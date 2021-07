Los grandes éxitos de Raffaella Carrà que conquistaron al mundo

Con éxitos que van desde "Caliente, caliente" a "Fiesta", pasando por "Hay que venir al sur", "En el amor todo es empezar" o "0303456", la artista italiana Raffaella Carrá, que falleció este lunes a sus 78 años, dejó una larga lista de canciones que se han mantenido vigentes a través de todos estos años y que se encuentran tan presentes en el imaginario colectivo de más de una generación de habla hispana.

"Fiesta". Lanzada en 1977, perteneciente al álbum homónimo, es uno de los más grandes hits de Carrà. La letra decía "Fiesta, que fantástica, fantástica es la fiesta..." y triunfó en idiomas como el inglés, italiano y español, entre otros. Canción que protagonizó grandes eventos e hizo explotar a sus fanáticos alrededor del mundo. El disco también incluía otros números que no llegaron a ser tan populares como Non Dobbiamo Litigare Più, Dreamin' Of You, o Vola.

"0303456". Pertenece al disco de 1976, En el amor todo es empezar. En el 2000 el tema formó parte de un disco de “Grandes éxitos” de la cantante Italiana y del que también participó la actriz uruguaya Natalia Oreiro. Las dos artistas entonaron el tema en versión bilingüe, en el canal italiano RAI, donde Oreiro también participó de algunos juegos y fue entrevistada por la propia Carrà.

“Hay que venir al sur”. La canción de 1978 pertenece al disco homónimo y es una las más memorables de la artista. En el 2007 Susana, una de sus fanáticas más famosas, interpretó y montó en el estudio su versión de la misma. Su videoclip oficial tiene más de dos millones de reproducciones en Youtube y se realizó en Menorca, una isla española situada en el mar Mediterráneo.

"Caliente, caliente". “Caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oa”. El tema se encuentra incluído en el primer álbum “Raffaella Carrá”, grabado con el sello Hispavox en 1981. La italiana consiguió que fuera uno de los sencillos que más tiempo se mantuvo en la lista de ventas. Una canción que reivindica la libertad sexual y la proclamación abierta y lejos de todo estigma de la sexualidad femenina.

“En el amor todo es empezar”. Más conocida por el “Explota, explota, me explo- explota, explota mi corazón” de su estribillo, pertenece al disco homónimo del año 1976. En el 2020 se estrenó la comedia musical "Explota, explota", en homenaje a la diva e inspirada en dicho tema.

