Plataforma10 y Civitatis se unen para enriquecer la experiencia del viajero

Civitatis, la plataforma líder mundial en distribución online de visitas guiadas y excursiones en español y, Plataforma 10, compañía argentina pionera en la venta online de pasajes de micro a costos accesibles, cerraron una alianza cuyo objetivo es optimizar la experiencia del viajero y fortalecer su presencia regional.

A partir de esta alianza, los usuarios de Plataforma 10 podrán acceder directamente a la amplia oferta de excursiones y visitas guiadas que ofrece Civitatis en los más de 20.000 destinos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay a donde llegan las más de 300 empresas de transporte terrestre asociadas al portal.

“Con esta integración, buscamos potenciar la experiencia del viajero, generar valor agregado en cada destino a través de actividades seleccionadas bajo estrictos criterios de calidad y valoración, y fortalecer nuestro posicionamiento en el mercado latinoamericano, uno de los más importantes para Civitatis a nivel global”, comentó Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina y Development Manager de la compañía en Uruguay y Chile.

Por su parte, Emiliano Schvindlerman, Head of Supply de Plataforma 10 agregó: “Esta alianza es muy significativa para nosotros porque nos permite seguir brindando un valor agregado a nuestros clientes que confían en nosotros al momento de diseñar sus viajes. La practicidad de encontrar toda la información reunida en un sólo lugar, sin dudas generará un impacto positivo en los usuarios de nuestra plataforma”.

El acuerdo forma parte de una estrategia conjunta para ofrecer un servicio más integral, ágil y confiable, que integre transporte terrestre y experiencias de calidad en una sola compra, con foco en la digitalización del sector y la fidelización de los clientes.

La iniciativa apunta, también, a fortalecer e impulsar la relación entre los proveedores de turismo de cada destino y, de esta manera, seguir aportando al crecimiento del sector, ofreciendo experiencias seguras y confiables para los turistas.

“Nuestro compromiso es seguir ampliando la propuesta de valor a través de acuerdos estratégicos como este. Queremos que cada persona pueda llenar sus viajes con experiencias inolvidables, con la seguridad, calidad y transparencia que nos caracterizan”, concluyó Posse.