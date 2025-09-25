Jennifer Lawrence recibe el premio Donostia del Festival de San Sebastián 2025: cinco películas esenciales en su filmografía

En la 73ª edición del Festival de San Sebastián, la actriz Jennifer Lawrence recibe a los 35 años el Premio Donostia este viernes 26 de septiembre por ser considerada “una de las intérpretes más influyentes de nuestro tiempo”, certamen al que llega a presentar su último proyecto ‘Die My Love’.

La actriz conocida por su participación en la saga cinematográfica de ‘Los Juegos del Hambre’ como Katniss Everdeen o por su papel de Mystique en la precuela de la franquicia X-Men, tuvo una carrera desigual después de lograr el premio Oscar con tan solo 22 años.

‘El lado luminoso de la vida’ (2012)

La película dirigida por David O. Russell fue la que le valió el premio Oscar a mejor actriz en 2013 por su interpretación de Tiffany, una joven con problemas y mala reputación que aparece en la vida de Pat, interpretado por Bradley Cooper, que recién acaba de regresar de un centro de salud mental, para crear un vínculo que cambiará la situación de ambos.

‘No mires arriba’ (2021)

La que fue una de las películas de las que más se habló durante 2021, dirigida por Adam McKay y estrenada en Netflix, contó también con Jennifer Lawrence como una de sus protagonistas en el papel de Kate Dibiasky, una estudiante de astronomía que hace un descubrimiento junto a su profesor de un enorme cometa cuya trayectoria va directamente a la Tierra.

‘Winter’s Bone’ (2010)

Otro de los papeles más alabados de Jennifer Lawrence es que el que realizó con tan solo 20 años en la película ‘Winter’s Bone’, cuando dio vida a Ree Dolly, una joven que vive en una zona rural de Missouri que tiene que hacerse cargo de su familia en situación precaria y cuyo padre desaparece misteriosamente tras salir de la cárcel.

‘Joy’ (2015)

Otra cinta de David O. Russell es una de las películas fundamentales en la filmografía de Jennifer Lawrence y que le valió otra nominación al premio Oscar al dar vida a Joy Mangano, una trabajadora de Long Island que se convierte en inventora de productos para el hogar y siendo así uno de los personajes más famosos de la teletienda en Estados Unidos.

‘Escándalo americano’ (2013)

Tan solo un año después del prestigio que le supuso su papel en ‘El lado luminoso de la vida’, Lawrence participó junto a Christian Bale y Amy Adams como protagonista en ‘Escándalo americano’, que se ambientaba en el Nueva York de los años setenta, y donde volvió a coincidir con Bradley Cooper.