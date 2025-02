De Ariana Grande a t.A.T.u.: la playlist de las canciones que ponen música a los Oscar 2025

El cine y la música fueron siempre de la mano: una banda sonora puede potenciar la emoción de una escena, formar parte de la identidad de una película e incluso convertirse en un fenómeno cultural por derecho propio. No es casualidad que muchas de las películas más icónicas de la historia sean recordadas no solo por sus fotogramas, sino también por sus canciones.

Para celebrar los Oscar 2025, preparamos una lista de reproducción que reúne las canciones más destacadas de las películas que compiten por el codiciado galardón. Desde composiciones originales hasta temas que cobraron nueva vida al aparecer en las cintas, este recorrido musical celebra el papel de la música en el cine y da lugar a una playlist imprescindible de cara al próximo domingo.

‘Anora’

Greatest Day de Take That con Calum Scott. La canción que abre la película de Sean Baker fue el gran himno de la temporada de premios. Lo hizo, en parte, gracias al éxito de Anora, que se postula como la gran favorita para llevarse el Oscar. El tema, en el que participa Robin Schulz, también suena en una de las escenas más brillantes del filme. Asimismo, fue interpretado en la ceremonia de los premios Bafta, en la que Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen actuaron en nombre del grupo.

All The Things She Said de t.A.T.u.. En una película con temática rusa no podía faltar tampoco el dueto ruso compuesto por Lena Katina y Yulia Vólkova. La canción, publicada en 2006 y que llegó a ser un éxito en todo el mundo, pretendió reivindicar las relaciones lésbicas y gira en torno al empoderamiento femenino. Aparece en una de las escenas del largometraje.

‘Emilia Pérez’

El Mal de Zoe Saldaña con Karla Sofía Gascón. Una de las escenas más deslumbrantes del sobresaliente musical que se hizo con el Globo de Oro es aquella en la que Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón hacen una crítica social delante de las personas que se hacen con el mando. La canción lleva a Saldaña a rapear y pone la guinda del pastel a su excelente interpretación. “Esta gente habla, pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar”, canta la actriz, que compite también en la categoría de Mejor Canción Original en los Oscar.

Mi Camino de Selena Gomez. Tras su epé Revelación publicado en 2021, Selena Gomez se atreve de nuevo a cantar en español en Emilia Pérez. El tema, aunque no es un hit, tampoco necesita serlo para adjudicarse uno de los mejores momentos de la película de Jacques Audiard. Selena Gomez se suma a la diversión e ironía que desborda el filme durante sus más de dos horas de duración y se lo pasa de maravilla queriéndose “así, toda”: “Cuando salgo mucho de fiesta, cuando me porto como una perra”.

‘Un completo desconocido’

The Times They Are A-Changin' de Timothée Chalamet. En la biopic de Bob Dylan no podían faltar algunas de las canciones más icónicas y reconocidas del célebre artista. Chalamet va con todo y sorprende con su interpretación de The Times They Are A-Changin', tema que Dylan lanzó en 1964 con el propósito de que supusiera un himno de cambio para aquella época. Ahora, la película de James Mangold lo rescata y vuelve a darle la importancia que merece.

It Ain't Me Babe de Bob Dylan. En el retrato de la vida de Bob Dylan no puede faltar el que es otro de los mayores éxitos de su carrera. Lanzada al mercado en 1964, la canción del compositor perteneciente a su disco Another Side of Bob Dylan, se trata de un tema que se aleja de los temas sociopolíticos que había enarbolado con orgullo el compositor y se adentra íntegramente en el amor, enfocándose así en un nuevo estilo y temática.

‘Wicked’

Popular de Ariana Grande. Mucho sabe Ariana Grande sobre popularidad, por lo que escucharla cantar sobre ella en Wicked es posiblemente uno de los guiños más simbólicos para sus seguidores. La canción, no obstante, lleva siendo popular mucho tiempo: escrita por el compositor Stephen Schwartz, formó parte del primer acto del musical de 2003. La voz de Ariana Grande ensalza el tema, que es uno de los más exitosos en plataformas de streaming de la película de Jon M. Chu.

Defying Gravity de Cynthia Erivo con Ariana Grande. El tema más importante del musical de Broadway reunió a Idina Menzel y Kristin Chenoweth en su banda sonora de 2003. Ahora, las voces son sustituidas por Cynthia Erivo y Ariana Grande para volver a hacerle justicia a la canción principal de la historia. Se encuentra también compuesta por Stephen Schwartz y es la pista que más triunfó desde el estreno de la película, aunque su éxito estaba garantizado.

‘Aún estoy aquí’

Azul Da Cor Do Mar de Tim Maia. El filme de Walter Salles no solo fue aclamado por la crítica desde su estreno y expuso las memorias de Marcelo Rubens Paiva, también ayudó a dar a conocer la cultura brasileña en el resto del mundo. Una de las canciones que se escuchan en la película es Azul Da Cor Do Mar, tema de Tim Maia que es famosísimo en Brasil y que, sin embargo, apenas es conocido internacionalmente. Maia canta a ese “sueño azul como el color del mar” en su canción publicada en 1970.

Petit pays de Cesária Evora. La cantante caboverdiana canta sobre la inserción de un pequeño país insular en un mundo globalizado en Petit pays, tema que destaca en Aún estoy aquí y se convierte en uno de los momentos musicales más emocionantes. La canción se lanzó en 1995 y reivindica la importancia de la afirmación cultural para combatir el peligro de la globalización.

‘La sustancia’

Pump It Up de Endor. Si fuiste al cine a ver el fenómeno de terror más destacado del año, probablemente todavía ronde por tu cabeza el pegadizo “you got to pump it up” que baila Margaret Qualley en una de las escenas más impactantes de la película. La canción fue publicada en 2019 por el productor británico Endor y vivió un resurgimiento gracias a su aparición en el filme.

At Last de Etta James. La banda sonora de la película de Coralie Fargeat mezcla pistas originales compuestas por Raffertie con grandes éxitos. Entre esos grandes éxitos que aparecen en la cinta está At Last de la ya legendaria Etta James. La balada, escrita originalmente en 1941 por Mack Gordon y Harry Warren e interpretada por Glenn Miller, fue llevada al éxito cuando Etta James la grabó en 1960.

‘Robot Salvaje’

Kiss the Sky de Maren Morris. La joven estrella del country optará al Oscar a la Mejor Canción Original por su participación en la película animada Robot Salvaje. “¿Qué pasa si mirás a tus miedos directamente a los ojos?”, canta la artista en el épico y adictivo tema principal de la película. La canción suena en la escena más importante de la película de Chris Sanders y pone máxima emoción e intensidad al momento clave al que se tiene que enfrentar el protagonista.

‘Sing Sing’

Like a Bird de Adrian Quesada y Abraham Alexander. Tras ver los tres primeros minutos del filme de Greg Kwedar, a Adrián Quesada le gustaron tanto que se dispuso a crear una canción para la banda sonora. El resultado es ahora la pista principal de Sing Sing, en la que el artista canta “como un pájaro” y continúa la temática de la película, reivindicando las segundas oportunidades y que nadie debe estar encarcelado injustamente. La canción fue incluso interpretada en el programa de televisión de Jimmy Kimmel.

‘Nickel Boys’

Young Girl de Frank Lynch. La aparición de esta canción en la película de RaMell Ross no puede ser casualidad. Lo hace de forma indirecta, sonando de fondo en la radio durante una escena, pero esconde un significado mayor: este fue el único single que Frank Lynch publicó con vida, ya que fue asesinado en 1970 por un policía, truncando abruptamente su prometedora carrera. El tema combina el pop y el soul, apuntando a ser todo un éxito antes del asesinato de Lynch.

‘The Apprentice. La historia de Trump’

Ghost Rider de Suicide. Es bastante probable que Donald Trump bailando Ghost Rider fuera alguna de las cosas que no estaban en la lista de las cosas que la gente esperaba ver el año pasado, pero el drama biográfico que dirige Ali Abbasi lo hace posible. Supone una de las mejores escenas de la película. La canción fue publicada por la banda de punk electrónico a finales de 1977 y es un clásico que siempre suena actual.

Yes Sir, I Can Boogie de Baccara. Los seguidores de Baccara están de suerte, pues en The Apprentice también hay momentos para escuchar al dueto español formado por Mayte Mateos y la recientemente fallecida María Mendiola. Un gran éxito de la música disco, publicado en 1977, que nunca ha dejado de sonar en las fiestas.

‘Better Man’

Forbidden Road de Robbie Williams. El icónico cantante Robbie Williams se convierte en un mono en la biopic de su vida que dirige Michael Gracey. El artista aprovechó el estreno de la película para lanzar su nuevo single, titulado Forbidden Road, que lo llevó a promocionar la cinta interpretándolo en televisión. El tema está nominado a Mejor Canción Original en los Oscar.

‘A Different Man’

I Owe It To the Girls de Teddy And The Frat Girls. La película de Aaron Schimberg protagonizada por Adam Pearson, el actor con desfiguración facial que desafía las reglas de Hollywood, resucita el tema de 1984 de Teddy And The Frat Girls, un grupo femenino de punk y no wave. La canción apenas puede encontrarse en plataformas digitales y su aparición en la película es toda una sorpresa nostálgica para los fans de la banda.

I Can't Hardly Stand It de The Cramps. La escena del filme ambientada en un bar también hace que se escuche de fondo uno de los temas más aclamados de The Cramps, I Can't Hardly Stand It. Es un cover de la canción originalmente cantada por el cantante de country y rock Charlie Feathers, que la película rescata y la hace parte de su banda sonora.

Reproduce la playlist en Spotify: