motor AGCO Power Core 75 de 283 CV de potencia nominal, que, con Dynamic Performance, llega hasta 20 CV adicionales, disponibles para atender las demandas auxiliares, alcanzando 303 CV de potencia máxima. La transmisión VarioDrive, con tracción integral y transferencia de torque inteligente entre los ejes, permite una mayor capacidad de tracción. La cabina VisioPlus con suspensión neumática, junto con la plataforma FendtONE, ofrecen un alto confort, con una operación simple y precisa, mientras que Fendt Connect permite que el productor monitoree el desempeño del tractor en tiempo real, garantizando mayor rendimiento y menor costo operativo.

● Fendt 900 Vario Gen7: Con potencias que cubren un rango de 355 CV a 415 CV, la serie de tractores 900 Vario representa lo más avanzado en tecnología, eficiencia y confort en el sector de la alta potencia. El motor MAN de 9 litros utiliza el concepto Fendt ID, que brinda alto torque en bajas rotaciones, lo cual se traduce en el menor consumo de combustible de su categoría. Esta línea se destaca por los sistemas de autolimpieza de filtro de aire que, junto con el sistema de hélice hidráulica reversible del motor, logra aumentar el desempeño operativo. La alta tecnología en agricultura de precisión se obtiene a través de la plataforma FendtONE, con funciones como tráfico controlado, control de sección y tasa variable. Asimismo, la plataforma FendtONE ofrece automatización de funciones para que el operador se enfoque únicamente en la operación. Además, dicha plataforma, permite la personalización y la memoria de los controles y las pantallas, lo cual simplifica aún más la operación. La conectividad y la gestión

● Fendt Ideal: los 3 modelos de la línea de cosechadoras Fendt, IDEAL 7, 8 y 9, con sus correspondientes plataformas de corte que van desde los 35 hasta 50 pies, poseen como uno de sus principales diferenciales su eficiente sistema de procesamiento, que entrega una calidad superior de cosecha en una diversa variedad de cultivos y condiciones.

La eficiencia energética superior, característica del proyecto IDEAL, junto con la alta capacidad de procesamiento con preservación de los granos, permite que las máquinas tengan hasta 15 % más de eficiencia operativa, logrando que la cosecha termine con una semana de anticipación; que ahorre 20 % en el consumo de combustible; que entregue 25 % más calidad en los granos; y reduzca hasta 30 % de de pérdidas. Por último, esta máquina cuenta con una capacidad en el tanque de granos de 17.100 litros, poniendo a la cosechadora IDEAL en un nivel superior, donde solo se ubican los grandes.

● Fendt Rogator 934H: esta pulverizadora autopropulsada es muy dinámica ya que se la puede utilizar en varias aplicaciones, tanto en la pre-siembra y post-emergencia, como a lo largo de todo el desarrollo del cultivo, pudiendo ingresar tanto en plantaciones bajas como en altas, gracias a su alto despeje ajustable, teniendo también una excelente performance en diversos tipos de terrenos.

Con opciones de tanque principal de 3500 litros o 4200 litros, sumado a un despeje ajustable desde 1,53 hasta 1,93 metros, incorpora tecnologías que garantizan un mayor ahorro de tiempo y dinero, como, por ejemplo, dos tanques adicionales de 150 litros cada uno para la inyección directa de productos, para agricultores que necesitan realizar aplicaciones localizadas y específicas. Una de las soluciones que garantizan la eficiencia en la operación del Fendt Rogator 900 es el LiquidLogic, sistema de recirculación de insumo y la agitación proporcional del producto para que la aplicación ocurra con perfección a lo largo de la barra y de forma homogénea. La regla electrónica de nivel del tanque garantiza el uso de la calidad ideal de líquido. Todo este paquete reduce la posibilidad de una aplicación ineficiente, reduciendo también el desperdicio de producto y los costos de mantenimiento por obstrucción y sedimentación. Además, las pulverizaciones se vuelven más precisas gracias a la tecnología de aplicación gradual.