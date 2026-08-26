El Festival La Mujer y el Cine celebra sus 38 años con estrenos internacionales y entrada libre

Desde este miércoles y hasta el sábado 30 de agosto, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de una nueva edición del Festival La Mujer y el Cine, que desde hace 38 años busca abrir espacios de visibilidad y participación en el ámbito audiovisual para las mujeres. Con entrada libre y gratuita, las proyecciones se realizarán en 5 sedes distintas.

Para este año se recibieron más de 300 postulaciones, de las que quedaron para la selección final 35 cortometrajes, 24 videominutos, 11 largometrajes nacionales y 5 largometrajes internacionales, con propuestas que atraviesan géneros, formatos y lenguajes, y que proponen un espacio de descubrimiento en torno a nuevas autorías y distintas formas de narrar el presente, señalan los organizadores.

Uno de los puntos salientes de la edición es el estreno argentino de Dance Around the Self (Danza alrededor del yo), de la directora alemana Sabine Lidl, que compitió en la sección oficial de la Berlinale 2026. La película retrata a la escritora Siri Hustvedt a través de conversaciones con su marido, Paul Auster, y aborda temas como la identidad, la memoria y el poder del lenguaje.

La proyección se realizará el viernes 28 de agosto a las 19.30 h en Atlas Patio Bullrich, con entrada libre y gratuita.

Del Oscar a Buenos Aires

El festival también presentará el estreno argentino de Two People Exchanging Saliva (Dos personas intercambiando saliva), cortometraje francés dirigido por Natalie Musteata y Alexandre Singh, ganador del Oscar 2026. La producción estuvo a cargo de la argentina Violeta Kreimer, quien estará presente en la sala para conversar con el público.

La cita es el jueves 27 de agosto a las 18 h en MALBA, también con entrada libre y gratuita.

Una masterclass sobre el sonido en el cine

Entre las actividades especiales se destaca la masterclass “El arte (in)visible de la mezcla sonora”, a cargo de Yasmina Praderas Ramírez, ganadora del Premio Goya por As bestas y candidata al Oscar por Sirât. El encuentro propone reflexionar sobre cómo el sonido construye atmósferas y transforma la experiencia audiovisual.

Se llevará a cabo el viernes 28 de agosto a las 19 h en la Universidad del Cine, con entrada libre y gratuita.

A cien años de Lotte Reiniger

El festival también rendirá homenaje al centenario de la obra de la animadora alemana Lotte Reiniger con la proyección de Las aventuras del príncipe Achmed, considerado el largometraje animado más antiguo que se conserva. La función contará con música en vivo a cargo de Lucy Patané y Rosa Nolly, y cerrará con una actividad especial sobre la técnica de animación, a cargo del Grupo VIU.

La actividad se realizará el sábado 29 de agosto a las 18 h en Amigos del Bellas Artes, con entrada libre y gratuita.

Premios a la Trayectoria

Como parte del cierre, el festival entregará sus Premios a la Trayectoria a Mercedes Morán y Paula Félix-Didier, en reconocimiento a sus aportes a la cultura cinematográfica argentina. La ceremonia se realizará el domingo 30 de agosto a las 20.30 h en MALBA, con entrada libre y gratuita.

Cuándo: del 26 al 30 de agosto. Dónde: Ciudad de Buenos Aires. Entrada: libre y gratuita, por orden de llegada y sujeta a disponibilidad.

Sedes

MALBA Cine — Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, CABA

Atlas Patio Bullrich — Av. del Libertador 750, CABA

Amigos del Bellas Artes — Av. Pres. Figueroa Alcorta 2270, CABA

Universidad del Cine — Dr. José Modesto Giuffra 330, CABA

DAC — Vera 559, CABA

Más información en lamujeryelcine.org.ar y en las redes sociales del festival.