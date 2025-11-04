Marcelo Tinelli denunció amenazas contra su familia por una deuda vinculada a San Lorenzo: “Estamos asustados”

El conductor Marcelo Tinelli reveló este martes que tanto él como su familia fueron amenazados de muerte a raíz de una deuda relacionada con su paso por San Lorenzo de Almagro, club del que fue presidente entre 2019 y 2022. El empresario aseguró que las intimidaciones comenzaron hace tres años y que provienen de la persona que compró esa obligación financiera.

“Por dinero que pedí y puse (del cual soy uno de los garantes) venimos sufriendo hace tres años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda. Quiere embargarnos y sacarnos todo”, escribió Tinelli en un extenso hilo publicado en su cuenta de X (ex Twitter).

El conflicto se hizo público después de que Juana Tinelli, su hija menor, denunciara haber recibido una llamada con amenazas. “Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada”, afirmó el conductor.

“Nos quieren sacar todo lo que gané trabajando”

En sus mensajes, Tinelli detalló que la deuda en cuestión fue adquirida por un empresario “hoy dueño de medios importantes” que, según él, habría utilizado esa posición para atacarlo públicamente.

“Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me asesinan, buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos”, señaló.

El ex presidente de San Lorenzo también agradeció al empresario Daniel Vila, titular de Independiente Rivadavia y figura del sector mediático, por haber intentado mediar en el conflicto. “Gracias, Daniel Vila, por intentar lograr que acordemos siempre. Es muy difícil con una persona que maneja a su antojo la justicia de su ciudad”, escribió.

“Ojalá la justicia resguarde a mi familia”

Visiblemente afectado, Tinelli dijo que decidió hacer público el caso “desde el dolor, la angustia y el miedo”, y pidió la intervención del Poder Judicial: “Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale”.

El conductor, que en los últimos años diversificó su actividad entre la televisión y la dirigencia deportiva, subrayó que no tiene deudas personales, aunque admitió que su empresa atraviesa dificultades financieras.

“El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente”.

Tinelli concluyó su serie de mensajes con un llamado a la calma y una declaración de principios: “Seguiré luchando por la verdad, porque la deuda la pague quien la debe, y porque mi familia esté en paz. Los amo”.