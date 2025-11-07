Bad Bunny vuelve a hacer historia en las nominaciones de unos Grammy con Lady Gaga y Sabrina Carpenter como favoritas

Bad Bunny volvió a romper la tradición de los premios Grammy y triunfó colocando su último disco, Debí Tirar Más Fotos, entre los nominados al galardón al Álbum del Año. Si el cantante puertorriqueño ya hizo historia en 2022 consiguiendo que Un Verano Sin Ti se convirtiera en el primer trabajo en español en ser considerado para el trofeo más prestigioso de la industria musical, este año repite la hazaña con un proyecto que se enfrentará a otros favoritos como GNX de Kendrick Lamar, Mayhem de Lady Gaga y Man's Best Friend de Sabrina Carpenter.

El logro de Bad Bunny es más grande si se tiene en cuenta que, en esta ocasión, se convirtió en el primer artista de habla hispana en obtener una nominación en las tres categorías más importantes de la ceremonia, optando también al gramófono a la Canción del Año y a la Grabación del Año por su tema DtMF.

Asimismo, Kendrick Lamar, que fue uno de los grandes vencedores de la pasada edición con Not Like Us, tema que lo hizo alzarse con cinco gramófonos, incluyendo el Grammy a la Canción del Año y el Grammy a la Grabación del Año, vuelve a ser uno de los favoritos con su disco GNX. La ceremonia tendrá lugar el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Los artistas que optan al Grammy a la Canción del Año, trofeo que premia la composición de los temas, son Lady Gaga con Abracadabra, Doechii con Anxiety, Rosé y Bruno Mars de la mano de APT., Bad Bunny con Debí Tirar Mas Fotos, HUNTR/X con Golden, Kendrick Lamar y SZA con Luther, Sabrina Carpenter con Manchild y Billie Eilish con Wildflower. Todos ellos lucharán también por el Grammy a la Grabación del Año, distinción que premia la producción de las canciones, excepto el fenómeno HUNTR/X con Golden, ya que su nominación terminó a manos de Chappell Roan con The Subway.

En la categoría que destaca a los artistas revelación del año, se hacen con la codiciada nominación Olivia Dean, KATSEYE, The Marias, Addison Rae, Sombr, Leon Thomas, Alex Warren y Lola Young. La ganadora de la edición pasada fue Chappell Roan en uno de los años más reñidos que se recuerdan, pues compartía nominación con Sabrina Carpenter, que acababa de publicar su aclamado álbum Short n' Sweet.