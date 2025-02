Premios Oscar 2025: once películas y cortometrajes nominados para ver por streaming

Comenzó la cuenta regresiva para la nueva entrega de los Premios Oscar, que tendrá lugar el domingo 2 de marzo en Hollywood, y más allá de que varias de las películas en competencia todavía se encuentran en cartel en algunos cines argentinos, hay muchas candidatas que ya se pueden ver en distintas plataformas en formato hogareño.

A continuación, un repaso por once producciones nominadas al galardón más importante de la industria audiovisual, entre largos y cortometrajes, disponibles para ver por streaming desde Argentina.

1. La sustancia. Con seis nominaciones, que incluyen las categorías Mejor película, Guión, Dirección, Vestuario, Maquillaje y peinado y Actriz, esta película tiene como protagonistas a una destacadísima Demi Moore, a Margaret Qualley y Dennis Quaid.

Dirigida y escrita por Coralie Fargeat, el largometraje tiene en el centro a una celebridad un poco en decadencia que al cumplir 50 años recibe una noticia laboral que la descoloca. Con elementos del cine de terror, la historia cuenta cómo esta mujer empezará a consumir un producto del mercado negro en formato de suero que creará una versión más joven de sí misma. Pero claro, eso que parece una solución mágica, traerá más de una consecuencia inesperada. Luego de circular internacionalmente con éxito, la película se encuentra disponible en la plataforma Mubi.

La película La sustancia está disponible en Mubi.

2. Intensamente 2. Después de un exitoso paso por las salas de cine de todo el mundo, este largometraje de Pixar, que compite en el rubro Mejor película de animación, se puede ver en Disney+.

La historia vuelve a meterse en la mente de Riley. Pero hora la protagonista es una adolescente que empieza a notar algunos cambios emocionales. De esta manera, a las viejas y conocidas Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado se le sumarán otras, como Ansiedad, Envidia, Ennui y Vergüenza.

La película Intensamente 2 está disponible en Disney+.

3. La chica de la aguja. Dirigida por Magnus von Horn y en competencia en la categoría Largometraje Internacional, esta película está ambientada en 1919 y tiene como protagonista a Vic Carmen Sonne. El largometraje cuenta la historia de una joven que comienza a trabajar como cuidadora en una misteriosa agencia de adopción para madres necesitadas, pero que comienza a tener sospechas de la mujer que dirige la organización.

Basada aunque con algunas libertades en una historia real que tuvo lugar en Dinamarca, la película se estrenó en 2024 en el Festival de Cine de Cannes, donde cosechó elogios de la prensa especializada. En la actualidad, está disponible en la plataforma Mubi.

La película La chica de la aguja está disponible en Mubi.

4. Duna: Parte 2. Con tres nominaciones (Mejor película, Diseño de producción y Fotografía), este largometraje es la segunda entrega de la saga épica de ciencia ficción que comenzó en 2021, con la primera película. Dirigida por Denis Villeneuve, es la segunda parte de la adaptación de la novela homónima de 1965 de Frank Herbert.

Disponible en la plataforma Max, cuenta con un elenco repleto de grandes estrellas del cine internacional como Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Christopher Walken, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem y Anya Taylor-Joy.

La película Duna: Parte 2 está disponible en Max.

5. Wallace & Gromit. La venganza se sirve con plumas. Clásico británico del cine de animación en stop motion, esta película es una nueva y muy graciosa entrega de la saga, producida por Aardman Animations y dirigida por Nick Park y Merlin Crossingham. Ganadora recientemente en los premios BAFTA, considerados por los expertos como la antesala del Oscar, y candidata en el rubro Película de animación, está disponible en Netflix.

Según la sinopsis oficial, “Gromit está preocupado por el hecho de que Wallace se haya vuelto demasiado dependiente de sus inventos, lo que resulta justificado cuando Wallace inventa un ‘gnomo inteligente’ que parece desarrollar una mente propia. A medida que los acontecimientos se descontrolan, Gromit tiene que dejar de lado sus reparos y luchar contra fuerzas siniestras... o Wallace no podrá volver a inventar nunca más”.

La película Wallace & Gromit. La venganza se sirve con plumas está disponible en Netflix.

6. Sugarcane. Producido por National Geographic y disponible en Disney+, este impactante largometraje compite en la categoría Mejor documental.

A lo largo de sus 107 minutos, propone una investigación alrededor de la segregación en las iglesias católicas y los numerosos casos de abusos y desapariciones de niños aborígenes cometidos por sacerdotes en internados de Canadá. Estos delitos desencadenan una encendida búsqueda de justicia de parte de familiares de víctimas.

El documental Sugarcane está disponible en Disney+.

7. La única mujer de la orquesta. Otra producción estadounidense que compite en el rubro Corto documental. Este mediometraje dirigido por Molly O'Brien, sobrina de la protagonista, rinde homenaje a Orin O'Brien, una contrabajista pionera y la primera mujer que la Filarmónica de Nueva York contrató en su orquesta.

Con 87 años y recientemente jubilada, la mujer reflexiona ante las cámaras sobre su destacada carrera. De 35 minutos de duración, está disponible en Netflix.

La única mujer de la orquesta está disponible en Netflix.

8. Incident. Nominado en la categoría que distingue a los cortometrajes documentales, esta producción, que se puede ver subtitulada en el canal de YouTube de la revista estadounidense The New Yorker, cuenta una historia escalofriante que tuvo lugar en la ciudad de Chicago, en 2018.

“Un hombre es asesinado por la policía en la calle. A través de un montaje compuesto de imágenes procedentes de grabaciones de vigilancia y seguridad, así como de las cámaras corporales de la policía, Incident recrea el suceso y sus consecuencias, presentando vanas justificaciones, altercados e intentos de eludir la culpa. Bill Morrison ofrece una exhaustiva investigación política en busca de la verdad”, señala la sinopsis oficial de este corto, de 30 minutos de duración.

El cortometraje documental Incident está disponible en YouTube.

9. Elton John: Never Too Late. Con el tema del título, nominado en la categoría que premia a la mejor canción original, este documental llegó a la plataforma Disney+ en diciembre y tiene como protagonista al músico Elton John.

“Elton John: Never Too Late acompaña a Elton John en sus reflexiones sobre su vida y los impresionantes primeros tiempos de sus 50 años de carrera, en un viaje de gran carga emocional, íntimo e inspirador que cierra un ciclo. Mientras se prepara para su último concierto en América del Norte en el Dodger Stadium, Elton nos hace viajar al pasado para recordar los extraordinarios buenos momentos y los desgarradores malos trances de sus primeros años y de cómo superó la adversidad, el abuso y la adicción para convertirse en el ícono que es hoy”, informó la plataforma sobre la película.

La película documental Elton John: Never Too Late está disponible en Disney+.

10. Instruments of a Beating Heart. Esta sensible producción de origen japonés, de 23 minutos de duración, compite en la categoría que distingue al mejor corto documental.

“A los alumnos de primer año de una escuela primaria pública de Tokio se les presenta un reto para el último semestre: interpretar el ‘Himno a la Alegría’ en la ceremonia de ingreso de los nuevos alumnos de primer curso. Ayame, quien a menudo tiene dificultades para seguir el ritmo del grupo, está decidida a tocar un papel importante: el gran tambor”, señala la sinopsis oficial de Instrument of a Beating Heart, que está disponible para ver gratis en el canal de YouTube del diario The New York Times con dirección de Ema Ryan Yamazaki.

El corto documental Instruments of a Beating Heart está disponible en YouTube.

11. I Am Ready, Warden. Producida y dirigida por Smriti Mundhra, esta producción nominada en el rubro Mejor corto documental cuenta los últimos días antes de la ejecución de un hombre llamado John Henry Ramírez, quien permanece preso y condenado a muerte en una prisión de Texas. Después de su estreno mundial en el Big Sky Documentary Film Festival en febrero de 2024, el mediometraje está disponible en la plataforma Paramount+.

El documental I Am Ready, Warden está disponible en Paramount+.

