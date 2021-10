Luciani y Colángelo en vivo, Sonamos Latinoamérica y discos y libros nuevos que asoman

Volvieron los recitales, volvemos a vibrar con la música en vivo. Pero no fue fácil el año y medio que músicos, técnicos, gestores, mánagers, prenseros y todos los que trabajan en el mundo de la música vivieron en este marco de pandemia. Lo cuenta con mucha información concreta Federico Martínez Penna en esta nota: La industria de la música y el Covid-19 en Argentina (y el mundo). "Al alejarse del elefante, es fácil dar cuenta de que no es solo un virus el problema (...) Van a encontrar a un sector de enormes complejidades, donde la pasión y el amor es muchas veces el combustible del arte. Pero como es un bien no renovable, se agota rápido cuando llega la factura de los servicios", dice el periodista en un texto basado en más de 60 testimonios.

Vayamos, entonces, a repasar algunas novedades que permiten a los músicos pagar las facturas. Y a nosotros, disfrutar.

Franco Luciani y José "Pepe" Colángelo presentan Tango Improvisado en el Tasso

En base un repertorio de clásicos de la música ciudadana, el armonicista rosarino y el maestro de 80 años, último pianista de la orquesta de Aníbal Troilo, se juntaron para hacer Tango Improvisado, un disco que desde diciembre está en todas las plataformas digitales. Entre los temas que lo integran están Golondrinas, Tu pálida voz, Oro y plata, Barrio de tango, María y Los mareados. Acompañaron a Luciani y a Colángelo en este trabajo Leonardo Andersen en guitarra y Pablo Motta en contrabajo. La producción artística del disco fue de Mavi Díaz, hija del maestro de todos los armonicistas argentinos, Hugo Díaz, cuyo espíritu -se siente- está presente en la obra. Por fin este encuentro, por el que ganaron el Premio Gardel al mejor álbum de orquesta y/o grupo de tango y/o instrumental, se dará sobre un escenario. Será el 15 de octubre en el Torcuato Tasso de la Ciudad de Buenos Aires. Unos días después, el 21 de octubre, Luciani y Colángelo se presentarán en la Sala Lavardén de Rosario.

Escuchen e imagínense disfrutarlo en vivo:

Nueva edición del Festival Sonamos Latinoamérica

Este red internacional de festivales de música popular latinoamericana celebra del 7 al 17 de octubre su décimo sexta edición en Argentina con recitales y talleres en Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. El festival, que entre sus metas tiene el intercambio y la circulación de músicos por América Latina, programó para el jueves 7 en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner un recital de Sai Conde Cuarteto de Colombia y Karina Clavijo y La Diversa de Ecuador.

En Santa Fe, lugar de origen de la iniciativa, habrá conciertos tanto en el Teatro Municipal, para los que ya están en venta las entradas, como en el Mercado Progreso y el Centro Cultural Provincial, donde el ingreso será gratuito.

En la amplísima programación, destacamos homenajes a Astor Piazzolla y Ariel Ramírez en el centenario de su nacimiento. Alvaro Tejerina, Luciana Tourné y DC5 rendirán tributo al creador de Adiós Nonino. Ana Suñé y Estudio Coral Meridies, a su vez, dedicarán sus recitales al creador de Alfonsina y el mar. Nilda Godoy y Cacho Hussein honrarán a ambos. También se presentarán, entre otros, Bernardo Viloria, Claudina Leiva, Rudi Flores y Ernesto Méndez, Lilia Salsano (que tocará parte de la obra de Carlos Gustavino), Dúo Raíz Fusión y Javier Colli.

En Santa Fe habrá, además, talleres gratuitos (con cupos limitados, eso sí) con el guitarrista Néstor Gómez, la cantante Patricia Gómez y el percusionista Horacio López, entre otros. Toda la información la encuentran en la web y las redes del festival.

Oscar "Frodo" Peralta presenta "Semillas"

Después de cinco años de idas y vueltas, según cuenta, Oscar "Frodo" Peralta lanzó en todas las plataformas digitales su primer disco solista, Semillas, que contiene arreglos y composiciones para guitarra en 14 temas realizados allá por 2016. Para poder editarlo físicamente y subirlo a las plataformas, el músico tuvo que hacer una preventa, porque, como contábamos más arriba, no es nada fácil la situación en el mundo de la música. El disco contiene temas de Peralta, varios de los hermanos Rudi y Nini Flores como Por cielos lejanos, Noches de San Antonio y Nueva Ilusión; Posadas del ayer y Pycazú del gran Ramón Ayala y Doña Carmen, de Carlos Moscardini, entre otros. Por cierto, el guitarrista y compositor nacido en Misiones recomienda escuchar su disco en la plataforma Tidal, porque, dice, "no sólo se oye mejor sino que es más justa en cuanto a la remuneración de artistas". Pero, bueno, yo se los comparto en otra plataforma, que es la que soporta mejor nuestro publicador.

José Luis Aguirre presentó libro sobre el arte de componer canciones

El cordobés José Luis Aguirre, que el 14 de octubre se presentará en vivo en Storni Resto Bar Cultural, en Córdoba capital, presentó Germen de canción, "un libro que habla sobre crear jugando, memorias de infancia, técnicas para animarse a hacer una canción, consejos, pero por sobre todo está lleno de amigos, amigas, maestros y maestras que me han enseñado la música", según explicó. El libro nace de los talleres sobre composición de canciones que el músico suele dar y que en los últimos meses tuvieron también su versión virtual. Se puede adquirir en la tienda virtual de Aguirre, donde también está a la venta su disco Chuncano y entradas para el show del 14.

Cecilia Zabala sigue adelantando canciones de su nuevo disco

La cantante, guitarrista y compositora nacida en Buenos Aires publicó en la plataforma Patreon la segunda canción de su nuevo trabajo, Aire Soy II, grabado en vivo. Se llama Azul de madrugada y la compuso hace unos años, viajando en avión desde Barcelona a Ginebra, inspirada en los colores del horizonte. El disco, del que de a poco vamos conociendo más detalles, se grabó cuando Zabala estaba embarazada de cinco meses. Ahora es mamá de Ulises. En 2019 presentó Aire Soy (I), un disco en el que repasó veinte años de una carrera en la que el folklore convive con el jazz, el rock, el tango y la música brasileña.

Zabala retomó además su ciclo de charlas en vivo llamado Conectando Universos, en el marco del cual el 28 de septiembre conversó con el guitarrista Juan Falú.

Yapa

Proyecto Pato estrenó en el marco de "20SESIONES21" el streaming que el grupo hiciera en diciembre del año pasado en el estudio Doctor F. El colectivo, encabezado por Nadia Larcher y dedicado a la obra de Luis Víctor "Pato" Gentilini, compositor catamarqueño instalado en Tucumán, quedó entre los ganadores de una convocatoria nacional que seleccionó los mejores proyectos musicales grabados en vivo, en contexto de pandemia, durante 2020 y 2021.

¡Que lo disfruten! ¡Nos vemos en dos semanas!

"Raíces" fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

CRM