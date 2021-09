Francisco Benítez es el ganador de La Voz Argentina

Este domingo se realizó la final de La Voz Argentina, el reality musical de Telefe, que disputaban Luz Gaggi, Ezequiel Pedraza, Nicolás Olmedo y Francisco Benítez. Finalmente, el campeón fue Francisco, quien obtuvo el 44,3% de los votos del público y de esa forma, hizo que Soledad Pastorutti se coronara como coach ganadora por segunda vez. En segundo puesto, quedó Luz, del team Mau y Ricky, con el 27,9%, seguida por Nicolás, cuya coach fue Lali Espósito, con el 14,4% y, en cuarto lugar, Ezequiel, del team Ricardo Montaner, con el 13,4%. En la votación participaron 4.600.000 personas, récord absoluto para el programa de Telefe.

Opinión - La voz argentina y el jurado evangelista, por Franco Torchia

Saber más

“Perdón, perdón...”, comenzó diciendo el flamante campeón, emocionado al conocer el resultado. “No pidas perdón, te lo ganaste porque sos un talentoso, porque te lo merecés, porque sos un genio, porque tenés un alma increíble y porque la gente la vio, por eso te lo ganaste”, le dijo Soledad también muy conmovida, justo antes de que estallaran los aplausos en todo el estudio para los dos finalistas y todos los protagonistas se fundieran en un fuerte abrazo. “¡Qué viva Argentina! ¡Ganamos todos!”, dijo Montaner eufórico.

Recibí nuestro newsletter Cuchá Cuchá

Música, sonido y ruido por Julieta Roffo. A lo mejor resulta bien. Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Luego, Benítez fue entrevistado por Marcelo Polino, para La Voz del Embajador. “No puedo creer, sinceramente no lo puedo creer. La verdad, no me esperaba esto”, fueron sus primeras palabras después de conocer el resultado, mientras Luz resaltaba sus cualidades como artista. “No quiero que se olviden de Luz, que es una grosa”, destacó él.

Oriundo de Colonia Tirolesa, una localidad cordobesa de poco más de cinco mil habitantes ubicada a 27 kilómetros de la capital provincial, el joven de 22 años trabaja en una cooperativa eléctrica y sufre de tartamudez desde los 6 años, algo que no le sucede cuando canta. Esto quedó demostrado en su primera audición y en cada ocasión que se enfrentó al desafío de La Voz. “He sido el chico con problemas siempre, he sufrido mucho el no aminarme a hablar en público. No salía de mi casa, no quería hablar con nadie, he estado solo en mi pieza y llegó un punto en el que no quería estar más en este mundo. Hasta que un día, por cosas del destino, conocí a mi novia Rocío y fue ella quien me impulsó a que no me quede atrás. Cantar me hace ser otra persona”, contó en el casting. La pareja espera su primer hijo, que nacerá en pocos días.

Para La Sole, que confió en él desde el primer momento, solo tiene palabras de gratitud: “Me dice que siempre me maneje con humildad. Yo estoy agradecido por el trabajo y el tiempo que dedicaron. Me ayudó a estar tranquilo y a crecer mucho día a día. Me tomo todo con muchísima calma, porque sé que esto es algo loco” reconoció. Horas antes de la final, había dicho: “Estoy muy agradecido a la gente que me vota y cada paso que doy trato de mantener los pies sobre la tierra. Para hoy, que gane el mejor, que gane el que tenga que ganar. Yo solo pido estar bien en el escenario y hacer lo que tanto me gusta”.

El rating

A las 22.14 del domingo, la final del ciclo arrancó con más de 18 puntos de rating. Tras una breve presentación, los cuatro participantes se lucieron sobre el escenario con Amor Clasificado, el legendario cuarteto de Rodrigo. Y luego, hizo su ingreso el conductor del programa, Marley, quien anunció el comienzo de la votación y presentó a los jurados, todos especialmente lookeados para la ocasión. Para las 22.30 el rating del programa ya había pasado los 20 puntos y cuando Montaner y Pedraza cantaron Déjame llorar, uno de los temas más emblemáticos del cantautor argentino-venezolano estrenado en el año 1991, el rating había subido a 24 puntos.

Cuando la escribana llevó el sobre con el resultado final, eran las 23.40 y el rating era de 25 puntos. El cuarto puesto fue para Ezequiel Pedraza con el 13,4 % de los votos. “Me voy muy contento porque aprendí muchas cosas”, dijo el joven al retirarse. Con 14, 4 % de los votos, el tercer puesto fue para Nicolás Olmedo. “Hice cosas que nunca imaginé, lo único que puedo hacer es agradecer”, señaló el misionero. Así, llegó el momento de la definición. Tras un largo corte publicitario y cuando el rejoj marcaba las 00.03 del lunes, Stefi Roitman entró con el trofeo para el ganador. Entonces, regresó la escribana con un nuevo sobre. Y Marley leyó el resultado: “Quien ha ganado La Voz Argentina 2021 es Francisco Benítez, con el 44,3 % de los votos contra el 22,9 % de Luz Gaggi”.

¡FRANCISCO ES LA VOZ ARGENTINA! 👏🏆



Logró meterse en el corazón de todo el público y gracias a su gran sensibilidad se logró ser el ganador de #LaVozArgentina 💥 🙌



Rapipago acompaña al ganador de #LaVozArgentina ¡No te pierdas el show del 18 de septiembre! 🎉 pic.twitter.com/WFyyCinwZz — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) 6 de septiembre de 2021

Emocionada, en ese instante La Sole subió al escenario para entregarle el premio a participante de su team.

¡Una noche llena de emoción y mucha música! ❣️ Reviví la GRAN final de #LaVozArgentina que finalizó con Francisco Benítez como el gran ganador ⤵ https://t.co/Vv9ZwqGgfL — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) 6 de septiembre de 2021

NB