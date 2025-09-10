La ceremonia de APTRA
Martín Fierro 2025: todos los nominados para los premios a la TV, con “El Encargado”, “Iosi” y “Margarita” como favoritos
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer la lista completa de nominados a los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025, que reconocen lo mejor de la producción televisiva del año 2024. Las ficciones “El Encargado” “Iosi, el espía arrepentido” y “Margarita”, el fenómeno de “Gran Hermano” y las figuras de Susana Giménez y Natalia Oreiro se perfilan como grandes protagonistas de la noche.
La ceremonia, que se realizará en las próximas semanas, promete una dura competencia en ternas clave como Ficción, Periodístico y Labor en Conducción. Eltrece y Telefe lideran la cantidad de nominaciones, consolidando su peso en la pantalla chica.
Todas las ternas y nominados:
Ficción
- El Encargado (eltrece) - Guillermo Francella y Gabriel Goity
- El Método (elnueve) – Paola Barrientos
- Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro
- Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte
Periodístico
- A La Tarde (América) - Karina Mazzocco
- GPS (América) - Rolando Graña
- LAM (América) - Ángel De Brito
Humorístico / De Actualidad
- Bendita (elnueve) - “Beto” Casella
- Pares De Comedia (NET) - Luis Rubio
- Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli
Deportivo
- Carburando (eltrece)
- Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
- Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
- Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) - Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans
Noticiero Diurno
- Arriba Argentinos (eltrece) - Nacho Otero y Valeria Sampedro
- El Noticiero De La Gente (telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini
- Telenueve Al Mediodía (elnueve) - Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino
Noticiero Nocturno
- América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi
- Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili
- Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger
Interés General
- La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand
- Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut
- Susana Giménez (telefe) Susana Giménez
Musical
- La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco
- Pasión De Sábado (América) Marcela Baños
- Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra
Magazine
- A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa
- Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano
- DDM (América) Mariana Fabbiani
- Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri
Cultural / Educativo
- Argentina De Película (América) - Tete Coustárot
- Proyecto Tierras (telefe) - Germán Martitegui
- Tecno Tendencias (América) - Fernando Carolei
Entretenimientos
- Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi
- Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa
- Los 8 Escalones (eltrece) Guido Kaczka
Big Show
- Bake Off Famosos (telefe) - Wanda Nara
- La Noche Perfecta (eltrece) Sebastián Wainraich
- Noche Al Dente (América) Fernando Dente
Reality
- Cantando 2024 (América) - Florencia Peña
- Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro
- Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe
Gastronomía
- Ariel En Su Salsa (telefe) - Ariel Rodríguez Palacios
- Comer Para Creer (América) - Lourdes Sánchez
- Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo
Viajes / Turismo
- Iván De Viaje (telefe) - Iván De Pineda
- Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal
- Tenés Que Ir (elnueve) - Hernán Lirio
Programa De Servicios
- ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz
- BA Emergencias (elnueve)
- Intelexis Mujer (NET)
Jurados
- Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe)
- Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
- Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece)
Branded Content
- El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – telefe)
- Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal - telefe)
- Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 - telefe)
Labor En Conducción Femenina
- David, Pamela (Desayuno Americano – América)
- Fabbiani, Mariana (DDM – América)
- Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)
- Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe)
- Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe)
- Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece)
Labor En Conducción Masculina
- Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)
- De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván De Viaje – telefe)
- Del Moro, Santiago (Gran Hermano - telefe)
- Kaczka, Guido (Los 8 Escalones - eltrece)
Labor Periodística Femenina
- Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
- Larghi, Soledad (América Noticias – América)
- Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
- Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – telefe)
Labor Periodística Masculina
- Barili, Rodolfo (Telefe Noticias - telefe)
- Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
- Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)
Cronista / Movilero
- Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe)
- Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece)
- Quiroz, Oliver (A La Tarde – América)
- Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente - telefe)
Panelista
- Bremer, Luís (A La Tarde – América)
- García Sáez, Diego (Todas Las Tardes - elnueve)
- Kavlin, David (Todas Las Tardes - elnueve)
- Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe)
Actor Protagonista De Ficción
- Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)
- Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)
- Vicuña, Benjamín (Terapia Alternativa – eltrece)
Actriz Protagonista De Ficción
- Macedo, Isabel (Margarita – telefe)
- Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)
Actor De Reparto
- Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Ferro, Rafael (Margarita – telefe)
Actriz De Reparto
- Calvo, Julia (Margarita – telefe)
- Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece)
- Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece)
Revelación
- Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)
- Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)
- Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín)
Labor Humorística
- Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)
- Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece)
- Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe)
Autor/Guionista
- Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe)
- Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)
Director
- Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe)
- Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)
Director De No Ficción
- Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
- Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe)
- Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe)
- Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe)
Aviso Publicitario
- Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
- Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
- Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
- Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Producción Integral
- Bake Off Famosos (Wanda Nara - telefe)
- Survivor, Expedición Robinson (Alejandro “Marley” Wiebe – telefe)
- Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón - elnueve)
