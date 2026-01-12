Diego Paniagua es designado como Managing Director de Arcos Dorados Argentina

Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo, anunció la designación de Diego Paniagua como nuevo Managing Director de la filial argentina, efectiva desde el 1 de enero de 2026.

Paniagua inició su carrera en la compañía en 1993 y, a lo largo de más de tres décadas, ocupó distintos cargos tanto a nivel local como regional. Entre sus funciones, se desempeñó como Gerente de Operaciones para el interior del país, con base en Córdoba, donde recibió el Premio del Presidente en 2011. Más tarde, fue Gerente Nacional de Operaciones en Argentina, Director de Operaciones y, desde 2020, ocupó posiciones regionales estratégicas como Director de Operaciones y Entrenamiento para la División Sur de Latinoamérica (SLAD).

En los últimos años, el directivo lideró mercados de la región como Aruba, Curaçao, Trinidad & Tobago y, más recientemente, Uruguay, desde donde retorna para encabezar la gestión en el mercado argentino.

“Volver a la Argentina, mi país, donde me formé y crecí dentro de la compañía, es un enorme orgullo y una gran responsabilidad. Arcos Dorados cuenta con un equipo de personas con un compromiso y una vocación de servicio excepcionales, y mi objetivo es seguir fortaleciendo nuestra cultura, la excelencia operativa y la experiencia de nuestros clientes, acompañando la evolución del negocio y los desafíos del contexto”, señaló Diego Paniagua, Managing Director de Arcos Dorados Argentina.

El ejecutivo es Licenciado en Ingeniería Comercial por la UAI, con un Diplomado en Gestión Gerencial del ITBA y un MBA de UADE.

La designación de Paniagua marca el regreso de un líder formado en la organización, con experiencia en gestión y desarrollo del talento interno, a la conducción de la operación argentina, según informó la compañía.