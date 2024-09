Muere Maggie Smith, actriz de Harry Potter o Downton Abbey, a los 89 años

La actriz británica Maggie Smith murió este viernes a los 89 años, según informó su familia y recogen medios como la BBC. La intérprete tenía una larga carrera cinematográfica y en televisión, célebre por papeles como la Profesora McGonagall en Harry Potter o la condesa de Downton Abbey.

En un comunicado, sus hijos Toby Stephens y Chris Larkin confirmaron la noticia y explicaron que su madre “falleció pacíficamente” en el hospital en la mañana de este viernes. “Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de la dama Maggie Smith. Falleció pacíficamente en el hospital a primera hora de esta mañana, viernes 27 de septiembre. Era una persona muy reservada y sus amigos y familiares la acompañaron en el final. Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están destrozados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”, señalaron en la nota.

“Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer su atención y generosidad durante sus últimos días al maravilloso personal del Hospital Chelsea y Westminster” del oeste de Londres, agregaron y agradecieron “todos los amables mensajes y su apoyo” y pidieron respeto a su privacidad.

Aunque los últimos años alcanzó una popularidad transversal y hasta en las nuevas generaciones gracias a los éxitos de las adaptaciones literarias de la saga de J.K. Rowling y la serie británica, la suya es una de las carreras más sólidas del cine británico de las últimas décadas. Smith es de las pocas actrices que tiene en su poder dos premios Oscar. El primero llegó en 1969, como Mejor actriz protagonista por Los mejores años de Miss Brodie (1969); el segundo, en 1978, como actriz de reparto, por California Suite. Es una de las seis únicas actrices que tiene el premio de la Academia en las dos categorías.

Pero antes de ello ya se había granjeado un estatus en el poderoso teatro británico. Allí debutó en 1952 con la obra Noche de reyes. De hecho, en su carrera ganó hasta cinco premios entregados por el periódico Evening Standard por las obras El ojo público en 1962; Hedda Gabler en 1970; Virginia en 1981; The Way of the World en 1984 y Tres mujeres altas en 1994. En EEUU fue candidata al Tony por Vidas privadas en 1975 y Noche y día de 1979. Lo ganó en 1990 con Lettice and Lovage.

También una de las carreras más premiadas. Seis nominaciones al Oscar (de los que ganó dos). 18 a los BAFTA (entre sus trabajos cinematográficos y televisivos); nueve nominaciones a los Emmy, de los que ganó cuatro y de las que en cinco ocasiones fue por Downton Abbey o 12 nominaciones a los Globos de Oro y tres victorias lo acreditan.