Almodóvar no dirigirá 'Manual para mujeres de la limpieza', su película en inglés con Cate Blanchett

Pedro Almodóvar no dirigirá Manual para mujeres de la limpieza, la que iba a ser su primera película en inglés, protagonizada por Cate Blanchett. Según confirma El Deseo a este medio, el realizador ha decidido no seguir adelante porque considera que no se encuentra preparado para afrontar un proyecto de tal envergadura en otro idioma.

El largometraje seguirá adelante pese a la salida del artista manchego, al que ya están buscando remplazo. El filme fue anunciado a principios de 2022, aunque Almodóvar ya había escrito su guion hace unos años, adaptando la novela homónima de Lucía Berlin. La propia Blanchett fue quien se hizo con los derechos del libro a través de su productora, Dirty Films.

La publicación se compone de 45 relatos con los que su autora recorrió desde Texas hasta Oakland, pasando por México y España; siguiendo el día a día de mujeres dedicadas a un amplio abanico de trabajos precarios.

Manual para mujeres de la limpieza no iba a ser la primera vez del director rodando en la lengua anglosajona. Previamente lo hizo en el cortometraje La voz humana, liderado por Tilda Swinton, que tuvo su puesta de largo en el Festival de Venecia de 2020. También se le propuso dirigir en inglés El chico del periódico y Una monja de cuidado, pero ambos proyectos fueron rechazados por el cineasta ganador de dos Premios Oscar.

Su wéstern con Ethan Hawke y Pedro Pascal, en marcha

El título de Almodóvar que sí sigue en marcha es Extraña forma de vida, su nuevo cortometraje protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal. Un wéstern, rodado en Almería, que sigue a “dos pistoleros a sueldo” que se reencuentran. En él participan también Jason Fernández, José Condessa, George Steane, Pedro Casablanc, Manu Ríos y Sara Sálamo.

