El canto paranasero: reúnen la obra discográfica de Miguel “Zurdo” Martínez

Vengo de una familia de músicos. Pero hay uno que destacó: mi tío Miguel “Zurdo” Martínez, guitarrista, compositor y cantor entrerriano. Hace muchos años hice un documental sobre él. Lo empecé con él vivo, planeando juntos el desarrollo, pero murió cuando apenas habíamos hecho algunas entrevistas. Así que lo terminé con testimonios de otros músicos, material de archivo y muchas horas compartidas en las islas con los pescadores, los trabajadores que habitan el río Paraná y a los que él dedicaba su arte.

Mi tío murió el 12 de enero del 2011, a los 70 años, y si bien su obra es reivindicada y transmitida por muchos músicos entrerrianos, no es fácil conseguir escucharla. Hay algunas cosas en YouTube, había algún disco subido en Spotify, pero no estaba toda su obra en plataformas a disposición de quien quisiera oírla. Hasta ahora.

El también entrerriano Carlos “Negro” Aguirre, uno de los grandes referentes de la música argentina actual, se tomó el trabajo de buscar todas las grabaciones, remasterizarlas y subirlas a plataformas, a través de su sello Shagrada Medra, para que ahora sí la obra del “Zurdo” Martínez esté al alcance de todo el mundo.

Lo hizo de puro generoso que es nomás y porque fue amigo del Zurdo, al que consideraba una especie de “hermano mayor” que le habilitó al acceso a un montón de mundos que luego también nutrieron su música. Y porque le pareció que era necesario que no se perdiera ese trabajo.

“Todo este proyecto surge desde el cariño y la admiración por el Zurdo, por la obra de él, por la persona de él. La inquietud vino más que nada como melómano, porque yo siempre vuelvo a recorrer obras que me encantan, que disfruto y a veces lo hago a través de los discos que tengo y muchas veces también desde las plataformas. Y ahí advertí que no estaba la obra de él disponible o toda la obra reunida así en un solo espacio”, explica Aguirre a elDiarioAR. “Y eso fue el motor, el móvil, para ponerme a laburar en esto. Me daba mucha ilusión que cualquier persona del mundo pudiera acceder a la obra del Zurdo. Que no es solamente la obra del Zurdo, sino un sentir muy de acá, muy de este lugar, referencial también, que nos representa. Una de las posibles lecturas de este paisaje, muy profunda y con mucho conocimiento”.

Para lograrlo, Aguirre se postuló a un fondo de la Municipalidad de Paraná, el FEICAC, lo ganó y así pudo afrontar los costos de la remasterización que se hizo a todos los discos para darle al proyecto un carácter de colección. También se hicieron nuevas portadas para darle una cohesión también desde la imagen.

La primera parte de esta obra discográfica reunida, que en total abarca diez discos, se lanzará el 14 de febrero en el canal de YouTube de Shagrada Medra en el ya tradicional ciclo La Hora Azul, sobre el que les conté acá. Ese día se mostrarán testimonios de los músicos Juan Falú, Hilda Herrera y Marino Frezetti, de Martín Aquilini, que hizo el diseño de todas las nuevas portadas, y de Eduardo Vilar, histórico técnico de sonido paranaense, que hizo la limpieza de todos los audios originales.

Yo no puedo hablar de la obra del Zurdo, porque es casi lo primero que escuché en mi vida. En el patio de mis abuelos, en aquellos diciembres calurosos, sonaban sus canciones casi como un rito sagrado cada año. Es decir, las conozco desde antes de entender cualquier concepto relacionado a la creación artística. Simplemente están en mí desde siempre. Mis gustos musicales, mi posicionamiento político, hasta mi manera de entender el periodismo están marcados por lo que aprendí del Zurdo.

Decía que todo ser humano tiene un espacio para apreciar la belleza y que era un derecho esencial del pueblo tener acceso a eso. Se resistía a la globalización y al sistema capitalista, que además de explotar a los trabajadores destruye la naturaleza, y defendía la música que confiere identidad a una región. En su caso, era la música paranasera, la del río Paraná. Para ello, trabajaba sobre la obra de poetas entrerrianos como Marcelino Román, Jorge Enrique Martí o mi abuelo, Polo Martínez, con el que compuso su tema más conocido, “Madrugada del pescador”, prácticamente un himno en Entre Ríos.

También interpretó a otros músicos de la región como Walter Heinze, Chacho Müller, Aníbal Sampayo y Ramón Ayala, entre otros. Y muchos músicos entrerrianos de las nuevas generaciones aprendieron de él, como Aguirre, Silvina López, Ernesto Méndez, Walter Gómez, Marino Frezetti, Juan Martín Caraballo o Maru Figueroa, por citar a algunos.

En aquel documental que se estrenó en 2013, y que tuvo sus aciertos y sus errores, conté, entre otros, con el testimonio de Juan Falú e Hilda Herrera, que eran amigos del Zurdo y lo invitaron en su momento al legendario ciclo Maestros del alma que organizaban durante los años 90 en el Centro Cultural San Martín.

“El Zurdo Martínez es un referente nacional. Para mí no es un referente solamente regional”, decía Falú en la película. “Sin dudas, representa a su región pero él mismo está alimentado por las influencias de músicos, compositores o guitarristas de otras regiones. Es un gran admirador de Eduardo Falú o de (Atahualpa) Yupanqui, por ejemplo, que son de otros lugares. Y ha escuchado mucho esa música”.

El Zurdo no era un artista masivo ni mucho menos comercial. Decía que muchas veces lo habían intentado comprar, pero que nunca se había vendido y ese era un valor que quería transmitir a quienes vinieran detrás de él. Se presentaba solo con su guitarra. “El Zurdo ha sido un férreo defensor de la condición de solista, una condición muy argentina. Y él era un solista cabal, tocando, cantando, hablando y, sobre todo, sonando”, explicaba el guitarrista tucumano.

“Algo que hay que decir del Zurdo es cómo hace sonar a la guitarra y cómo suena la voz. Eso es tal vez lo más llegador del Zurdo Martínez: cómo suena su voz y cómo suena su guitarra. Yo diría que es un sonido que tiene profundidad y que tiene densidad. Y eso es muy importante porque cuando existen esas condiciones no es necesario el grito”, añadió. “La garganta y los dedos actúan como transmisores de una emoción y un sentido de la música que es comunicado con profundidad. O sea, tiene que haber una necesidad que no es racional ni planificada de que el instrumento suene, de que el instrumento diga o de que el instrumento llore”.

La pianista Hilda Herrera, a su vez, decía: “Para mí la música del Zurdo tiene la importancia de la verdad, porque es absolutamente auténtico. Ahí no hay nada prefabricado. Esas son cosas que nacen de alguien que siente a la gente y al paisaje, al terruño, de una manera absolutamente sincera y muy bella”.

Si quieren saber más sobre la obra del “Zurdo”, hay una página en Facebook con muchísima información, curada por familiares. También hay un libro hermoso El Zurdo, escrito por el poeta Juan Manuel Alfaro, quien, por cierto, nos dejó hace muy poquitos días. El documental también lo pueden encontrar por ahí. Y dentro de muy poco, por fin, podrán disfrutar de los primeros discos con la calidad que merecen ser escuchados.

Hasta aquí, una edición de Raíces especial para mí. Ojalá que también lo haya sido para ustedes. Nos “vemos” el miércoles en La Hora Azul de Shagrada Medra.

Y, por acá, nos reencontramos en dos semanas con más información de la música de por acá nomás.

“Raíces” fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

CRM